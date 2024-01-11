Bahçelievler Belediyesi Engelsiz Gelişim ve Yaşam Merkezi ve Bahberber Kuaför Dükkanı Açıldı

Bahçelievler Belediyesi tarafından hayata geçirilen Engelsiz Gelişim ve Yaşam Merkezi ve engellilere yönelik hizmet veren Bahberber kuaför dükkanı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, 'Toplumumuzun bir gerçeği olan özel gereksinim gerektiren arkadaşlarımızın mutluluğu yaşamaları ve ailelerin de dinlenmesi için bir mekan oluşturduk. Burada bu arkadaşlarımızı hayata karıştırıyor, hayatla birleştiriyoruz' dedi.

Engelli vatandaşların aileleriyle birlikte zaman geçirebileceği Engelsiz Gelişim ve Yaşam Merkezi ve engellilere yönelik hizmet veren Bahberber kuaför dükkanı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Şirinevler Mahallesi Barbaros Caddesi'nde bulunan merkezin açılış törenine Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, ilçe protokolü, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı. Program İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasının ardından kurdele kesimi yapıldı. Daha sonra Başkan Bahadır ve vatandaşlar merkezi gezdi.

BAHADIR: ARKADAŞLARIMIZI HAYATLA BİRLEŞTİRİYORUZ

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, 'Toplumumuzun bir gerçeği olan özel gereksinim gerektiren arkadaşlarımızın mutluluğu yaşamaları ve ailelerin de dinlenmesi için bir mekan oluşturduk. Burası zaten birkaç aydır hizmete açık ama bunu duyuralım dedik. Burada özel gereksinim gerektiren arkadaşlarımız geliyor, dinleniyor ve oyun oynamak isteyenler oynuyor. Onlar haricinde faaliyetler oluyor, belli günlerde ritim orkestrası çalışması var. Başka atölye çalışmaları da yapılıyor. Burada bu arkadaşlarımızı hayata karıştırıyor, hayatla birleştiriyoruz. Bundan 20-30 yıl evvel Türkiye Cumhuriyeti'nde üzülerek ve içim kan ağlayarak söylüyorum ki özel gereksinim gerektiren yakını, çoluğu, çocuğu, kardeşi olanlar, onları evde neredeyse gizliyorlardı, dışarıya çıkarmıyorlardı. Bu gerçekten üzücü bir şey ama şu anda Türkiye'mizin her yerinde özel gereksinim gerektiren arkadaşlarımız hayatın her anında var. Otobüste, minibüste, takside, metroda var. Şirinevler Meydanı'nda da Taksim'de de var. O yüzden sayın cumhurbaşkanımıza ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlarımıza çok teşekkür ediyorum' diye konuştu.

'BELEDİYEYE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Otizmli Ahmet Aykut Tütüncüoğlu'nun (21) annesi Pınar Tütüncüoğlu, 'Belediyeye çok teşekkür ediyoruz, çok iyi oldu. Oğlumu berbere götüremiyordum, rahatsızlığından ötürü durmuyordu. Bu yeri duyduğumuzdan beri hep geliyoruz. Çok memnunuz, Allah razı olsun' dedi.

ENGELSİZ GELİŞİM VE YAŞAM MERKEZİ HAKKINDA

Engelsiz Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen zeka oyunları, satranç etkinlikleri, ritim dersleri, boyama, baskı ve el işleri gibi etkinliklerle engelli vatandaşların sosyal hayata karışması aynı zamanda el ve koordinasyon becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Ebeveynlere yönelik ise psikologlar tarafından, engelli çocuklarına yaklaşımlarını düzenleyebilecekleri öz şefkat seminerleri veriliyor. Merkezin hemen yanında bulunan Bahberber hizmeti ile engelli, bakıma muhtaç 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik berber hizmeti veriliyor. Bahberberde vatandaşların saç ve sakalları hijyen ve sağlık koşullarına uygun olarak kesiliyor. Uygulamadan şehit yakını ve gaziler de yararlanabiliyor.