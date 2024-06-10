BAE Dışişleri Bakanı Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika
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BAE Dışişleri Bakanı Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı

BAE Dışişleri Bakanı Gazze\'de ateşkes çağrısı yaptı

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, BRICS üyesi ülkelerin dışişleri bakanları toplantısında, Gazze Şeridi'nde 'acil ve kalıcı ateşkes' çağrısı yaptı. Bin Zayid, insani yardımın ihtiyaç sahiplerine hızlı ve engelsiz ulaştırılması, tüm esirlerin serbest bırakılması gerektiğini vurguladı. BRICS, küresel ekonomide önemli konuma sahip ve dünya düzeninde alternatif birlik olma yolunda ilerliyor.

10.06.2024 19:47
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, BRICS üyesi ülkelerin dışişleri bakanları toplantısında, Gazze Şeridi'nde "acil ve kalıcı ateşkes" çağrısı yaptı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bin Zayid, Rusya'nın dönem başkanlığında bugün Nijniy Novgorod kentinde başlayan BRICS üyesi ülkelerin dışişleri bakanları toplantısında konuştu.

Gazze Şeridi'nde acil ve kalıcı bir ateşkes çağrısı yapan BAE'li Bakan, insani yardımın ihtiyaç sahiplerine hızlı ve engelsiz ulaştırılması, tüm esirlerin serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

Bin Zayid, BRICS'in önemine işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün BRICS grubu içinde ekonomik entegrasyonumuzu geliştirmek ve başta turizm, enerji, sanayi, ulaşım, eğitim ve mavi ekonomi olmak üzere çeşitli alanlarda stratejik girişimler ortaya koymak için önemli bir fırsatla karşı karşıyayız."

BRICS'in oluşumu

Haziran 2006'da St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin'in bir araya gelmesiyle kurulan BRICS, 2010'da Güney Afrika'nın, 2024'te de Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) katılımıyla çok uluslu bir yapı haline geldi.

30 ülkenin daha katılmaya hazır olduğu BRICS, küresel ekonomide önemli konuma sahip ve dünya düzeninde alternatif birlik olma yolunda ilerliyor.

Ekonomi ağırlıklı BRICS, gelişmekte olan ve ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin hakimiyetine direnç gösteren devletlere uluslararası konularda daha fazla temsil ve söz hakkının verilmesi hedefini de güdüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BAE Dışişleri Bakanı Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika

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