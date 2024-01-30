Azerbaycan Cumhuriyeti\'nin kurucusu Mehmet Emin Resulzade anıldı

Müslüman doğunun ilk demokratik cumhuriyeti kabul edilen ve 28 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucusu Mehmet Emin Resulzade, Bakü'de düzenlenen 2. Uluslararası Resulzade Kıraatleri Konferansı ile anıldı.
Konferansa Türkiye, Almanya, Rusya, Fransa, İran ve İsveç'ten akademisyen ve yazarlar katıldı.
Konferansta konuşan Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Başkanı Prof. İsa Habibbeyli, Resulzade'nin "Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez" ifadesinin tüm Azerbaycanlılar için bağımsızlık sloganına dönüştüğünü hatırlattı.
Habibbeyli, "Modern Azerbaycan artık güçlü, saygın ve gelişen bağımsız bir devlettir. Ermeni işgalinin sona ermesi ile ülkemizin tüm bölgelerinde Azerbaycan bayrağı yükseliyor. Bu gerçek, Resulzade mirasına en büyük saygı göstergesidir." diye konuştu.
Azerbaycan Hazar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Hamlet İsahanlı da modern Azerbaycan'ın milli kimliğinin oluşmasında büyük rol oynayan, basın ve siyasi faaliyetleriyle hayatı boyunca ülkesinin bağımsızlığı ve toplumun aydınlanması için çalışan Resulzade'nin anısının yaşatıldığını söyledi.
1920'de Bolşeviklerin işgali ile bağımsızlığı sona eren Azerbaycan'daki gelişmeleri facia olarak niteleyen Resulzade'nin, Bakü'den ayrıldıktan sonra da yazdığı kitaplar, çıkardığı dergiler ve düzenlediği konferanslarla ülkesini anlatmayı sürdürdüğünü belirten Prof. İsahanlı, "Mehmet Emin Resulzade, Azerbaycan'ın bir gün bağımsızlığa ve istiklale tekrar kavuşacağına hep inandı, yılmadı." dedi.
Dönemi araştıran Azerbaycanlı tarihçi, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Doğu Bilimleri Enstitüsü çalışanı Prof. Dr. Solmaz Rüstemova Tohidi ise "Mehmet Emin Resulzade sıradan bir politikacı değildi. Ülkesinin geleceğini belirleyen, ideolojiye katkı sağlayan, devletin temellerini oluşturan, 27 kitap, 1000'den fazla makale ile düşünce akımlarına yön veren nadide bir kişiydi. Böyle bir mirasa sahip olduğumuz için halk olarak çok şanslıyız" değerlendirmesini yaptı.
Katılımcılara video mesajla hitap eden Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Mehmet Emin Resulzade'nin gurbette bulunduğu dönemlerde de kalbinin her zaman Azerbaycan için attığını, Azerbaycan, Kafkasya ve dünya Türklüğünün huzuru, mutluluğu ve sosyo-ekonomik gelişiminin arayışında olduğunu ifade etti.
Prof. Dr. Ünüvar, hayatı mücadeleyle geçen Resulzade'nin Rusların takibine uğradığını, tutuklandıktan bir süre sonra yurt dışına kaçmak zorunda kaldığını hatırlattı.
Bir dönem İran ve Almanya'da bulunan Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucusunun, 1947'de Türkiye'ye yerleştiğini belirten Ünüvar, "Mehmet Emin Resulzade ülkesinin kurtuluş mücadelesini Türk vatandaşı olarak devam ettirdi." diye konuştu.
Konferansta, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınlar Genel Müdürlüğü ile Milli Kütüphanede çalışan Resulzade'nin isminin Türkiye'de birçok il ve ilçedeki sokak ve caddelere verildiği, 1949'da Ankara'da kurduğu Azerbaycan Kültür Derneğinin bugün de Türkiye'de faaliyetini sürdürdüğü anlatıldı.
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi sonrası Meclis'teki gerginlik sokağa da yansıdı. CHP ve TİP, alınan karara tepki olarak eylem çağrısı yaptı. Çağrı sonrası İstanbul ve İzmir'de karara tepki gösteren gruplar eylem başlattı.
Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesine yol açan karar bugün Adalet Bakanı ve Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ tarafından Meclis'te okundu. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, kararın okunması öncesi Bekir Bozdağ'a "Mafya da böyle yapar, bazen suçlu olduğunu bildiklerini yanlarında tutarlar ve en pis işleri onlara yaptırırlar. Türkiye'de adaleti katleden Bekir Bozdağ'a yaptırırsın bunu ancak" sözleriyle tepki gösterdi.
Gezi Parkı davası hükümlüsü, TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Türkiye'de gündem olan gelişme uluslararası basında da geniş yankı uyandırdı. Reuters gelişmeyi "Türk parlamentosu hapisteki muhalif milletvekilinin statüsünü düşürdü" başlığıyla duyururken Al-Arabiya gazetesi ise Türk parlamentosunun, hapsedilmiş olan muhalefet milletvekilini görevden aldığını yazdı.
Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin hakkında verdiği kararın TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla vekilliği düşürülen Can Atalay'dan ilk mesaj geldi. Atalay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kuralsızlığın egemen olduğu bu halin memlekete vereceği zararlardan ülkem adına endişe duyuyorum. Peki onlar 'bitti' dediler diye ben görevimi yapmaya çalışmaktan geri mi duracağım? Asla" ifadelerini kullandı.
Gezi Davası'nda tutuklu bulunan Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından Türkiye İşçi Partisi ve CHP'den eylem çağrısı geldi. TİP'den yapılan açıklamada, "Biz bugün bir kez daha yeniden başlıyoruz. Yılmayacağız, pes etmeyeceğiz! Can Atalay özgürlüğüne kavuşacak, Hatay halkı vekiline kavuşacak!" denilirken, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de bugün Beşiktaş'ta düzenlenecek eyleme katılım çağrısında bulundu.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, TİP Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Zorlu, "Türk yargı sisteminde iki başlılık yaratan bu kararın verilmesi ve kararın da millet iradesinin tecelligahı olan TBMM'de okunmasıyla birlikte hukuk devleti ilkeleri açıkça ihlal edilmiştir. İYİ Parti olarak tüm farklılıklarımıza rağmen her bir vatandaşımız için hukuk ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi.
Rusya'da mart ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesi, bağımsız aday olan ve halihazırda Rusya Devlet Başkanlığı görevini yürüten Vladimir Putin'in mal varlığı açıklandı. Putin'in, St. Petersburg'da 78 metrekarelik bir daireye ve aynı şehirde 18 metrekarelik bir garaja sahip olduğu ortaya çıkarken ikisi klasik olmak üzere 3 otomobilinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan hesabında 606 bin dolar parası bulunan Putin'in St. Petersburg Bankasında 230 adet hissesi bulunuyor.
"Terör propagandası yapmak" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilerek vekilliği düşürülen ardından Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı sonrası vekilliği iade edilen DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan Can Atalay'a destek paylaşımı geldi. Gergerlioğlu, "Benim vekilliğim düşürüldüğünde halkımız yoğun bir destek vermişti daha sonra AYM kararı ile Meclis'e dönmüştük. Umarım Can Atalay'da adalet yerini bulur bir an önce Meclis'e gelir" dedi.
Son Dakika › Güncel › Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucusu Mehmet Emin Resulzade anıldı - Son Dakika
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