Azerbaycan 2030'a kadar doğal gaz ihracatını 8 milyar metreküp artıracak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Azerbaycan 2030'a kadar doğal gaz ihracatını 8 milyar metreküp artıracak

Azerbaycan 2030\'a kadar doğal gaz ihracatını 8 milyar metreküp artıracak
02.06.2025 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 2024'te 25 milyar metreküp doğal gaz ihraç ettiklerini ve üretimi artırmak istediklerini söyleyerek, 2030'a kadar ihracatı 8 milyar metreküp artıracaklarını bildirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 2024'te 25 milyar metreküp doğal gaz ihraç ettiklerini ve üretimi artırmak istediklerini söyleyerek, 2030'a kadar ihracatı 8 milyar metreküp artıracaklarını bildirdi.

Aliyev, 30. Hazar Petrol ve Doğal Gaz Fuarı ile 13. Hazar Enerji ve Yenilenebilir Enerji Fuarını kapsayan Bakü Enerji Haftası'nın açılışına katıldı.

Etkinlikte konuşan Aliyev, ulaştırma ve enerji altyapısına yapılan büyük yatırımlarla Azerbaycan'ın Avrasya'daki konumunun güçlendiğini, enerji projeleri sayesinde kıtanın enerji haritasının yeniden şekillendiğini belirtti.

Aliyev, " Hazar Denizi'ni Karadeniz ve Akdeniz ile birleştiren stratejik boru hatlarını inşa ettik. Elbette bu projelerin tacı, Azerbaycan'ın deniz yataklarından İtalya kıyılarına kadar uzanan 3 bin 600 kilometrelik Güney Gaz Koridoru'dur." dedi.

Azerbaycan'ın enerji güvenliği alanında yaptığı yatırımların küresel jeopolitik önemini artırdığını dile getiren Aliyev, "Enerji, petrol ve doğal gaz bundan sonra da birçok ülkenin enerji güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynayacaktır." diye konuştu.

Aliyev, bazı ülkelerle doğal gaz arzı konusunda görüşmelerin sürdüğünü ve belirli bölgelerin boru hatlarıyla doğal gazla beslenmesi sayesinde Azerbaycan'ın küresel ölçekte enerji alanında öncü ülke konumuna ulaştığını anlattı.

Enerji sektöründeki ilerlemelerin yalnızca Azerbaycan'a değil, bölge ülkelerine de katkı sunduğunu kaydeden Aliyev, "Geçtiğimiz yıl doğal gaz ihracatımız 25 milyar metreküpe ulaştı. Üretimi artırmak istiyoruz çünkü sözleşmeler imzalandı ve süreç devam ediyor. Her şey plana uygun ilerlerse, 2030'a kadar doğal gaz ihracatımızı 8 milyar metreküp artıracağız ve bunu dış pazarlara sunacağız." ifadelerini kullandı.

"Azerbaycan'ın yeşil enerji gündemi oldukça iddialı"

Aliyev, yenilenebilir enerji yatırımlarına dikkati çekerek, imzalanan anlaşmalar ve yatırım taahhütleri kapsamında 2030 yılına kadar 6,5 gigavat üretim kapasitesine ulaşılmasının planlandığını, bu kapasitenin ülkenin toplam enerji üretiminin yüzde 35'inden fazlasını oluşturacağını bildirdi.

İlham Aliyev, "Azerbaycan'ın yeşil enerji gündemi oldukça iddialı. Petrol ve gaz açısından zengin bir ülkenin yabancı yatırımcılarla birlikte yeşil enerjiye yatırım yapması, sorumluluğumuzu gösteriyor. Azerbaycan'ın artan elektrik talebini, özellikle yenilenebilir enerjiden karşılayacağız. Sonuç olarak, birkaç milyar metreküp gaz tasarrufu sağlanacak ve bu hacim ihraç edilebilecek." şeklinde konuştu.

Etkinlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar da yer aldı

Etkinliğin açılışında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da yer aldı. Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakü Enerji Haftası'na gönderdiği mesajı okudu.

Açılışın ardından fuarı gezen Aliyev ve Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) standını da ziyaret etti.

39 ülkeden 267 şirketin yer aldığı fuar 4 Haziran'a kadar sürecek.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İlham Aliyev, İlham Aliyev, Azerbaycan, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan 2030'a kadar doğal gaz ihracatını 8 milyar metreküp artıracak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı İfadesi pes dedirtti Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti
İSTAÇ Genel Müdürü tutuklu bulunduğu cezaevinde rahatsızlandı İSTAÇ Genel Müdürü tutuklu bulunduğu cezaevinde rahatsızlandı
Eda Ece’nin kızı büyüdü İşte Mina İpek’in son hali Eda Ece'nin kızı büyüdü! İşte Mina İpek'in son hali
Olaylı maça devlet el koydu Olaylı maça devlet el koydu
İşte Türk yolcuların yeni gözdesi Talep patlaması var İşte Türk yolcuların yeni gözdesi! Talep patlaması var
Fenerbahçe, Hande Baladın’ı transfer etti Fenerbahçe, Hande Baladın'ı transfer etti
İzmir’deki grev krizinde kim haklı İzmir'deki grev krizinde kim haklı?
Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor Tabelada büyük değişiklik olacak Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor! Tabelada büyük değişiklik olacak
Bonservis rekoru kıracak İşte Fenerbahçe’nin yeni forveti Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
Sofraların vazgeçilmezi böyle taşındı, ekipler hemen imha etti Sofraların vazgeçilmezi böyle taşındı, ekipler hemen imha etti
Tatilden dönen çift evlerinde yarı çıplak yabancı buldu Tatilden dönen çift evlerinde yarı çıplak yabancı buldu

11:09
Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç
Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç
10:06
5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin zam oranları
5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin zam oranları
09:58
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
15:32
Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı
Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı
15:30
Tatil fotoğrafları Real Madrid’de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler’e henüz hazır değil
Tatil fotoğrafları Real Madrid'de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler'e henüz hazır değil
15:21
Ünlü çete lideri, İspanya’da bir tetikçi tarafından öldürüldü
Ünlü çete lideri, İspanya'da bir tetikçi tarafından öldürüldü
15:21
Ünlü oyuncu Devin Harjes, 41 yaşında hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Devin Harjes, 41 yaşında hayatını kaybetti
15:20
Türkiye’nin tahıl ambarında korkutan görüntü Tarla baştan başa yarıldı
Türkiye'nin tahıl ambarında korkutan görüntü! Tarla baştan başa yarıldı
15:19
İlk görüşme gerçekleşti Galatasaray’ın eski yıldızı Beşiktaş’a imzayı atıyor
İlk görüşme gerçekleşti! Galatasaray'ın eski yıldızı Beşiktaş'a imzayı atıyor
15:18
Belediye mi işçiler mi CHP lideri Özel, İzmir’deki grev için tarafını seçti
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
15:17
İlk 50’de tek Türk takımı UEFA güncel sıralamayı açıkladı
İlk 50'de tek Türk takımı! UEFA güncel sıralamayı açıkladı
15:10
İş insanı Uğur Yurdakul kızının ölümüne 2 ay dayanabildi
İş insanı Uğur Yurdakul kızının ölümüne 2 ay dayanabildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2025 11:46:44. #7.13#
SON DAKİKA: Azerbaycan 2030'a kadar doğal gaz ihracatını 8 milyar metreküp artıracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.