Ayvalık\'ta Dünya Zeytin Ağacı Günü Kutlaması

Güncel

(BALIKESİR)- Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık'ta ve ülke genelinde geçimini bu sektörden sağlayan herkesin 'Dünya Zeytin Ağacı Günü'nü kutladı. Başkan Ergin, "Ayvalık zeytin ve zeytinyağı demektir. Bu nedenle Dünya Zeytin Ağacı Günü Ayvalık için çok değerlidir. Dünya Zeytin Ağacı Günümüz kutlu olsun" dedi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık'ta ve ülke genelinde geçimini bu sektörden sağlayan herkesin 'Dünya Zeytin Ağacı Günü'nü kutladı. Zeytin ağacını korumak, sembolize ettiği barış, akıl ve uyum değerlerini teşvik etmek amacıyla 26 Kasım gününün UNESCO tarafından "Dünya Zeytin Ağacı Günü" olarak kabul edildiğini hatırlatan Başkan Ergin, zeytin ağaçlarının bu topraklarda hep var olduğunu ve her zaman var olacağını söyledi. Zeytin ve zeytinyağının Türkiye'de milli kültür ürünü olarak kabul edildiğine değinen Başkan Ergin, Kuzey Ege Bölgesi'ndeki zeytinyağlarının hem yurt içinde hem de yurt dışında farklı bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği tarafından tescillenmek üzere başvurusu yapılan Ayvalık zeytinyağının çok yakında onay alacağını vurgulayan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, dünyanın en kaliteli ve lezzetli zeytinyağının Ayvalık'ta üretildiğini söyledi.

"Ayvalık zeytin ve zeytinyağı demektir"

Ergin, Ayvalık'ta bin yılı aşkın süredir dimdik ayakta duran zeytin ağaçlarının yaşadığını ve lezzetli zeytinyağları elde edildiğini hatırlattı. Körfez Bölgesi'nde en az bin yıldır zeytin ve zeytinyağı kültürünün mevcut olduğunu dile getiren Başkan Ergin, "İki milyona yakın zeytin ağacımızla, tarihten bugüne yaşam kültürümüze kattıklarıyla, temel geçim kaynağı olarak Ayvalık'ta zeytin özel bir önem taşımaktadır. Ayvalık zeytin ve zeytinyağı demektir. Bu nedenle Dünya Zeytin Ağacı Günü Ayvalık için çok değerlidir. Dünya Zeytin Ağacı Günümüz kutlu olsun" dedi.