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Babadan aldığı mesleği 45 yıldır sürdürüyor

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Fuat Kaya, 45 yıldır arılarıyla bölgedeki illeri gezip bal üretiyor. Şu ana kadar devletten herhangi bir destekleme almadığını söyleyen Kaya, Suruç Balının desteklenmesini istedi.

15.05.2024 11:58
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Babadan aldığı mesleği 45 yıldır sürdürüyor

Arılarıyla 45 yıldır çevre illeri dolaşıp bal üretiyor

İl il dolaşıp yıllık 2 ton bal üretiyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Fuat Kaya, 45 yıldır arılarıyla bölgedeki illeri gezip bal üretiyor. Şu ana kadar devletten herhangi bir destekleme almadığını söyleyen Kaya, Suruç Balının desteklenmesini istedi.

Şanlıurfa'da baba mesleği arıcılığı sürdüren Fuat Kaya, ürettiği balı Suruç ovasında satıyor. Suruç ilçesine bağlı Dinlence Mahallesi'nde ikamet eden Kaya, küçük yaşlarda babasından öğrendiği arıcılığı 45 yıldır sürdürüyor. İlkbaharda 150 arı kovanı ile Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin dağlarına göç eden Kaya, yılın belli zamanlarını buralarda geçiriyor. Konaklamak için Karacadağ'ın yanı sıra Mersin bölgesindeki Toros Dağlarını ve Adana'daki Anavarza bölgesini de tercih eden Kaya, oğlunun da desteğiyle bal üretiminin meşakkatli kısmını tamamlıyor. Yılda ortalama 2 ton bal üreten 69 yaşındaki Kaya, satışı memleketi Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yapıyor.

Üç kuşaklık meslek

Babasından devraldığı mesleği devam ettirdiğini söyleyen Fuat Kaya, " 45 yıldır bu işi devam ediyorum. Karacadağ'a gidiyorum, Anavarza Kalesine gidiyorum. Suruç'ta ise Kesme Köyünde yapıyorum. Suruç'ta yaptığımız için Suruç Balı diyoruz. Karacadağ'a gittiğimizde Keven Balı diyoruz. Orada Kevene gidiyoruz. Benim çocukların daha önce küçüktü, azdık ama şimdi çok olduk. Arının sayısı azaldı. Devletten hiçbir destek almadım, verirse alacağım" dedi.

"Suruç Balının desteklenmesini istiyoruz"

Suruç Balının desteklenmesi gerektiğini söyleyen Ziraat Mühendisi Mehmet Bilgin, " bal üreticisini ziyaret ettik. Burada kendi imkanları çerçevesinde bir üretim yapmaya çalışıyor. Üreticimizin devletten talepleri var. Bu noktada destekleme hizmetlerini almak istiyor. Tabi arıcılık son yıllarda ülkemizde rağbet gören bir üretim haline dönüştü. Özellikle arıcılığın faydaları nedir diye soracak olursak, arı sütü, propolis, bal, bunun gibi şeylerin son yıllarda da tabiki bitkisel anlamdaki tedavilerde de kullanılabilmektedir. Propolis arıların bitkilerden saf tomurcuk ve yapraklardan topladığı bir ürünüdür. Çok sağlıklı olduğu bilinmektedir. Tabi arı sütüyle beraber arı ekmeği gibi bir sürü şeyler oluşmuştur. Biz Suruç'ta aracılık faaliyetlerinin arttırılması noktasında Suruç Balının desteklenmesini istiyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, TKDK gibi kurumların da arıcılara destek vermesini istiyoruz" diye konuştu.

Babadan aldığı mesleği 45 yıldır sürdürüyor
Kaynak: İHA

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