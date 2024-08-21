Azerbaycan, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na hazırlanıyor - Son Dakika
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Azerbaycan, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na hazırlanıyor

Azerbaycan, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı\'na hazırlanıyor

Azerbaycan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na (COP 29) ev sahipliği yapacak. COP 29'da iklim finansmanı ve karbon ticaretindeki engeller gibi konular ele alınacak.

21.08.2024 11:48
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Azerbaycan, ülke tarihinde en büyük uluslararası organizasyon olan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na (COP 29) hazırlanıyor.

Hem 1994'teki BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi hem de bu sözleşme kapsamında iklim değişikliğinin azaltılması, adaptasyonu ve finansmanı hakkında 2015'te imzalanan ve 2016'da yürürlüğe giren Paris Anlaşması'nın maddelerinin hayata geçirilmesi hususunda kararların alındığı bir süreç olan COP'u, BM'nin oluşturduğu sekreterlik yürütüyor. Bu müzakerelere her yıl bir ülke ev sahipliği yapıyor. Bu yıl, müzakerelerin koordinasyonu ve COP'a başkanlık için Azerbaycan seçildi.

Azerbaycan'ın devlet kurumları, şirketleri ve sivil toplum kuruluşları, ülkenin 11-22 Kasım'da ev sahipliği yapacağı COP 29'un başarılı şekilde hayata geçirilmesi için koordineli çalışma yürütüyor.

COP 29'da toplamda 80 bin civarında, bir günde ise yaklaşık 40 bin misafir ağırlamaya hazırlanan Azerbaycan, bir zamanlar çatışma içerisinde bulunduğu Ermenistan dahil tüm ülkelere davet gönderdi. 50'den fazla devlet ve hükümet başkanı COP 29'a katılacağını teyit ederken sayının artacağı öngörülüyor.

Azerbaycan Enerji Bakan Yardımcısı ve COP 29 CEO'su Elnur Soltanov, konferansta müzakere edilecek konuları ve beklentilerini AA muhabirine anlattı.

Soltanov, COP 29'da ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde konuların görüşüleceğini, başlıca konunun iklim finansmanı olacağını söyledi.

Gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere daha fazla yardım sağlamasının COP 29'un başlıca gündemlerinden biri olacağını belirten Soltanov, "Gelişmiş ülkeler atmosfere daha fazla sera gazı atarak gelişti. Bu ülkeler şimdi de daha fazla sera gazı emisyonunda bulunuyor. Dünyadaki sera gazı emisyonunun yaklaşık yüzde 4'ü Afrika kıtasından yapılıyor. Fakat iklim değişikliklerinden en fazla etkilenen kıta da Afrika'dır. Küçük ada devletlerinin de sera gazı emisyonu yüzde 1 oranındadır. Fakat bu ülkeler su altında kalarak yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. Paris Anlaşması'na göre gelişmiş ülkeler gelişmekte olan ülkelere sera gazı emisyonunun azaltılması ve iklim değişikliklerinin etkilerini azaltmak için yapılan mücadelede finansal destek sağlamalıdır. Şimdi 100 milyar dolar civarındaki ilkim finansmanının artırılması için ciddi müzakereler yürütülüyor. COP 29'da bu yönde karar alınmasını umuyoruz." dedi.

"COP 29'da tüm dünyada ateşkes çağrısında bulunacağız"

Soltanov, Paris Anlaşması'nın 6. maddesi kapsamında karbon ticaretindeki engellerin ortadan kaldırılması hususunun da COP 29'da müzakere edilecek önemli konulardan olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"COP sürecinde tüm başlıca kararların oybirliği ile kabul edilmesi gerekiyor. Ama oy birliği şartı olmayan fakat iklim alanında bizi ileri götürecek öneriler de görüşecek. Azerbaycan da bu hususta 14 öneri sundu. Bu önerilerin hayata geçirilmesi için oy birliği gerekmiyor. Bunları bazı ülkelerle ya da şirketlerle hayata geçirebiliriz. Azerbaycan'ın önerisi ile görüşülecek konular içerisinde iklim finansmanı, enerji, tarım, su kaynakları, turizm, dijitalleşme, yeşil kentler ve insan kaynakları hususunda konular bulunuyor. İklim ve barış ilişkisi de Azerbaycan'ın önerileri sırasında bulunuyor. COP 29'da olimpiyatlarda olduğu gibi tüm dünyada ateşkes çağrısında bulunacağız."

Ermenistan da davet edildi

COP 29'da genel olarak yaklaşık 80 bin misafir ağırlayacaklarını, farklı günlerde farklı sayıda misafirin Azerbaycan'a geleceğini ve gideceğini ifade eden Soltanov, şunları söyledi:

"Bir günde yaklaşık 40 bin misafiri ağırlayacak altyapımız var. Dünyanın tüm devlet başkanlarına davet gönderildi. 50'den fazla devlet ve hükümet başkanı katılacağını teyit etti. Bu rakamın artacağını bekliyoruz. Ermenistan da davet edildi.

COP 29, Azerbaycan'ın bugüne kadar ev sahipliği yaptığı herhangi uluslararası etkinlikle kıyaslanamayacak düzeyde bir etkinlik olacak. İklim müzakerelerine liderlik edeceğiz ve ülke olarak bu husustaki faaliyetlerimizi ortaya koyacağız. Azerbaycan'ın misafirperverliğini göstereceğiz. Devlet kurumları, şirketler ve sivil toplum kuruluşlarının koordineli faaliyeti ile kaliteli organizasyon hayata geçireceğiz. COP 29'un başarılı olamama ihtimali yok."

Kaynak: AA

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