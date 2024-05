Güncel

Ayvalık'ta AYAL öğrencileri dünya sorunlarına çözüm arıyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Anadolu Lisesi bünyesindeki MUN (Model United Nations) Kulübü tarafından ilçe tarihinde bir ilk olarak AYAL Model Birleşmiş Milletler Konferansı düzenlendi. Liseli öğrencilerinin dünya genelinde yaşanılan Gazze'deki insanlık dramı, Rusya- Ukrayna savaşı, iklim değişiklikleri ve küresel ekonomik sorunlar hakkında yapacakları münazaralarla çözüm üretmeyi amaçladıkları öğrenildi.

Ayvalık Anadolu Lisesi 10-12 Mayıs tarihlerinde "Küresel Çağda İnsani Krizlerin Evrensel İş Birliği ile Çözümü (Universal Cooperation in Denouement of Humanitarian Crisis Within The Global Age)" temasıyla düzenlenen AYALMUN-24 konferansı; Türkiye genelindeki 10 farklı okuldan 220 delege, 7 öğrenci komite başkanı, 9 danışman öğretmen ile toplamda 320 öğrencinin katılımı ile gerçekleştiriliyor.

Öğrencilerin, evrensel sorunlara çözüm önerileri getirerek tasarılar hazırladığı konferansın açılışı, Ayvalık Belediyesi'ne ait İsmet İnönü Kültür Merkezinde bir seremoniyle başladı.

Açılışta; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, organizasyona maddi destek veren firmaların temsilcileri, ilçedeki okulların idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler hazır bulundu.

Açılışta konuşan Ayvalık Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Aday, öğrencilerin bireysel yeteneklerini geliştirmeleri, eleştirel düşünmeleri, hayat becerileri kazanmaları, sosyal ilişkiler geliştirmeleri, toplumda kabul gören değerleri öğrenmeleri ve okuldan sonraki hayata hazırlanmaları için önemli kaynaklar olarak hizmet eden böylesi bir konferansı ilçedeki bir ilk olarak gerçekleşmekten duydukları memnuniyeti ifade etti.

Okul kulüplerinin; öğrencilerin, hayat becerileri kazanabilecekleri mekanizmalardan biri olduğunu savunan Aday, "Okulumuz MUN kulübü, belirttiğimiz becerileri eylül ayından itibaren deneyimleyerek, bu prestijli konferansı düzenlemeyi başarmışlardır. MUN kulübü öğrencilerimi, danışman öğretmenleri Aylin Baykara'yı ve Merve Güven'i kutlarım. Bu prestijli konferansta katılımcılar, küresel sorunlara çözüm ararken kendilerini ifade etme kabiliyetlerini geliştirirler. Bu projeyle geleceğimize duyarlı, kendini açıkça ifade edebilen, farklı kültürlere saygı gösteren gençler yetiştirmek en büyük amacımızdır" diye konuştu.

Dünya problemlerine hep birlikte çözüm arayacaklar

Konferansın danışman öğretmenlerinden Aylin Baykara da; " MUN Konferansı, hem yurt dışında, hem de yurt içinde prestijli üniversite ve liseler tarafından düzenlenen çok etkili bir konferanstır. Biz bu konferansı düzenlemekle öğrencilerimize hem özgüven sağlamalarını, hem dünya çapındaki problemlere yorum yapabilmelerini, liderlik vasfı kazanabilmelerini, hem de aynı zamanda İngilizceyi de akıcı olarak konuşabilmelerini istediğimiz için düzenlemeye karar verdik. Öğrencilerimize birlikte bu konferansa dokuz aydan bu yana yoğun bir şekilde hazırlanıyoruz. Çok da güzel hazırlandığımızı düşünüyorum. Öğrencilerimiz çok emek verdi. İnşallah üç gün boyunca güzel ve akademik bir ortamda dünya problemlerine hep birlikte çözüm arayacağız" dedi.

Çözümler için raporlar hazırlanacak

Birleşmiş Milletler Genel Kurul Komitelerinde üç gün süren münazaralar sonucunda Güvenlik Konseyi'nde; Gazze sorunu, Ukrayna bölgelerinin egemenliklerini korunması ve mali sorunlarının her biri için birer yasa tasarısı olmak üzere toplam üç yasa tasarısı, Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik Komitesi'nde; savaş bölgelerinde biyolojik ve kimyasal silahların kullanımının önlenmesi üzerine iki yasa tasarısı; hükümet ve devlet dışındaki kişilerin silah ticareti konusunun ele alınması konusunda bir yasa tasarısı, Siyasi Komite'sinde; uzayda güvenlik ve barışın sağlanması hakkında iki; Birleşmiş Milletler'in barışı sağlama operasyonları çerçevesinin yeniden düzenlenmesi konusunda üç adet olmak üzere toplam beş yasa tasarısı, Legal Komitesi'nde; sosyal medyanın uygunsuz kullanımlarını gözden geçirmek ve zararlarını önlemek üzere kararlar almak üzerine üç yasa tasarısı, Çevre Komitesi'nde; Afrika'daki yasadışı egzotik ticareti ve bunun biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkileri üzerine bir yasa tasarısı, yenilenebilir ve ulaşılabilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi konusu üzerine iki yasa tasarısı, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey'inde, iklim değişikliği ve sonuçlarının küresel tedarik zincirinin bozulması üzerine iki yasa tasarısı; Güneydoğu Asya' daki Covid 19 salgınının sosyo ekonomik sonuçları hakkında bir yasa tasarısı, İnsan Hakları Komite'lerinde; Hindistan- Pakistan arasındaki son su krizi ile ilgili gerilimlerin hafifletilmesi gibi yasaların oluşturulan komitelerden değerlendirileceği öğrenildi.

Model Birleşmiş Milletler nedir?

MUN (Model United Nations), pek çok lise ve üniversitede düzenlenen ve temel olarak Birleşmiş Milletler'in farklı komitelerinin, simülasyon olarak öğrenciler tarafından canlandırıldığı ve genelde konferans şeklinde gerçekleşen bir etkinliktir. Katılımcıların akademik bilgi ve yabancı dil becerilerini kullandığı MUN, kültürlerarası etkileşimi ve paylaşımı sağlar. Konferansın organizasyonu, komitelerin oluşturulması, komitenin ana hatlarını oluşturan çalışma kağıtlarının hazırlanması gibi görevler de ev sahibi okulun öğrencileri tarafından gerçekleştirilir. Öğrencilerin gerektiğinde kendilerini bireysel düşüncelerinden soyutlayarak farklı görüşleri de temsil etmelerini sağlayan MUN, bu sayede onların dünyaya bakış açılarını geliştirir.