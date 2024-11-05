Bahçekapılı\'dan Gazze Açıklaması

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Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, " İsrail'in Gazze'ye saldırmasının yıl dönümünde bir kez daha insan hakları ihlallerini, kadın, çocuk ve sivillerin hedef alındığı bu vahşeti kınıyoruz. Uluslar arası toplumun bu saldırılara karşı sesini daha güçlü yükseltmesi gerektiği inancındayız." dedi.

Yalova Üniversitesi'nin 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni, Mehmet Okul Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kürsüye çıkan Rektör Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, üniversitede yürütülen projeler ve bölümler hakkında bilgi verdi.

Konuşmasında bölgenin içerisinde bulunduğu duruma da değinen Bahçekapılı, "İsrail'in Gazze'ye saldırmasının yıl dönümünde bir kez daha insan hakları ihlallerini, kadın, çocuk ve sivillerin hedef alındığı bu vahşeti kınıyoruz. Uluslararası toplumun bu saldırılara karşı sesini daha güçlü yükseltmesi gerektiği inancındayız. Bizler akademik dünya olarak barışın, adaletin ve insan haklarının her zaman savunucusu olacağız. Temennimiz bu saldırıların biran önce son bulması ve Gazze'de yaşayan insanların huzura kavuşmasıdır. Ayrıca dünya genelinde düzenlenen protestolar sonrasında İsrail'e karşı gösterdikleri cesaret nedeniyle cezalandırılan akademisyenlerimizi ve öğrencilerimizi de buradan özellikle anmak istiyorum." diye konuştu.

Üniversitelerin her zaman özgür düşünce, din ve barışın savunucusu olması gerektiğine vurgu yapan Bahçekapılı, akademik özgürlüklerin ortak bir değer olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Diğer taraftan dini, milli ve kültürel yönlerinden kopartılmak istenen, etnik ayırımcılığa maruz kalan, din ve vicdan özgürlüğünün tutsak alındığı ve her şeyden öte yaşamları köreltilen ata toprağımız Doğu Türkistan'a ve aziz halkına da buradan selam gönderiyorum. Bu yaşananlar, bölgemizde ve dünyada barışın sağlanabilmesi ve sürdürülebilmesi için Türkiye Cumhuriyeti'ne olan ihtiyacı herkesin gözleri önünde bize vurgu yapıyor. Bu vesile ile Türkiye Cumhuriyeti'ni kurulmasını sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını da rahmetle, saygıyla, şükranla anıyorum."

Ödül ve cübbe giyme töreni ile devam eden program, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Cengiz Çakmak'ın "Çağı düşünmek: üniversite ve felsefe" konulu ilk dersini vermesiyle son buldu.

Açılışa, Vali Hülya Kaya, Yalova Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, akademisyen ve öğrenciler katıldı.