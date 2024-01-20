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Bağlantısızlar Hareketi, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının son bulmasını istedi - Son Dakika
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Bağlantısızlar Hareketi, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının son bulmasını istedi

Bağlantısızlar Hareketi liderleri, Uganda'daki zirvede İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının son bulmasını isteyerek ateşkes çağrısında bulundu. Zirvede ayrıca Filistin meselesi, Rusya-Ukrayna Savaşı, iklim değişikliği, küresel ekonomik sistemin sorunları ile Afrika'daki krizler ele alındı.

Bağlantısızlar Hareketi, İsrail\'in Filistinlilere yönelik saldırılarının son bulmasını istedi
20.01.2024 - 13:19,
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Bağlantısızlar Hareketi (NAM) liderleri, Uganda'daki zirvede İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının son bulmasını isteyerek ateşkes çağrısında bulundu.

Uganda'nın başkenti Kampala'da dün yapılan Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 19. Zirvesi'nde, Gazze için ateşkes çağrısı yapıldı.

Küba Devlet Başkan Yardımcısı Salvador Valdes Mesa, 7 Ekim'den bu yana bugüne kadar görülmemiş en zalim soykırım eylemlerine şahitlik edildiğini söyledi.

Mesa, "Bu kadar medeni olduğunu ileri süren Batı ülkeleri, nasıl Gazze'deki çocukların ve kadınların katledilmesini, ayrım gözetmeksizin hastane ve okulların bombalanmasını, su ve gıdaya erişimin engellenmesini savunabilir?" ifadesini kullandı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, İsrail'in Gazze'de süren acımasız saldırganlığından ötürü Orta Doğu'nun yayılan bir krize şahitlik ettiğini belirterek Bağlantısızlar Hareketini, tarihi pozisyonuna bağlı kalarak İsrail'i kınamaya çağırdı.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed de iki devletli çözümün acilen uygulamaya geçmesi vurgusu yaparak Filistin halkına karşı yürütülen haksız savaşın son bulması gerektiğini söyledi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, İsrail'in Filistin'de işlediği suçlardan sorumlu tutulmasını isteyerek Filistin davası için "kolektif eylem" çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da " Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, yapısında var olan kusurlar nedeniyle felç olmuş ve ateşkes için 'çağrı' bile yapamamıştır." ifadelerini kullanmıştı.

Zirvede; Filistin meselesi, Rusya- Ukrayna Savaşı, iklim değişikliği, küresel ekonomik sistemin sorunları ile Afrika'daki krizler ele alındı.

Kaynak: AA
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