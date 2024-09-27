Azerbaycan Şehitleri Anma Günü Etkinliği Düzenlendi

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AZERBAYCAN'ın toprak bütünlüğü uğurunda canlarını feda eden şehitlerini anma günü vesilesiyle, Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği tarafından etkinlik düzenlendi.

TADİV iş birliği ile Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği tarafından TADİV- Şuşa Kongre Merkezi'nde 27 Eylül Şehitleri Anma Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Etkinlik iki ülkenin istiklal marşlarının okunması ile başladı. Etkinliğe, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Memmedov, Kazakistan Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, MSB Tümgeneral Fedai Ünsal, Albay Emrah Yücen ve çok sayıda davetli katıldı. Burada konuşan Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Memmedov, "30 senedir işgal altında olan topraklarımızın özgür bırakılması için 100 binlerce vatandaşımızın kovulduğu yurtları için 27 Eylül'de başlamış bu savaşta bütün halk komutanı olan Cumhurbaşkanımız Aliev'le savaşa atıldı. Bu savaşın vatan savaşı olarak adlandırılmasının sebebi bir tek başkomutan ve cumhurbaşkanının ordusu değil bütün millet, halk, polis hepsi bu savaşa katıldı ve elinden geleni yaptı. Hepsi elinden geleni yaptı ki işgal altındaki topraklarımız özgür olsun. Son 200 yılda Türklerin dünyada özgürleştirdiği tek toprak Karabağ'dır. Şehitlerimizin kanı pasına biz ülkemizin birliğini ve toprak bütünlüğünü sağladık. Bugün Azerbaycan'ın topraklarının her bir karışı askerlerimizin kanıyla sulanmıştır" ifadelerini kullandı.

'BU ZAFER 30 YILLIK BİR ISRARIN SONUCU'

Albay Emrah Yücen, Bu anlamlı günde bir arada bulunmanın gurur ve heyecan verici olduğunu belirterek, "Bugün burada Azerbaycan'ın has toprağı olan Karabağ'ın düşman işgalinden kurtulması için kan döken şehitlerimizi anmak için bir araya geldik. Kara esaretini sonlandıran yiğitler tarihe altın harflerle kazılmış büyük zaferin gerçek kahramanlarıdır. Onlar sadece toprak parçası için değil aynı zamanda onur, bağımsızlık ve gelecek nesillerin gururla taşıyacağı vatanları için savaştılar. Şehit ve gazi olmayı göze aldılar. Karabağ yıllarca beklenen bir kavuşmaydı. Asil Türk milleti bu özlemi yüreğinde taşıdı. Tüm zorluklara karşı sabırla direndi ve sonunda hak ettiği zaferi kazandı. Ancak bilinmelidir ki zafer 44 günlük mücadele ile değil, 30 yıllık bir ısrarın, inancın ve azmin sonunda elde edildi" dedi.