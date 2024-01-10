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Bahreyn Kralı, Blinken ile görüşmede Gazze ateşkesini vurguladı - Son Dakika
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Bahreyn Kralı, Blinken ile görüşmede Gazze ateşkesini vurguladı

Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'i kabul ederek Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması gerektiğini vurguladı. Görüşmede, ikili ilişkiler ve iş birliğinin yanı sıra, Gazze'deki gelişmeler ele alındı. Kral Al Halife, ateşkesin sağlanması, sivillerin korunması, esirlerin serbest bırakılması ve insani yardımların girişine izin verilmesi için çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini belirtti. Blinken ise Filistin devletinin kurulması için somut yönelimleri desteklediğini ve Filistinlilerin zorla göç ettirilmesini reddettiklerini vurguladı.

Bahreyn Kralı, Blinken ile görüşmede Gazze ateşkesini vurguladı
10.01.2024 - 21:21,
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'i kabul eden Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Bahreyn resmi ajansı BNA'da yer alan habere göre, Kral Al Halife, Orta Doğu turu kapsamında Manama'ya beklenmedik bir ziyaret gerçekleştiren Blinken ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve iş birliğini geliştirme yollarının yanı sıra, Gazze başta olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmeler ele alındı.

Bahreyn Kralı, Gazze'de ateşkesin sağlanması, sivillerin korunması, esirlerin serbest bırakılması ve insani yardımların girişine izin verilmesi için çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken de, ülkesinin Filistin devletinin kurulması için somut yönelimleri desteklediğini, Gazze ve Batı Şeria'da Filistinlilerin zorla göç ettirilmesini reddettiklerinin altını çizdi.

ABD basınında çıkan haberlerde, Blinken'in bugün Bahreyn'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştireceği, daha sonra da Tel Aviv'e döneceği bilgisi paylaşılmıştı.

Orta Doğu turu kapsamında Türkiye, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail ve işgal altındaki Batı Şeria'ya giden Blinken'in, Mısır'ı da ziyaret etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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