Ayvalık\'ta Trafik Kazası: 2 Genç Hayatını Kaybetti

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, 4 gün önce 2 otomobilin çarpıştığı kazada, Ege Hurus'un (17) ardından Akif Eren Gül (18) de hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükselirken, diğer 4 yaralının ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kaza, 2 Mart'ta öğle saatlerinde Ayvalık ilçesi 15 Eylül Caddesi Duba Plajı mevkisinde meydana geldi. Aylin Akın'ın kullandığı 10 ATU 131 plakalı otomobil ile Ege Adman yönetimindeki 17 ES 184 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiyeciler tarafından kurtarılıp, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Pakmaya Kenan Kaptan Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ege Hurus, aynı gün doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

4 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Tedavileri süren diğer 5 yaralıdan Akif Eren Gül de olaydan 4 gün sonra, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Gül'ün ölüm haberini ağabeyi sanal medyadan duyurdu. 4 yaralının tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi.

Akif Eren Gül'ün cenazesinin yarın ikindi vaktinde, İstanbul Arnavutköy Dursunköy Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.