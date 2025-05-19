Azerbaycan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Azerbaycan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bakü Türk Okullarında tören düzenlendi.

19.05.2025 14:21
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bakü Türk Okullarında tören düzenlendi.

Etkinliğe Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, büyükelçilik müşavirleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile Türkiye ve Azerbaycan'ın bağımsızlığı için canlarını feda eden tüm şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Ardından İstiklal Marşı ile Azerbaycan Milli Marşı okundu.

Törende konuşan Büyükelçi Akgün, 19 Mayıs'ın sadece bir tarih değil, Türk milletinin bağımsızlık iradesinin sembolü olduğunu vurguladı.

19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan meşalenin, Türk milletinin kaderini tayin etme iradesinin ilk adımı olduğunu, Atatürk'ün bu günü gençliğe armağan etmesinin derin anlam taşıdığını belirten Akgün, "O çok iyi biliyordu ki, bir milletin en büyük güvencesi, iyi yetişmiş, özgür düşünen, milli ve manevi değerlerine bağlı genç nesillerdir." dedi.

Akgün, gençlerin yalnızca birey değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği olduğunu, Atatürk'ün "Bütün ümidim gençliktedir." sözünün bir temenni değil, görev çağrısı olduğunu vurguladı.

Etkinliğin Azerbaycan'da düzenlenmesinin ayrı bir anlam taşıdığına dikkati çeken Akgün, "Bugün bu anlamlı günü, 'iki devlet, bir millet' anlayışıyla gönülden bağlı olduğumuz kardeş Azerbaycan'da kutluyor olmak bizler için sadece bir bayram sevinci değil, aynı zamanda tarihimizin ve gönül birliğimizin derin izlerini taşıyan özel bir gurur vesilesidir." ifadelerini kullandı.

Akgün, Kafkas İslam Ordusu'nun 1918'de Bakü'nün kurtuluşundaki rolünü ve 2020 Karabağ Zaferi'nde Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği desteği hatırlatarak, bu kardeşliğin zor zamanlarda da birlikte hareket edebilme gücünü ortaya koyduğunu söyledi.

Şuşa Beyannamesi ile iki ülke ilişkilerinin müttefiklik seviyesine ulaştığını anımsatan Akgün, bu mirasın geleceğe taşınmasının gençlerin omuzlarında olduğunu dile getirdi.

Tören kapsamında öğrenciler, Atatürk'ü ve bağımsızlık mücadelesini anlatan şiirler ve marşlar seslendirdi.

Oratoryo gösterilerinin ardından Azerbaycan ve Türk halk oyunları sahnelendi, çeşitli müsabakalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Azerbaycan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Azerbaycan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Son Dakika
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