Güncel

Bu nasıl öfke! Aracın farını kapatmadı diye dayak yedi

- Azerbaycan'daki Türk Şehitliği'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni düzenlendi

BAKÜ - Azerbaycan'daki Türk Şehitliği'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü için tören düzenlendi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yer alan Türk Şehitliği'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı. Törene Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Silahlı Kuvvetler Ataşesi Tuğgeneral Soner Oruçoğlu, milletvekilleri, Türk işadamları, müşavirler ve büyükelçilik personeli katıldı.

Tören, Türk Şehitliği Anıtı'na çelenk bırakıldıktan sonra iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı. Anı defterini imzaladıktan sonra konuşma yapan Büyükelçi Cahit Bağcı, "Yüce Türk Milleti'nin kahraman evlatları. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü'nde bir kez daha manevi huzurunuzda bulunmanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Bundan tam 102 yıl önce Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yüce milletimizin vatan uğruna verdiği destansı mücadele sonucu kazandığı zafer tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır. 26 Ağustos 1071'de istikametimizi belirleyen Malazgirt Zaferi ile kapılarını açtığımız Anadolu'nun 102 yıl önce yine bir 26 Ağustos gecesi başlayan büyük taarruz ve 30 Ağustos 1922'de kazanılan kutlu zafer neticesinde sonsuza dek Türk toprağı olarak kalacağını bütün dünyaya duyurduk" dedi.

"Zaferlerimizi Azerbaycanlı kardeşlerimizle omuz omuza kutlayacağız"

Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet Han'dan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Orta Asya'nın bozkırlarında, Anadolu'da, Balkanlar'da, Çanakkale'de ve Sakarya'da kanla yazılan zafer destanlarına, Nuri Paşa komutasında Kafkas İslam Ordusu'nun cesur neferleri olarak Azerbaycan'ın Bakü'de yeni bir zafer eklediğini belirten Bağcı, "Kardeş Azerbaycan'ın bağımsızlığı ve topraklarının muhafazası için şehadet mertebesine erişen sizler, iki devlet tek millet şiarının mayasında ve Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin pekişmesinde şüphesiz en büyük pay sahibisiniz. Kahramanlıklarınız yıllar sonra 44 günlük vatan muharebesinde topraklarını işgalden kurtaran Azerbaycan askerlerine ilham ve güç vermiştir. Şehit düştüğünüz bu topraklarda milletin kalbinde ebediyen yaşayacaksınız. Sizlerden miras kalan azim ve inançla müttefiklik seviyesine ulaştırdığımız ilişkilerimizi önümüzdeki süreçte daha da geliştirmek için çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. İlelebet 30 Ağustos ve 8 Kasım yıl dönümlerinde zaferlerimizi Azerbaycanlı kardeşlerimizle omuz omuza kutlayacağız" ifadesini kullandı.

Türk halkının Malazgirt Zaferi'nin ruhuyla 30 Ağustos Zaferi'nin aydınlığında Cumhuriyetin 100. yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mazluma umut, zalime korku olan ülkemizi Türkiye yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için hep birlikte büyük bir özveriyle çalışacağını vurgulayan Bağcı, "Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin korucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bağımsızlığımız, milli egemenliğimiz, vatan, millet, devlet ve bayrak uğrunda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi, Azerbaycan'ın her bir köşesinde şehadet mertebesine erişmiş kahramanlarımızı, ülkemiz ile kardeş Azerbaycan'ın tüm şehitlerini rahmetle, minnetle anıyor, mağribi huzurlarında saygıyla eğiliyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından temsili şehit kabirlerine karanfiller bırakıldı. Tören, Azerbaycan Şehitlik anıtına çelenk bırakıldıktan sonra sona erdi.