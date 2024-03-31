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Azerbaycan'daki Türk STK'larından 'Birlik ve Kardeşlik İftarı' - Son Dakika
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Azerbaycan'daki Türk STK'larından 'Birlik ve Kardeşlik İftarı'

Azerbaycan\'daki Türk STK\'larından \'Birlik ve Kardeşlik İftarı\'

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği himayesinde, Türk sivil toplum kuruluşları Azerbaycan'da 'Birlik ve Kardeşlik İftarı' düzenledi. Programa, Büyükelçi Cahit Bağcı, milletvekilleri, iş insanları ve öğrenciler katıldı. Bağcı, konuşmasında ramazanın barış ve huzur getirmesini diledi ve Türkiye'nin dış politikasını anlattı. Ayrıca, Türkiye'nin Azerbaycan ile ilişkilerini güçlendirmek için çalıştığını vurguladı.

31.03.2024 21:00
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Azerbaycan'daki Türk sivil toplum kuruluşları (STK), "Birlik ve Kardeşlik İftarı"nda bir araya geldi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinin himayesinde, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Azerbaycan Şubesi, Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliği (ATİB), Türkiye Yüzyılı İş Birliği ve Dayanışma Platformu ile Trabzon İşadamları Platformu (TİAP) tarafından Bakü'de ortaklaşa iftar programı düzenlendi.

Programa, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Azerbaycanlı milletvekilleri, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, iş insanları, şehit aileleri, gaziler ve öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Bağcı, etkinlikte yaptığı konuşmada, ramazana başta Gazze olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde yaşanan katliamlar nedeniyle buruk ve hüzünlü girdiklerini söyledi.

Ramazan ayının tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini dileyen Bağcı, Türkiye'nin gerek yakın çevresinde gerek uluslararası düzeyde güvenlik, istikrar ve refahın sağlanması amacıyla dış politikasını, kurucu felsefesini oluşturan "Yurtta barış, dünyada barış" ilkesi doğrusunda yürüttüğünü belirtti.

Bağcı, "Cumhuriyet'imizin 100. yılını kutladığımız bu dönemde, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçirmek ve milli dış politikamızı etkin biçimde yürütmek üzere çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla sürdürmekteyiz." dedi.

Dünyadaki değişim ve dönüşüm sürecinden bahseden Bağcı, farklı bölgelerde ortaya çıkan krizlerin, küresel ve bölgesel barış ve istikrarı tehdit ettiğini, uluslararası güvenlik ortamını daha da karmaşık hale getirdiğini kaydetti.

Bağcı, değişim süreçlerinin etkilerinin ve yaşanan krizlerin yansımalarının yoğun şekilde hissedildiği coğrafyanın merkezinde yer alan Türkiye'nin, zorlu sınamalarla karşı karşıya olduğunu söyleyerek, "Türkiye olarak haklı davasında Filistin'in yanında olmaya devam edeceğiz. İnanıyoruz ki kazanan Filistin olacak. Vicdanını, merhametini yitirmiş adaletsiz dünyaya itirazımızı yüksek sesle sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilere de değinen Bağcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Büyükelçilik olarak, vatandaşlarımızın ve iş insanlarımızın devletimizin hizmetlerine erişimlerinin artırılması ve kolaylaştırması, hukuki ve sosyal desteklerde rehberlik edilerek doğru bilgilendirilmeleri, hizmetlerin eksiksiz şekilde yerine getirilmesi, bölgesel fırsatlar bağlamında iş insanlarımızın bilgilendirilmeleri, ülkemizin mevcut pazarlardaki konumunu güçlendirerek yeni pazarlara girilmesi için katkı sağlanması, ülkemizle ve kardeş Azerbaycan'la kültürel bağlarımızın güçlendirilerek derinleştirilmesi için hizmet vermekteyiz."

Bağcı, Türkiye'nin diplomatik misyonu ile dünyada en geniş misyon ağına sahip üçüncü ülke olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"İnsan odaklı bir dış politika anlayışıyla Türkiye Yüzyılı'nda sahada ve masada güçlü bir Türkiye vardır. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıktığımızda yedi düvel üzerimize gelse yıkılmayacağımızın ispatı olan Çanakkale ruhu, Türkiye Yüzyılı'nda yolumuzu aydınlatmaya hep devam edecektir. Gerek ikili ilişkilerde gerek Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında gerek üye olduğumuz tüm dost ve kardeş uluslararası teşkilatlarda temel ilkemiz, birliğimiz, gücümüzdür. Bu kararlılıkla Türkiye Yüzyılı'na hep birlikte yürüyoruz."

Kaynak: AA

Azerbaycan, İftar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan'daki Türk STK'larından 'Birlik ve Kardeşlik İftarı' - Son Dakika

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