Bağımsızlık Tırı Açıldı

Bağımsızlık Tırı Açıldı
01.03.2026 19:09
Yeşilay, bağımlılıkla mücadele için 'Bağımsızlık Tırı'nı açarak toplumsal farkındalık artırmayı hedefliyor.

Türkiye Yeşilay Cemiyetince, bağımlılıklara karşı toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik etkinlikler kapsamında "Bağımsızlık Tırı"nın açılışı gerçekleştirildi.

Yeşilay Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, Bağcılar Meydanı'nda açılışı yapılan "Bağımsızlık Tırı", "Sen de Yeşilaycısın" mottosuyla hayata geçirildi.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Yeşilay üyeleri, vatandaşlar ve çocukların katıldığı programda, bağımlılıklarla mücadeleye yönelik bilgilendirme faaliyetleri yürütülürken, çocuklar için atölye çalışmaları düzenlendi.

Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeşilay'ın 106'ncı yılını kutladıklarını belirterek, bugün gelinen noktada Yeşilay'ın kurulduğu dönemden çok daha riskli durumlarla karşı karşıya olunduğunu söyledi.

Sadece Türkiye'de değil bütün dünyada büyük bir bağımlılık dalgası olduğuna işaret eden Dinç, "Bağımlılık endüstrisi özellikle pandemi dönemini çok iyi kullanarak daha çok insanın bağımlılık riski altına girmesine sebep oldu. Çocuklarımız, gençlerimiz için çok büyük tuzaklar kurdular. Bunun neticelerini bugün görüyoruz. Türkiye Yeşilay Cemiyeti tek gündemi bağımlılık olan, Türkiye'deki ve dünyadaki en önemli sivil toplum kuruluşu. Başka bir gündemimiz yok." dedi.

Dinç, bağımlılık endüstrisinin bağımlılığı sosyalleşme, problem çözme, eğlence ve gençlik kültürüyle yan yana getirmesini tamamıyla reddettiklerini vurgulayarak, bağımlılığın tam aksine sosyalleşmeye, eğlenmeye mani olduğunu, problemleri çözmek yerine arttırdığını ifade etti.

"Yeşilay bu sene çok daha fazla çalışacak"

Yeşilay Başkanı Dinç, bağımlılığa yönelik farkındalık çalışmaları yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bu çalışmalarımızla, ulaşamadığımız insanımız, bağımlılığa bulaşmış kardeşlerimiz varsa onlar için Türkiye'de 105 noktada ücretsiz, gizlilik esaslı hizmet veren, psikologlarımızın, sosyal hizmet uzmanlarımızın çok profesyonel bir şekilde tedavi, rehabilitasyon sürecini götürdüğü Yeşilay Danışmanlık Merkezimiz var. O yüzden kendisi bağımlılıkla ilgili problem yaşayan bir kardeşimiz varsa ya da sevdiklerinden biri, lütfen bize ulaşsın. Biz gece gündüz onlara yardım etmek için emirlerindeyiz. 115'i arayıp ücretsiz bir şekilde Türkiye'nin her yerinden randevu alabilirler."

Çocukları ve gençleri bağımlılıklardan korumaya yönelik yasal düzenlemeler için savunuculuk çalışmaları yürüttüklerinin altını çizen Dinç, kumar reklamlarının sınırlandırılmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını, sigara, sosyal medya, alkolle ilgili düzenlemelere katkı sunduklarını, madde bağımlılarının tedavi ve rehabilitasyona erişimi için de çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Dinç, 2026 yılının bağımsızlık yılı olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeşilay bu sene çok daha fazla çalışacak. Çok daha fazla sahada olacağız, çok daha fazla insanımıza temas edeceğiz. Girmediğimiz sokak, buluşmadığımız insan, temas etmediğimiz aile kalmamış olacak çünkü bu dönem zor bir dönem. Dünyada çok büyük karışıklıklar oluyor, savaşlar başlıyor. Şunu biliyoruz, bu dönemde nefsini kurtaran, neslini kurtaran kazanacak. Esas güç bağımsızlık. Esas güç toprağın bağımsızlığı kadar insanımızın bağımsızlığı. Füze atılmasına gerek yok ülkemize. Ülkemize bağımlılık bulaştırıldıysa 10 tane füzeden daha yıkıcı olabilir, 1000 tane bombadan daha yıkıcı olabilir. Bu noktada da insanımızdan Yeşilay'ın çalışmalarına sahip çıkmasını ve desteklemesini bekliyoruz. Çünkü bu bağımsızlık mücadelesi hepimizin mücadelesi."

Yeşilay Haftası boyunca bağımsızlık bilinci güçlendirilecek

Yeşilay Haftası boyunca, Türkiye genelinde gerçekleştirilecek etkinliklerle tütün, alkol, madde, kumar ve internet bağımlılıklarına karşı toplumsal farkındalık güçlendirilecek, sağlıklı ve bağımsız bir yaşamın önemine dikkat çekilecek.

Hafta boyunca düzenlenecek seminerler, atölyeler, saha etkinlikleri ve farkındalık kampanyalarıyla bağımsızlık bilincine vurgu yapılacak.

Kaynak: AA

