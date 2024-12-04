Azerbaycan'ın Tandır İşçiliği UNESCO Listesinde

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Azerbaycan'ın geleneksel "tandır işçiliği ve ekmek yapımı" Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alındı.

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komitesi'nin 19. oturumu 2-7 Aralık'ta Paraguay'ın başkenti Asuncion'da düzenleniyor.

3 Aralık'ta düzenlenen oturumda, Azerbaycan'ın tandır işçiliği ve ekmek yapımı UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne eklendi.

UNESCO'dan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'da ekmek ve et yapımı için kullanılan geleneksel çömlek fırını tandırın, yer altında ve üstünde olmak üzere iki türü bulunuyor.

Tandırlarda pişirilen ekmekler ülke halkının beslenme alışkanlığının "ayrılmaz bir parçasını" oluşturuyor ve uzun ömürlü olmasıyla biliniyor.

Tandırda pişirme bir geçim kaynağı olmasının yanında, aile bağlarını ve sosyal ilişkileri güçlendiren bir gelenek olarak görülüyor.