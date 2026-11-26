İSTANBUL'da düzenlenen 'Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bugün Türkiye yaklaşık 130 bin varil kendi topraklarından petrol üretiyor. Karadeniz gazı ikinci faz devreye girdiğinde 8 milyon haneye yetecek doğalgaz var. Yaklaşık yılda 7-7,5 milyar metreküp. Çok önemli bir miktar. Büyük bir tüketim var. Dolayısıyla Mavi Vatan'da her yere bakmamız lazım" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bugün İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen 'Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi'ne katıldı. Farklı oturumların gerçekleştiği zirvenin öğleden sonraki oturumunda Bakan Bayraktar, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'DÜNYANIN EN BÜYÜK FİLOLARINDAN BİRİNE SAHİBİZ'

Bakan Bayraktar, "2016'da başladığımız milli enerji ve maden politikasında kendi gemilerimizle denizlerimizde arama, Mavi Vatan'da arama stratejisini ortaya koyduk. Bunun neticesini de aldık yani enerji için kısa bir zamanda Karadeniz gazının keşfiyle beraber bunu aldık. Çok güçlü bir filomuz var. Keşfi üretime dönüştürmek için yoğun bir gayret ve çaba var orada. 6 tane derin deniz sondaj gemimiz var. İki tane sismik gemimiz var. Dolayısıyla dünyanın en büyük filolarından birine sahibiz. Keşif beraberinde üretimi, üretimle beraber büyüdükçe ve bu tecrübeyi kazandıkça bu sefer nereye gitsek 'ya işte burada da petrol arayın, burada da doğalgaz yapın, burada da iş birliği yapalım' teklifleri de almaya başladık. Onun ötesinde bir şey söyleyeyim. Bugün Türkiye yaklaşık 130 bin varil kendi topraklarından petrol üretiyor. Karadeniz gazı ikinci faz devreye girdiğinde 8 milyon haneye yetecek doğalgaz var. Yaklaşık yılda 7-7,5 milyar metreküp. Çok önemli bir miktar. Ama önümüzde dağ gibi bir hedef var. Büyük bir tüketim var. Bizim Mavi Vatan'da her yere bakmamız lazım" diye konuştu.

'AZERBAYCAN'DA ÇOK ÖNEMLİ PROJELERİMİZ VAR'

Bakan Bayraktar, "Gabar daha önce gidilmemiş bir yerdi. Orada bir netice aldık. Yeni keşifler oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı 135 milyon metreküplük birisi Mardin'de birisi Şırnak'ta yeni keşifler var. Ama şunu da görüyoruz. Biz kendi alanımızın yani kendi sahamızın, karalarımızda ve denizlerimizin dışında da bir şeyler aramalıyız. 1 milyon varil hedefine giderken bugüne kadar neler yaptık? Irak'ta bizim üç sahada, Basra'da ortaklığımız var. Üretiyoruz ama Irak gibi bir ülkede Türkiye'nin payının çok daha yüksek olması lazımdı. Azerbaycan'da çok önemli projelerimiz var hem doğalgaz hem petrolde ama daha çok olabilirdik. Şimdi dolayısıyla diyoruz ki dışarıda daha aktif bir Türkiye Petrolleri olsun" ifadelerini kullandı.

'CHEVRON'LA GİNE-BİSSAU'DA BİR İKİ TANE DENİZ SAHASINDA ORTAKLIĞIMIZ OLDU'

Bakan Bayraktar, "Kerkük, Türkiye Petrolleri'nin girdiği ve bizim için yani hem tarihi anlamda hem kültürel anlamda çok farklı sosyal bağlamda farklı bağlarımızın olduğu bir yer. Orada Türkiye Petrolleri, Kerkük petrollerine ortak oldu. Bu sene başından itibaren bizim anlaşma yaptığımız şirketler oldu. Farklı projelere girdik. Bulgaristan'da bir deniz sahasında ortaklığımız var, yüzde 33. Orayı yakın zamanda işte sismik ve diğer çalışmaları yapacağız. Libya'da farklı alanlarda, Afrika'da. Bugünkü haberi sizlerle paylaşayım bu programa has olsun. Chevron'la Gine-Bissau'da 1-2 tane deniz sahasında ortaklığımız oldu. Onun imzasını attık. Dolayısıyla yeni anlaşmalar da inşallah gelecek devamında. Satın almalarla, hisse almalarla istiyoruz ki dışarıda da daha aktif bir Türkiye Petrolleri olsun" dedi.

'2040'TA KENDİ İHTİYACIMIZ OLAN 718 BİN VARİLİ TÜRKİYE'DE VE YURT DIŞINDA YAPACAĞIMIZ ÜRETİMLE KARŞILAMAYI HEDEFLİYORUZ'

Bakan Bayraktar, "Bakın 2 tane Avrupa şirketi var, isimlerini vermeyeyim size, bunlar aynı zamanda bizim birlikte çalıştığımız şirketler ama bir tanesi kendi ülkesinde, Avrupa'nın ortasında doğal gaz ve petrol üretmiyor, hiçbir üretimi yok kendi ülkesinde ama dışarıda 2,6 milyon varil petrol ve doğal gaz üretiyor. Bir başka şirket, İtalyan, 1,7 milyon varil üretimi var dışarıda, kendi ülkesinde sadece bunun yüzde dördünü üretiyor. Onun için biz 2040'ta kendi ihtiyacımız olan 718 bin varile diyoruz ki yerli ve milli üretimle yani Türkiye'de ve yurt dışında yapacağımız üretimle karşılamayı hedefliyoruz. Bu yaptığımız anlaşmalar o hedefe doğru bizi götürecek inşallah" diye konuştu.

'2028'DE SON FAZI TAMAMLAYIP BUGÜNKÜ ÜRETİMİ 4 KATINA ÇIKARACAĞIZ'

Bakan Bayraktar, "Biz bir taraftan Karadeniz üretimini, mevcut üretimimizi arttırırken ki onda ikinci fazı bu yıl sonuna kadar Osmangazi yüzer üretim platformunda biz inşallah gazı yakacağız ve Karadeniz o gazla inşallah aydınlanacak. 2028'de üçüncü yani son fazı tamamlayıp üretimi 4 katına çıkaracağız bugünkü üretimi. Yılda yaklaşık 16-17 milyar metreküp gaz üreteceğiz kendi sahamızdan ve 16-17 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını kendi gazımızla karşılar hale geleceğiz. Bugün Türkiye'de 22 milyon hanede doğalgaz var. Nüfusun yüzde 85'ine doğalgaz erişiyor. Bu da yine dönemimizin en önemli projelerinden bir tanesi. Çünkü Cumhurbaşkanımız 2002'de AK Parti iktidara geldiğinde beş ilde olan doğalgazı biz Türkiye'nin tamamına, Anadolu'daki bütün insanımıza bu doğalgazı götüreceğiz diye bir hedef ortaya koydu. Çok zor bir hedef. Çünkü Türkiye'nin coğrafyasını düşündüğünüzde dağınık, dağı var, efendim inişi var, deresi var, gölü var. Dolayısıyla buna rağmen biz şu anda seksen bir ilde ve binin üzerinde yerleşim yerinde, şimdi neredeyse bize köylerden talepler gelmeye başladı, beldelerden talepler geliyor, işte Giresun'un her yerinde doğalgaz olsun deniyor. Dolayısıyla muazzam bir taleple karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

'GEMİLER BOŞ DURMUYOR'

Bakan Bayraktar, "Karadeniz gazını üretmeye devam ediyoruz. Bir taraftan da niye altı tane gemimiz var? Bir gemi şu anda Somali'de çalışıyor yeni keşif için. Karadeniz'de de şu anda yine Batı Karadeniz'de ama bu sefer petrol emareli olduğunu düşündüğümüz bir sondajımız devam ediyor şu anda Akçabeyli kuyusunda. Ama Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz için planlamalarımız hazır. Yani nereleri sondaj yapacağız, nereleri kazacağız onlar belli. Takvime göre gidiyoruz, bir taraftan üretim yürüyor, yani gemiler boş durmuyor dört tane gemimiz, bir gemiyi de Karadeniz'de özellikle bu yeni keşiflerle alakalı çalıştırıyoruz" dedi.