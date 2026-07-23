Bahçeli'nin "Hazine yardımı" önerisine Kılıçdaroğlu cephesinden tepki - Son Dakika
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Bahçeli'nin "Hazine yardımı" önerisine Kılıçdaroğlu cephesinden tepki

23.07.2026 17:17
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MHP lideri Devlet Bahçeli, Özgür Özel’in kuracağı yeni partiyle ilgili, “2026 yılında hazineden CHP’ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan; CHP’den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır” dedi. Gözlerin çevrildiği Kılıçdaroğlu cephesinden Bahçeli'nin bu sözlerine tepki gecikmedi.

CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel'in partiden ayrılarak yeni bir parti kuracağını ilan etmesi siyaset kulislerini hareketlendirdi. MHP Lideri Devlet Bahçeli, CHP'ye ödenecek hazine yardımından yeni partiye pay aktarılması gerektiğini savunurken, CHP Sözcüsü Müslim Sarı bu çıkışa sert yanıt verdi.

 ÖZEL, CHP GRUP KÜRSÜSÜNE VEDA ETTİ

Özgür Özel, 21 Temmuz’da CHP grup kürsüsünde son kez konuşarak yeni bir parti kuracaklarını resmi olarak ilan etti. Salonda 80’den fazla milletvekilinin yanı sıra görevden alınan çok sayıda il başkanı da hazır bulundu. Özel’in veda konuşması salondakiler tarafından sık sık ayakta alkışlanırken, kurulacak yeni partinin parlamentoda ciddi bir milletvekili sayısıyla "ana muhalefet" olma iddiasını taşıdığı vurgulandı.

BAHÇELİ'DEN "HAZİNE YARDIMI" ÇAĞRISI 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak gündemi sarsan bu ayrılığı değerlendirdi. CHP’nin içerisinden yeni bir partinin doğduğuna dikkat çeken Bahçeli, kamuoyunda 80 ila 90 milletvekilinin yeni partiye geçeceğinin konuşulduğunu belirtti. Bahçeli, yeni oluşumun finansal durumuna ilişkin dikkat çeken bir öneride bulundu: "Madem CHP içinden yeni bir parti çıkıyor ve CHP’nin de sahip olduğu binalar, makam araçları gibi varlıkları mevcut partide kalıyor ise, böyle bir durumda; 2026 yılında hazineden CHP’ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan; CHP’den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır."

CHP SÖZCÜSÜ MÜSLİM SARI'DAN BAHÇELİ'YE TEPKİ

MHP Lideri Bahçeli’nin açıklamalarına CHP cephesinden yanıt gecikmedi. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Bahçeli’nin hazine yardımıyla ilgili sözlerine tepki göstererek şu soruları yöneltti: "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada partimizin alacağı hazine yardımına ilişkin ‘etik’ uyarısında bulunmuş. Kendisine şu soruları sormak gerekir: Aynı ‘etik’ yaklaşımı neden İYİ Parti’nin kuruluş sürecinde dile getirmediniz? Yoksa CHP’yi bölme girişiminde bulunan kişilerin içinde bulunduğu ekonomik sıkışıklığa destek arayışı içinde misiniz?"

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Son Dakika Güncel Bahçeli'nin 'Hazine yardımı' önerisine Kılıçdaroğlu cephesinden tepki - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Niye hopluyorsun keMAL 22 3 Yanıtla
  • mustafa.uzun80@gmail.com [email protected]:
    sen olaya çok uzaksın neresinden başlayıp anlatalım ki partilerin aldığı paranın amacını parti parasıyla vekil maaşı ödenmiyor bunu bilde gerisini araştır bi zahmet 3 7 Yanıtla
  • Cemal Köse Cemal Köse:
    Partilere hazine yardımı adı altında bir ödeme yapılmamalı, niye milletin kasasından partilere ödeme yapılıyor? Her parti öncelikle kendisi için çalışıyor, iktidara gelince de her vekil bakan başbakan her neyse, maaşlarını hak etmeseler de alıyorlar. 10 0 Yanıtla
  • emrah bakansız emrah bakansız:
    hay maşallah milletin hazınesini de nasılda paylaşıyorlar hay maşallah yiyin efendiler yiyin hep birlikte 3 0 Yanıtla
  • Musti5201 Musti5201:
    Türkiye’nin parasını partiler milletvekilleri yiyor yaptıkları ne iş var vatana millete ne faydaları milletvekili gören varmı vatandaşın sorunlarını dinleyen bu devlet böyle ne kadar devam edecek 2 1 Yanıtla
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