Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ankara'ya Günübirlik Ziyaret Gerçekleştirecek - Son Dakika
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ankara'ya Günübirlik Ziyaret Gerçekleştirecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın davetiyle Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, yarın Ankara'ya günübirlik ziyaret gerçekleştirecek. Görüşmede, ikili ilişkiler, bölgesel konular, Azerbaycan-Ermenistan barış süreci, Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci ve yakın bölgedeki gelişmeler ele alınacak. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağına vurgu yapılırken, ekonomik ilişkilerin de olumlu seyrini sürdürdüğü belirtiliyor.

26.08.2024 13:49
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın davetiyle yarın Ankara'ya günübirlik ziyaret gerçekleştirecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan-Bayramov'un yarınki görüşmesinde, ikili ilişkiler ile bölgesel konular görüşülecek.

Görüşmede, Azerbaycan- Ermenistan barış süreci ve Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecine ilişkin gelişmeler ile İsrail- Filistin başta olmak üzere, yakın bölgedeki gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.

Aralarında kardeşlik bağı olan iki ülke: Türkiye ve Azerbaycan

Türkiye ile Azerbaycan, aralarında kardeşlik bağı olan iki ülke olarak ortak tarih, kültür, dil ve kimlik temelleri üzerine inşa edilmiş müstesna ilişkilere sahiptir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk "Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir." ve Azerbaycan'ın "Umummilli Lideri" Haydar Aliyev "Biz bir millet, iki devletiz." ifadeleriyle bu kardeşlik bağını tanımlamaktadır.

Türkiye-Azerbaycan ilişkileri 15 Haziran 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından imzalanan Şuşa Beyannamesi'yle "müttefiklik" seviyesine yükseltildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak 25 Eylül 2023'te Azerbaycan'ı (Nahçıvan) ziyaret etmiş, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise son olarak 10 Haziran'da Türkiye'ye resmi ziyarette bulunmuştu.

Erdoğan, Aliyev'i 17 Ağustos'ta telefonla arayarak İzmir'deki orman yangınlarının söndürülmesi için yapılan yardımlar ve Türkiye'ye gönderilen yangın söndürme uçağı için teşekkür etmişti.

Dışişleri Bakanı Fidan ise en son 5 Temmuz'da Şuşa'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüşmüştü.

Ekonomik ilişkiler

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkiler de olumlu seyrini sürdürüyor.

Türkiye 2023'te Azerbaycan'a 2,3 milyar dolarlık ihracat yaparken, Azerbaycan'dan 5,3 milyar dolarlık ithalat yapıldı ve böylece iki ülke arasındaki toplam ticaret hacmi 7,6 milyar dolar oldu.

Türkiye-Azerbaycan 11. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı da 7-8 Mayıs 2024'te Ankara'da yapıldı.

Azerbaycan'da yaklaşık 5 bin 770 Türk şirketi faaliyet gösterirken ülkede en fazla yabancı sermayeli şirkete sahip olan ülke Türkiye'dir; Türkiye'de ise 2 bin 600'ün üzerinde Azerbaycan sermayeli şirket faaliyet göstermektedir.

Azerbaycan'da petrol dışı sektörlere en fazla yatırım yapan ülke olan Türkiye'nin ülkedeki doğrudan yatırımları, üçüncü ülkeler üzerinden yapılan yatırımlarla birlikte 17 milyar dolara ulaşırken, Azerbaycan'ın ise Türkiye'de 19,5 milyar dolar değerinde yatırımı bulunmaktadır.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ankara'ya Günübirlik Ziyaret Gerçekleştirecek - Son Dakika

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