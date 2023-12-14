- Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: "Azerbaycan ve Türkiye'nin bölgede sürdürülebilir barışın tesis edilmesi konusunda görüşleri aynıdır

"Azerbaycan masadaysa Türkiye de oradadır"

BAKÜ - Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Azerbaycan ve Türkiye'nin bölgede sürdürülebilir barışın tesis edilmesi konusunda görüşleri aynıdır" ifadelerini kullanarak, "Azerbaycan masadaysa Türkiye de oradadır" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin dünyada benzerinin olmadığını belirten Bayramov, "Ülkelerimiz arasında birçok format var. 2023 yılı ülkelerimizin tarihinde çok önemli bir yıl. Bu yıl Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde zengin bir yıl oldu. Azerbaycan Türkiye ilişkilerinin tarihi bir zirveye ulaştığını söylersek yanlış olmaz" dedi.

"Ermenistan'la ilişkilerin normalleşmesi gerçek görünüyor"

Ermenistan ile ilişkilerin normalleşmesi sürecine değinen Bayramov, "Çatışmanın ardından Ermenistan ile ilişkilerin normalleşmesi için tarihi bir fırsat ortaya çıktı. Görüşmemizde bu konuda görüş alışverişinde bulunduk. Bölge ülkeleri arasında ilişkiler kurulmalı. Ermenistan tarafı da aynı yaklaşımla adımlar atacak ve bu durumda olumlu sonuçlara ulaşmak gerçekçi görünüyor. Azerbaycan, Kasım ayı sonunda Ermenistan'dan aldığı barış anlaşmasının şartlarına ilişkin teklifleri değerlendiriyor. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra kendi tekliflerimizi yakın gelecekte karşı tarafa sunacağız" dedi.

"Azerbaycan masadaysa Türkiye de oradadır"

Azerbaycan normalleşme yönünde adım atma niyetini her zaman dile getirdiğini vurgulayan Bayramov, "Azerbaycan ve Türkiye'nin bölgede sürdürülebilir barışın tesis edilmesi konusunda görüşleri aynıdır. Biz defalarca Ermenistan'a müzakerelerin ikili temelde yürütülmesi teklifinde bulunduk. Türkiye bölgenin en önemli ülkelerinden biri. Türkiye Azerbaycan'ın dost ve kardeş ülkesi olmakla birlikte aynı zamanda Ermenistan'ın da komşusu. Türkiye bölgede barışın sağlanması için bölge dışı ülkelerden daha fazla ilgileniyor. Azerbaycan masadaysa Türkiye de oradadır. Türkiye'nin müzakere masasında yer alması bizzat Ermenistan'ın yararına olacaktır. Karar Ermenistan'ındır. Son zamanlarda Türkiye ile Ermenistan arasında diyaloğun mevcut olmasını Azerbaycan destekliyor" dedi.

"Esir değişimi anlaşmasına üçüncü bir tarafın katılımı olmadan ulaşıldı"

Azerbaycan ile Ermenistan arasında esir değişiminin iki ülke arasında güven inşası yönünde çok ciddi bir başarı olduğunu vurgulayan Bayramov, "Bunun olumlu bir anlamı, tarafların burada hem esirlerin değişiminde hem de uluslararası örgütlerde birbirlerinin adaylığını veto etmeyerek normal iş ilişkileri sergilemesinde sonuç elde etmesidir. Bunun ciddi sonucu, iki devletin bunu doğrudan temas yoluyla ve herhangi bir üçüncü ülkenin katılımı olmadan başarmasıdır. Böylece Azerbaycan, bir süre önce yaptığı çağrı ve tekliflerle ne kadar samimi olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu" dedi.

"Olumlu bir ilerleme var"

Geçtiğimiz ayın sonunda barış anlaşmasına ilişkin Ermenistan'dan teklifler aldıklarını belirten Bayramov, "Tabii ki işin özüne inmek istemedim. Şu anda üzerinde çalışılıyor. Kısaca belirtmek isterim ki, bu belge paketine, bu tekliflere baktığımızda daha önce teklif edilen önerilerin bire bir aynısı olmadığını görüyoruz. Burada olumlu bir ilerleme var. Bütün bu faktörler göz önüne alındığında bir iyimserliğimiz var ama aynı zamanda burada hiçbir zaman belirtmek istemem. Bu adımlarla çok önemli, çok karmaşık, olumsuz geçmişi olan bir konuyu adım adım ileriye taşıyabileceğimize inanıyoruz. Azerbaycan tarafının buradaki yaklaşımı nettir, bunu defalarca dile getirdik. Ermenistan sadece kendi isteklerini değil, Azerbaycan'ın meşru çıkarlarını, tarihi adalete ve uluslararası hukuka saygıyı da gösterirse olumlu sonuçlara ulaşmanın mümkün olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Ermenistan'ın sınırdan asker çekme teklifi Azerbaycan açısından kabul edilebilir değildir"

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın her iki ülkenin askeri birliklerinin Ermenistan-Azerbaycan sınırından çekilmesine ilişkin açıklamasına değinen Bayramov, "Ermenistan Dışişleri Bakanının düşüncelerine katılmıyorum. Müzakere sürecinde tartışılan bazı unsurların çıkartılıp ayrı olarak sunulmasının toplumda kafa karışıklığı oluşturmaktan başka bir şey değildir. Ermenistan-Azerbaycan sınırı tam olarak çizilmedi ve belirlenmemiştir. Bu oldukça karmaşık bir konudur. Tam bir anlaşmaya varılmadan birlikler geri çekilirse, her iki tarafın da bu mevzileri geri almayacağını kim garanti edebilir. Ermenistan'ın sınırdan asker çekme teklifi Azerbaycan açısından kabul edilebilir değildir. Bugün Azerbaycan ordusu, Azerbaycan'ın sınırlarını koruyor. Bu aynı zamanda mantıklıdır. Azerbaycan ordusu o sınırlara birilerinin iyi niyetiyle ya da davetiyle gelmedi, Azerbaycan ordusu 30 yıl süren işgalin ardından şehit ve kan akıtarak topraklarını kurtardı ve bugün sınırlarında duruyor ve kendi sınırlarını koruyor. Azerbaycan sınırı yalnızca Azerbaycan askerleri tarafından korunabileceği ve üçüncü bir tarafa emanet edilemez. Bu Azerbaycan'ın egemenlik hakkıdır. Ermenistan'a tavsiyemiz yapıcı önerilerimize dikkat etmeleridir. Bu durumda sorunlar olumlu yönde gelişebilir" dedi.