Ayvalık'ta Orman Yangınına Hava ve Karadan Müdahale - Son Dakika
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Ayvalık'ta Orman Yangınına Hava ve Karadan Müdahale

Ayvalık\'ta Orman Yangınına Hava ve Karadan Müdahale
23.07.2026 19:05
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Çamoba Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 17.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye ilk olarak Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 arazöz, 1 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı, 1 helikopter ve 2 uçak olmak ile 30 personel sevk edildi. Ayvalık Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği de bir araçla ekiplere destek verdi. Söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürerken 4 arazöz ve 2 su ikmal aracı daha takviye olarak bölgeye yönlendirildi.

Kaynak: DHA

Balıkesir, Ayvalık, Güncel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalık'ta Orman Yangınına Hava ve Karadan Müdahale - Son Dakika

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