BAKA, Antalya\'da yönetim kurulu toplantısı düzenledi

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) aralık ayı yönetim kurulu toplantısı, Antalya'da gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2023 yılının son yönetim kurulu toplantısına, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Isparta Valisi Aydın Baruş, Burdur Valisi Türker Öksüz, Antalya Ticaret Odası Başkanı Ali Bahar, Isparta Ticaret Odası Başkanı Metin Çelik, Burdur Ticaret Odası Başkanı Yusuf Keyik ve BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler katıldı.

Toplantıda, Antalya, Burdur ve Isparta'da 2024 yılında yapılacak sağlık, spor, eko-turizm ve alternatif turizm projeleri masaya yatırıldı.

BAKA'nın 2023'te 608 projeye destek verdiği belirtilen toplantıda, girişimcilik ekosisteminin iyileştirilmesi, imalat sanayinin güçlendirilmesi ve istihdam edilebilirliğin artırılması alanlarında 47 projeye imza atıldığı ifade edildi.

Toplantıda, nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak için Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Savunma Sanayi Başkanlığı ile kalkınma ajansları işbirliğinde geliştirilen Siber Vatan Programı kapsamında 160 öğrenciye eğitim verildiği kaydedildi.

Bu kapsamda, 2024'te ise yazılım ve Kodla Bakalım programının uygulanmaya konulacağı bildirildi.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesiyle sona erdi.