Azerbaycanlı Öğrencilerin Uydu Projesi Uzaya İtişini Bekliyor

- Azerbaycanlı öğrencilerin uydusu, yıl sonunda SpaceX roketiyle uzaya gönderilecek

BAKÜ - Azerbaycan'ın Uzay Ajansı (Azercosmos) bünyesinde kurulan Kozmik Akademi'nin Müdürü İmran Muhtarov, yıl sonunda Azerbaycanlı öğrencilerin uydusunun SpaceX'in taşıyıcı roketiyle uzaya fırlatılmasının planlandığını açıkladı.

Azercosmos Kozmik Akademi, ilk basın toplantısını başkent Bakü'de gerçekleştirdi. Dünya Havacılık ve Uzay Günü çerçevesinde düzenlenen basın toplantısında, akademinin faaliyetleri, Azerbaycan'daki uzay sanayisi gelişimi yönünde atılan stratejik adımlar ve yürütülen yenilikçi projeler hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Toplantı boyunca Kozmik Akademi'nin sunduğu modern imkanlar sergilenirken, kurumun uzay ekosistemindeki yeri ve geleceğe dair vizyonu sunumlarla aktarıldı.

"Azerbaycanlı öğrencilerin uydusu, yıl sonunda SpaceX roketiyle uzaya fırlatılacak"

Kozmik Akademi Müdürü İmran Muhtarov akademinin Azerbaycan uzay sanayisinin ana gelişim kriterleri açısından en faydalı yenilikleri ülkeye getirmeyi amaçladığını belirtti. Muhtarov, "Birçok uluslararası projeyi hayata geçirmeye başladık. Bu yönde birçok projemiz bulunmakta ve bu projeler arasında en önemlisi bu yıl Azerbaycanlı öğrencilerin SpaceX roketi aracılığıyla uzaya gönderilecek olan ilk öğrenci uydusu projesidir. Projede 41 okuldan toplam 750 öğrenci yer alırken, yıl sonunda Azerbaycanlı öğrencilerin uydusunun SpaceX'in taşıyıcı roketiyle uzaya fırlatılması planlanmaktadır. Daha sonra bu uydunun yönetimi sağlanacak ve öğrenciler açısından uzay bilimi, uzay alanındaki yenilikler ve bu alanda çözüm üretimi konularında önemli katkılar sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Amacımız herkesi uzay bilimiyle ilgili motive etmek"

Kozmik Akademi Uzay Uygulama Projeleri Başkanı Ali Taghiyev ise akademi tarafından birçok proje yürütüldüğünü belirterek, "Bu projeler çerçevesinde yıl içerisinde 12 binden fazla kişi faaliyetlerimizden yararlanıyor. Bu kitleler arasında farklı gruplar yer alıyor, örneğin okullar, üniversite öğrencileri, öğretmenler ve profesörler. Biz aynı zamanda bu kişilerin istihdam imkanlarına, kariyer fırsatlarına da destek olmayı amaçlıyoruz. Böylece bu bireylerin Azerbaycan'da uzay ekosisteminin aktif temsilcilerine dönüşmesini ve bu ekosistemin gelişimine katkıda bulunmalarını sağlamak istiyoruz. Ayrıca uzay bilimini çeşitli alanlarla entegre etmeye çalışıyoruz. Buna kültür, bilim, sanat, gıda ve hatta sağlık alanları da dahil. Amacımız bu alanlar aracılığıyla herkesi uzay bilimiyle ilgili motive etmek ve entegre bir şekilde ilgi uyandırmaktır" şeklinde konuştu.

" Türkiye, İsrail ve Brezilya uzay ajansları ile yakın şekilde çalışıyoruz"

Gelecekte mobil tabanlı uzay inovasyonu ve veri yolu sistemi projesinin hayata geçirilmesinin planlandığını vurgulayan Taghiyev, "Bu proje bölgesel bir projedir ve Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde faaliyet gösterecektir. Bu mobil eğitim ve deneyim platformu yalnızca Azerbaycan'da değil, tüm Türk devletlerinde faaliyet gösterecek. Farklı bölgelere ve okullara giderek herkesin uzay bilimi hakkında bilgi sahibi olmasına katkıda bulunacak ve onların farkındalığına olumlu etki sağlayacaktır. Bu projeyle Türk Devletleri Teşkilatı arasında hem bilimsel hem de kültürel ilişkilerin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi. Bu yıl 12 binden fazla kişinin Kozmik Akademi'nin faaliyetlerinden yararlandığını belirten Taghiyev, "Bunlar arasında okullar, üniversite öğrencileri, aynı zamanda profesörler ve öğretmenler gibi çeşitli gruplar bulunmakta. Ayrıca uluslararası akademik iş birliklerimiz de mevcuttur. Türkiye ile yakın ilişkiler kurduk. Türkiye Uzay Ajansı ile aynı zamanda İsrail Uzay Ajansı ile ve örnek olarak Brezilya Uzay Ajansı ile de yakın şekilde çalışıyoruz. Genel olarak uzay ekosistemimizin uluslararası temsilcilerinin de her zaman bizimle birlikte olmasına özen gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.