Ayvalık'ta Trafik Kazası: 2 Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ayvalık'ta Trafik Kazası: 2 Genç Hayatını Kaybetti

Ayvalık\'ta Trafik Kazası: 2 Genç Hayatını Kaybetti
06.03.2026 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayvalık'ta otomobil çarpışmasında 17 yaşındaki Ege Hurus ve 18 yaşındaki Akif Eren Gül yaşamını yitirdi.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, 4 gün önce 2 otomobilin çarpıştığı kazada, Ege Hurus'un (17) ardından Akif Eren Gül (18) de hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükselirken, diğer 4 yaralının ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kaza, 2 Mart'ta öğle saatlerinde Ayvalık ilçesi 15 Eylül Caddesi Duba Plajı mevkisinde meydana geldi. Aylin Akın'ın kullandığı 10 ATU 131 plakalı otomobil ile Ege Adman yönetimindeki 17 ES 184 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiyeciler tarafından kurtarılıp, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Pakmaya Kenan Kaptan Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ege Hurus, aynı gün doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

4 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Tedavileri süren diğer 5 yaralıdan Akif Eren Gül de olaydan 4 gün sonra, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Gül'ün ölüm haberini ağabeyi sanal medyadan duyurdu. 4 yaralının tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi.

Akif Eren Gül'ün cenazesinin yarın ikindi vaktinde, İstanbul Arnavutköy Dursunköy Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Balıkesir, Otomobil, Ayvalık, Trafik, Güncel, Kaza, Ege, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalık'ta Trafik Kazası: 2 Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’nin kan gölüne dönmesini MİT son anda engelledi Suriye'nin kan gölüne dönmesini MİT son anda engelledi
Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
Oval Ofis’te olay görüntü İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor Oval Ofis'te olay görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
İran bu füzeyi ilk kez kullandı 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
Adana uçağında büyük panik Yolcular kabusu yaşadı Adana uçağında büyük panik! Yolcular kabusu yaşadı
Karadeniz’de 4 büyüklüğünde deprem Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Kış Olimpiyatlarına damga vuran Eileen Gu bakın nerede görüldü Kış Olimpiyatlarına damga vuran Eileen Gu bakın nerede görüldü

15:06
Beşiktaş Başkanı Adalı’dan derbiye özel prim
Beşiktaş Başkanı Adalı'dan derbiye özel prim
15:04
Sudan da savaşta tarafını seçti
Sudan da savaşta tarafını seçti
14:43
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
14:23
Savaşın seyrini değiştirecek iddia ABD basını bugün manşetten verdi
Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi
14:22
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
14:08
İranlılar, savaş nedeniyle ülkelerine dönüyor
İranlılar, savaş nedeniyle ülkelerine dönüyor
13:45
Savaşta yeni aşamaya geçildi Sürpriz silah devreye giriyor
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
13:45
İsrail ve ABD’nin ucuz kahramanlık hikayesi
İsrail ve ABD'nin ucuz kahramanlık hikayesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 15:26:53. #7.12#
SON DAKİKA: Ayvalık'ta Trafik Kazası: 2 Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.