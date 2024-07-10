Bağcılar'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bağcılar'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Bağcılar'da sokakta bekleyen bir gruba düzenlenen silahlı saldırıda, kaldırımda yürüyen bir kişi hayatını kaybetti. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansırken, olay yerinde bulunan ev ve iş yerlerine de kurşun isabet etti. Saldırganlar kaçarken, polis ekipleri olayı araştırmak için çalışma başlattı.

10.07.2024 12:53
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BAĞCILAR'da sokakta bekleyen gruba düzenlenen silahlı saldırıda kaldırımda yürüyen bir kişi vurularak hayatını kaybetti. Sokakta bazı ev ve iş yerlerine kurşun isabet ederken silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Yıldıztepe Mahallesinde bir sokakta 07 Temmuz Cumartesi gece saatlerinde meydana geldi. Sokağa otomobille gelen 4 kişi araçtan inerek sokağın köşesinde bekleyen gruba peş peşe silahla ateş etmeye başladı. Grup, silahlı saldırıda ara sokaklara koşarak kaçarken, saldırganlar da olayın ardından geldikleri otomobille binerek uzaklaştı.

EVİNE GİDERKEN SIRTINDAN VURULDU

Silahlı saldırı anında evine gitmek için kaldırımda yürüyen 44 yaşındaki Rafet Ünsal sırtından vurularak yere yığıldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Rafet Ünsal, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Rafet Ünsal hayatını kaybetti.

SİLAHLI SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Silahlı saldırı anı ve sonrasında yaşananlar ise iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri olay yerinde bazı ev ve iş yerlerine de kurşun isabet ettiğini belirledi. Sokakta bir süre çalışma yapan ekipler, silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

"BEN VEYA ARKADAŞIM DA VURULABİLİRDİ"

Sokakta esnaf olan Murat Şahinkaya, "Burada birisini vurdular, hasım falan değildi. Normal bir vatandaştı. Kendisi esnaftı, çalışıyordu oda. Birileri rastgele ateş ede ede geliyor. Kişi vuruldu, öldü. Devletin bu konuda daha sıkı önlem alması gerekiyor. Herkes eline silah alıp adam vurursa adam kalmaz. Bende vurulabilirdim, arkadaşım da vurulabilirdi. Adam ateş ede ede geliyor. Çoluk çocuğumuz var burada. Vurulan kişinin saldırı olayıyla alakası yok. Mermi isabet ediyor ve adam ölüyor. Herkes tedirgin" dedi.

Bağcılar\'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA

Bağcılar, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağcılar'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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