Bakan Bayraktar IEA toplantısında Türkiye\'nin enerji dönüşümü vizyonunu paylaştı

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İcra Direktörü Fatih Birol ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından düzenlenen "Türkiye Enerji Politikaları İncelemesi 2026 Lansmanı"na katılarak IEA İcra Direktörü Fatih Birol ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıya ilişkin detayları sosyal medya hesabından duyuran Bayraktar, Türkiye'nin enerji dönüşümü ve 2040 Yeni Enerji Mimarisi vizyonunu aktardıklarını belirtti.

Bakan Bayraktar, toplantıda talep yönetimi, dışa bağımlılığı azaltma ve karbonsuzlaşma olarak belirlenen üç temel hedef doğrultusunda sunum yaptıklarını ifade etti. Dönüşümün anahtarı olarak elektrifikasyonu gördüklerini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Enerji verimliliğinin artırılmasından Küçük Modüler Reaktör (SMR) yatırımlarına, Gabar ve Sakarya Gaz Sahası'ndaki yerli üretimlerimizden halihazırda yürütmekte olduğumuz uluslararası arama operasyonlarımıza kadar pek çok kritik başlığı katılımcılarla paylaştık. Enerji politikalarımızı uluslararası bir perspektifle değerlendiren bu rapor; ev sahipliğine hazırlandığımız COP31 öncesinde, altyapı direncimizi artırma kararlılığımızı ve bölgesel enerji arz güvenliğindeki öncü rolümüzü tüm dünyaya güçlü bir şekilde gösteriyor. Ülkemizi enerjide tam bağımsızlığa ulaştırma yolunda, arz güvenliğimizi tahkim ederken 2053 karbon nötr iklim hedeflerimizi destekleyecek adımları aynı inanç ve kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."