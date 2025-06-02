- Bakan Bayraktar, Bakü'de 30. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı'na katıldı

BAKÜ - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 30. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı'nda gerçekleştirdiği konuşmasında, Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 9 buçuk milyon metreküp doğal gaz ürettiklerini belirterek 2026'da 20, 2028'de de 40 milyon metreküpe çıkmayı hedeflediklerini kaydetti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 30. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Bakan Bayraktar, Bakü'deki temasları kapsamında, 30. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı'na katıldı. Bayraktar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açılışını yaptığı fuarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını okudu.

"Enerji alanında birçok başarıya seneler boyunca beraber imza attık"

Erdoğan mesajında, Bakü Enerji Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerin Türkiye ve Azerbaycan başta olmak üzere bölge için hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Can Azerbaycan'la yakın münasebetlerimiz her alanda olduğu gibi enerji alanında da güçlü şekilde kararlılıkla devam ediyor. Enerji alanında birçok başarıya seneler boyunca beraber imza attık. Son yıllarda küresel jeopolitik gelişmeler, enerji güvenliği konusunda Türkiye-Azerbaycan işbirliğinin ne kadar önemli olduğunun altını bir kez daha çizmiştir" dedi.

Bakü-Tiflis- Ceyhan, Bakü-Tiflis- Erzurum boru hatları ve TANAP gibi projelerin sadece Türkiye ve Azerbaycan'a fayda sağlamakla kalmayıp, bölgenin ve Avrupa'nın enerji güvenliğine de önemli katkılar yapmayı sürdürdüğünü belirten Erdoğan, "Mart ayında açılışını yaptığımız Iğdır- Nahçıvan Boru Hattı yıllara ve başarılara dayanan enerji iş birliğimizin en yeni örneğini teşkil etmiştir. Hattın faaliyete geçmesi Nahçıvan bölgesinin enerji arz güvenliğini kuvvetlendirmiş ve bizi beraber daha güçlü kılmıştır. Türkiye-Azerbaycan arasındaki elektrik bağlantımızın arttırılması bizler için stratejik önemdeki bir diğer projedir. Bu çerçevede hem Türkiye-Nahçıvan hem de Türkiye- Gürcistan enterkonneksiyon kapasitelerinin yükseltilmesi hızlıca atmamız gereken yedi yeni adımlardır" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'ye hem de Avrupa'ya önemli hacimlerde gaz tedarik eden Azerbaycan'ın dünya enerji piyasasındaki önemi çok büyüktür"

Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan arasında yeni bir elektrik enterkonneksiyon hattı tesisi maksadıyla yeşil elektrik iletimi ve ticaretine yönelik işbirliğine dair mutabakat zaptı imzalandığını kaydeden Erdoğan, "Bölgemizin enerji güvenliği ve refahı açısından bir diğer tarihi adımı teşkil eden bu projeyi de inşallah en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz. İki ülke arasında doğal gaz alanında yeni projeler için hala büyük bir potansiyel olduğunu görüyoruz. Uzun yıllardır hem Türkiye'ye hem de Avrupa'ya önemli hacimlerde gaz tedarik eden Azerbaycan'ın dünya enerji piyasasındaki bu stratejik rolünün özellikle içinde bulunduğumuz konjonktürde önemi çok büyüktür. Önümüzdeki dönemde Türkmen gazının tüm tarafların yararına olacak şekilde Azerbaycan ve Türkiye üzerinden ihracı hususunda işbirliğimizi geliştirmemiz için önemli bir fırsat bulunuyor. Bu proje hem tedarik yollarının çeşitlendirilmesine hem de bölgesel refaha katkıda bulunacaktır. Enerji alanındaki bu dinamik ortam ve gelişmelerin yakından izleneceği Bakü Enerji Haftası'nın tüm katılımcılarına başarılar diliyor, bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Daha geçen hafta Laçın'de bir araya geldiğimiz kardeşim Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ve tüm katılımcıları en kalbi duygu duygularımla selamlıyorum" ifadelerine yer verdi.

"Günlük 9 buçuk milyon metreküp doğal gaz üretiliyor"

Bakan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 9 buçuk milyon metreküp doğal gaz ürettiklerini belirterek 2026'da 20, 2028'de de 40 milyon metreküpe çıkmayı hedeflediklerini kaydetti.

Üretim artacak

Bayraktar, Türkiye ile Azerbaycan arasında köklü bir tarih üzerine inşa edilmiş stratejik bir enerji iş birliği bulunduğunu vurgulayarak Şafak-Asiman Sahası ortaklık anlaşması ile Türkiye'nin Azerbaycan'daki doğal gaz üretimini artıracağını söyledi.

Bakan Bayraktar, Aliyev ile Türkiye standını gezdi

Açılış konuşmalarının ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Bakan Bayraktar, Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı'nda incelemelerde bulunurken Türkiye Petrolleri standını ziyaret etti.

Ortaklık Anlaşması

Bakü Enerji Haftası kapsamında Türkiye Petrolleri, SOCAR ve BP arasında Hazar'da bulunan Şafak-Asiman Doğal Gaz Sahası ile ilgili ortaklık anlaşması imzalanacak.

Bakü Expo Merkezi'nde düzenlenen 30. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı'na SOCAR, TPAO, BOTAŞ, Tekfen Construction, BP, Total başta olmak üzere birçok ülkeden şirketler katılıyor. Fuar 4 Haziran'a kadar devam edecek.