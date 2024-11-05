Bahçekapılı'dan Gazze Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bahçekapılı'dan Gazze Açıklaması

Bahçekapılı\'dan Gazze Açıklaması

Yalova Üniversitesi Rektörü Bahçekapılı, Gazze'deki saldırıları kınayarak insan hakları vurgusu yaptı.

05.11.2024 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, " İsrail'in Gazze'ye saldırmasının yıl dönümünde bir kez daha insan hakları ihlallerini, kadın, çocuk ve sivillerin hedef alındığı bu vahşeti kınıyoruz. Uluslar arası toplumun bu saldırılara karşı sesini daha güçlü yükseltmesi gerektiği inancındayız." dedi.

Yalova Üniversitesi'nin 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni, Mehmet Okul Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kürsüye çıkan Rektör Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, üniversitede yürütülen projeler ve bölümler hakkında bilgi verdi.

Konuşmasında bölgenin içerisinde bulunduğu duruma da değinen Bahçekapılı, "İsrail'in Gazze'ye saldırmasının yıl dönümünde bir kez daha insan hakları ihlallerini, kadın, çocuk ve sivillerin hedef alındığı bu vahşeti kınıyoruz. Uluslararası toplumun bu saldırılara karşı sesini daha güçlü yükseltmesi gerektiği inancındayız. Bizler akademik dünya olarak barışın, adaletin ve insan haklarının her zaman savunucusu olacağız. Temennimiz bu saldırıların biran önce son bulması ve Gazze'de yaşayan insanların huzura kavuşmasıdır. Ayrıca dünya genelinde düzenlenen protestolar sonrasında İsrail'e karşı gösterdikleri cesaret nedeniyle cezalandırılan akademisyenlerimizi ve öğrencilerimizi de buradan özellikle anmak istiyorum." diye konuştu.

Üniversitelerin her zaman özgür düşünce, din ve barışın savunucusu olması gerektiğine vurgu yapan Bahçekapılı, akademik özgürlüklerin ortak bir değer olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Diğer taraftan dini, milli ve kültürel yönlerinden kopartılmak istenen, etnik ayırımcılığa maruz kalan, din ve vicdan özgürlüğünün tutsak alındığı ve her şeyden öte yaşamları köreltilen ata toprağımız Doğu Türkistan'a ve aziz halkına da buradan selam gönderiyorum. Bu yaşananlar, bölgemizde ve dünyada barışın sağlanabilmesi ve sürdürülebilmesi için Türkiye Cumhuriyeti'ne olan ihtiyacı herkesin gözleri önünde bize vurgu yapıyor. Bu vesile ile Türkiye Cumhuriyeti'ni kurulmasını sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını da rahmetle, saygıyla, şükranla anıyorum."

Ödül ve cübbe giyme töreni ile devam eden program, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Cengiz Çakmak'ın "Çağı düşünmek: üniversite ve felsefe" konulu ilk dersini vermesiyle son buldu.

Açılışa, Vali Hülya Kaya, Yalova Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, Rektör, Eğitim, yalova, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçekapılı'dan Gazze Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:13 İstanbul’da korkutan patlama Bir binada yangın çıktı, çok sayıda ekip olay yerinde İstanbul'da korkutan patlama! Bir binada yangın çıktı, çok sayıda ekip olay yerinde
17:03 ’’İstismar ediliyor’’ dediği Ahmet Türk’ten Bahçeli’ye karşılık geldi ''İstismar ediliyor'' dediği Ahmet Türk'ten Bahçeli'ye karşılık geldi
16:08 Öcalan’ı ikinci kez Meclis’e çağıran Bahçeli’ye DEM Parti’den yanıt Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
15:17 ABD yeni başkanı için sandık başında ABD yeni başkanı için sandık başında
14:42 Özgür Özel: Devlet Bahçeli sonunda ağzındaki baklayı çıkardı Özgür Özel: Devlet Bahçeli sonunda ağzındaki baklayı çıkardı
00:44 BDDK’dan yeni karar: Üç yeni banka kuruluyor BDDK'dan yeni karar: Üç yeni banka kuruluyor
00:13 ABD’de yeni başkan kim olacak Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi ABD'de yeni başkan kim olacak? Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi
23:38 1 yıllık sakatlıktan dönen Neymar’a bir şok daha 1 yıllık sakatlıktan dönen Neymar'a bir şok daha
23:27 Terör örgütü yandaşları, Esenyurt’u savaş alanına çevirdi Kürdistan sloganlarıyla çöpleri ateşe verdiler Terör örgütü yandaşları, Esenyurt'u savaş alanına çevirdi! Kürdistan sloganlarıyla çöpleri ateşe verdiler
23:10 ’’Kadınım’’ deyip olimpiyatlarda altın madalya kazanan Imane Khelif’in gerçek cinsiyeti ortaya çıktı ''Kadınım'' deyip olimpiyatlarda altın madalya kazanan Imane Khelif'in gerçek cinsiyeti ortaya çıktı
22:58 TÜSİAD’dan kayyum atamalarına sert tepki: Cezalandırılan görevden alınan yönetici değil, seçilen halk oluyor TÜSİAD'dan kayyum atamalarına sert tepki: Cezalandırılan görevden alınan yönetici değil, seçilen halk oluyor
22:38 Esenyurt’a gitmeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal: İşim olmaz Esenyurt'a gitmeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal: İşim olmaz
22:36 Uzun namlulu silahlarla saldırı planlayan iki kişi son anda yakalandı Uzun namlulu silahlarla saldırı planlayan iki kişi son anda yakalandı
22:34 Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı tutuklandı Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 17:53:18. #1.13#
SON DAKİKA: Bahçekapılı'dan Gazze Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.