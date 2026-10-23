DEVA lideri Babacan: Finansal piyasalardaki değer kaybı 150 milyar doları aştı - Son Dakika
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DEVA lideri Babacan: Finansal piyasalardaki değer kaybı 150 milyar doları aştı

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul'un Ayazağa Mahallesi'nde sel mağdurlarını ziyaretinde piyasalardaki toplam kaybın 150 milyar doları geçtiğini öne sürdü. Babacan, yıllık çay üretiminin 1 milyar, fındık hasadının 2 milyar dolar tuttuğunu hatırlatarak "Gerisini siz hesap edin" dedi. Hesaplamanın yöntemi ve dönemi açıklanmadı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul'un Ayazağa Mahallesi'nde sel felaketinden etkilenen vatandaşları ziyaret etti. Bölge sakinlerinin yaşadığı sorunları dinleyen Babacan, ziyaret sırasında finansal piyasalarda yaşanan gelişmelere de değindi.

"FİNANSAL PİYASALARDA DA BÜYÜK BİR FELAKET VAR"

Selin yol açtığı hasarla finansal piyasalardaki kayıplar arasında karşılaştırma yapan Babacan, piyasalarda ciddi bir değer kaybı yaşandığını savundu.

Babacan, "Burada bir felaket görüyoruz değil mi? Ama şu anda öbür tarafta da finansal piyasalarda büyük bir felaket var. Bugünkü rakam ne kadar biliyor musun? 131 fonda kaybedilen paralar var. Bir de o fonda olmayan hisse senetleri de kaybetti. Bütün şirketlerin değeri düştü. Bütün sanayi tesisleri, halka açık şirketlerimiz, onların hepsinin değeri düştü. Şu an itibarıyla bütün değer kaybı 150 milyar doları aştı" ifadelerini kullandı.

KAYBI ÇAY VE FINDIK ÜRETİMİYLE KARŞILAŞTIRDI

Finansal piyasalarda yaşandığını öne sürdüğü kaybın büyüklüğünü anlatmak için tarımsal üretimden örnekler veren Babacan, Türkiye'nin yıllık çay ve fındık üretiminin ekonomik değerine dikkat çekti.

Babacan, "Rize'de bir yıllık çay üretiminin tamamı 1 milyar dolar tutuyor. Giresun, Ordu, Sakarya, Hendek'i de sayalım. Bir yıllık Türkiye'nin bütün fındık hasadı 2 milyar dolar tutuyor. Yani bir yılda 1 milyar dolarlık çay üretiyoruz. 2 milyar dolar fındık üretiyoruz. Şu anda finansal piyasalardaki hasar 150 milyar dolar. Gerisini siz hesap edin" dedi.

Babacan'ın dile getirdiği 150 milyar dolarlık toplam değer kaybına ilişkin hesaplama yöntemi ve kapsadığı dönem açıklamada belirtilmedi.

Kaynak: ANKA
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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    2001 de bunun 10 mislini yaşadik sayin babacan 1 1 Yanıtla
    Güneyli Güneyli:
    2001'de o felaketi yasadigimiz için ve öyle felaketler yaşamayalım diye 3 Kasım 2002'de yerli,milli,dindar bir iktidarı tek başına getirdik bu ülkenin başına ve her seçimde de bir umutla güçlendirdik! Gelinen nokta?.. .Boş trol! bl 1 0
  • Özcan Kuvan Özcan Kuvan:
    Felaketin herkes farkındada kimsenin bir şey yaptığı yok herkes vurgun peşine düşmüş 2 0 Yanıtla
  • qcfc884w88 qcfc884w88:
    en büyük felaket nankörler dir 0 1 Yanıtla
  • mücahid mücahid:
    Ekonominin başına ,ekonomiden anlayan bir ekonomistim başa geçmesi gerekli, Ali Babacan ODTÜ ekonomiyi birincilikle bitirmiş Müslüman inançlı ve dürüst birisi, yolsuzlukla işi olmaz!! 0 1 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Birincilikle bitirmiş olabilir ama Müslümanlığı tartışmalı 0 0
  • Adem Adem:
    İbb ye attıkları iftira (!) kadar mı yani 0 0 Yanıtla
    Ceylan.568 Ceylan.568:
    İbb ne iftirası İstanbulun 7 yılı kayıp 0 0
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