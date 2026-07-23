Bahçeli'nin "Hazine yardımı" önerisine Kılıçdaroğlu cephesinden tepki

CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel'in partiden ayrılarak yeni bir parti kuracağını ilan etmesi siyaset kulislerini hareketlendirdi. MHP Lideri Devlet Bahçeli, CHP'ye ödenecek hazine yardımından yeni partiye pay aktarılması gerektiğini savunurken, CHP Sözcüsü Müslim Sarı bu çıkışa sert yanıt verdi.

ÖZEL, CHP GRUP KÜRSÜSÜNE VEDA ETTİ

Özgür Özel, 21 Temmuz’da CHP grup kürsüsünde son kez konuşarak yeni bir parti kuracaklarını resmi olarak ilan etti. Salonda 80’den fazla milletvekilinin yanı sıra görevden alınan çok sayıda il başkanı da hazır bulundu. Özel’in veda konuşması salondakiler tarafından sık sık ayakta alkışlanırken, kurulacak yeni partinin parlamentoda ciddi bir milletvekili sayısıyla "ana muhalefet" olma iddiasını taşıdığı vurgulandı.

BAHÇELİ'DEN "HAZİNE YARDIMI" ÇAĞRISI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak gündemi sarsan bu ayrılığı değerlendirdi. CHP’nin içerisinden yeni bir partinin doğduğuna dikkat çeken Bahçeli, kamuoyunda 80 ila 90 milletvekilinin yeni partiye geçeceğinin konuşulduğunu belirtti. Bahçeli, yeni oluşumun finansal durumuna ilişkin dikkat çeken bir öneride bulundu: "Madem CHP içinden yeni bir parti çıkıyor ve CHP’nin de sahip olduğu binalar, makam araçları gibi varlıkları mevcut partide kalıyor ise, böyle bir durumda; 2026 yılında hazineden CHP’ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan; CHP’den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır."

CHP SÖZCÜSÜ MÜSLİM SARI'DAN BAHÇELİ'YE TEPKİ

MHP Lideri Bahçeli’nin açıklamalarına CHP cephesinden yanıt gecikmedi. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Bahçeli’nin hazine yardımıyla ilgili sözlerine tepki göstererek şu soruları yöneltti: "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada partimizin alacağı hazine yardımına ilişkin ‘etik’ uyarısında bulunmuş. Kendisine şu soruları sormak gerekir: Aynı ‘etik’ yaklaşımı neden İYİ Parti’nin kuruluş sürecinde dile getirmediniz? Yoksa CHP’yi bölme girişiminde bulunan kişilerin içinde bulunduğu ekonomik sıkışıklığa destek arayışı içinde misiniz?"