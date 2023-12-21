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"Beni hamileyken ortada mı bırakacaksın?" diye bağıran kadına tekme attı - Son Dakika
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"Beni hamileyken ortada mı bırakacaksın?" diye bağıran kadına tekme attı

İstanbul'da bir aracın içerisinde tartışan kadın ve erkek otomobilden inip kavga etmeye başladı. Kadın sokak ortasında "Beni hamileyken ortada mı bırakacaksın?" diye bağırırken adam ise acımadan kadını tekmeledi. O anlar kamera ile kayıt altına alındı.

21.12.2023 - 11:11,  Güncelleme: 12:04
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İstanbul Bahçelievler'de caddede bir kadın ile bir adam arasında tartışma çıktı. Kadının, "Beni hamileyken ortada mı bırakacaksın?" diye bağırması üzerine sinirlenen adam kadına saldırdı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

"BENİ HAMİLEYKEN ORTADA MI BIRAKACAKSIN?"

17 Aralık Pazar günü akşam saatlerinde Kocasinan Merkez Mahallesi'nde caddede seyir halindeki otomobilin sürücüsüyle otomobildeki kadın arasında tartışma çıktı. Otomobili durduran adam kadını araçtan indirmek istedi. Öfkeli adam, kadının inmemesi üzerine otomobili bırakıp caddede yürümeye başladı ardından da 'Çık dışarı' diye bağırdı. Otomobilden inen kadının, "Beni hamileyken ortada mı bırakacaksın?" diye bağırmasıyla sinirlenen adam 'Sen neyin peşindesin?' diyerek kadına tekme attı. Araya giren vatandaşlar öfkeli adamı olay yerinden uzaklaştırdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

GENÇ KADINI DARBETTİ

Tartışmaya şahit olan Kazım Mertoğlu, "Kız otomobilden aşağıya indi, bağırmaya başladı. Beyefendi de aşağıya doğru kaçtı. Tekrar geri dönüp kıza vurmaya başladı. Vuran adam 'Git' diyordu. Kız 'Beni hamileyken ortada mı bırakacaksın?' diye bağırıyordu. Gençler vardı burada, adamı korkutup kaçırdı. Aşağıya doğru kovalamaca oldu. Kızın ayaklarına doğru vurdu. Kız 'Birşey yaptıysan sonucuna katlanacaksın' diye bağırıyordu" ifadelerini kullandı.

"Beni hamileyken ortada mı bırakacaksın?" diye bağıran kadına tekme attı
Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
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Kocasinan, Aralık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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