Bakan Bayraktar: Yıl sonuna kadar 1,3 milyar metreküplük doğal gaz tedarik edeceğiz

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ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yıl sonuna kadar devam edecek tedarik sürecinde 1,3 milyar metreküplük bir doğal gazı ülkemizdeki kullanıcılara sunacağız" dedi.

Türkmen gazının Türkiye'ye tedariki konusunda varılan anlaşmanın detayları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Endonezya'da bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gazın İran üzerinden swap yoluyla alınacağını açıkladı. Bayraktar, Türkmen gazı konusunda uzun zamandır çalıştıklarını ifade ederek, "Türkiye, 20 yıldan fazla bir zaman sonra ilk kez boru gazıyla kendi sınırları olmayan bir ülkeden gaz tedariki yapmış olacak. Bu bir ilk bizim için. Neredeyse 30 yıla yakın bir süredir maalesef bir metreküp gaz bile Türkmenistan'dan Türkiye'ye ulaşmamış. İnşallah, 1 Mart itibarıyla bu aşılmış olacak" diye konuştu.

'ÖNEMLİ MİKTARLARDA BİR GAZI TEDARİK ETME ŞANSIMIZ OLACAK'

Bayraktar, Türkmenistan'ın İran'a teslim edeceği gazı, swap yoluyla İran-Türkiye doğal gaz bağlantı noktasından, Gürbulak'tan teslim alacaklarını anlatarak, "Çeşitlendirme, maliyeti düşürme, rekabetçi bir gaz tedarikine sahip olma noktasında bizim için çok önemli bir anlaşma. O kaynakların Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden özellikle buna ihtiyaç duyan Avrupa'ya gidebilmesi de önem arz ediyor. Bu anlamda bizim altyapımız buna hazır. Hazar geçişli bir boru hattına sahip olduğumuzda Türkiye için de Avrupa için de önemli miktarlarda bir gazı tedarik etme şansımız olacak. Burada nihai hedef, varmak istediğimiz nokta esas itibarıyla budur. Yıl sonuna kadar devam edecek bu tedarik sürecinde 1,3 milyar metreküplük bir doğal gazı ülkemizdeki kullanıcılara sunacağız" dedi.

'BÖLGESEL BARIŞA KATKI SAĞLAYACAK HER PROJEYİ DESTEKLEYECEĞİZ'

Bayraktar, özellikle Avrupa ülkelerinin doğal gaz ile ilgili beklentilerinin olduğunu vurgulayarak, "Slovakya Başbakanı Sayın Fico, Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret etmişti. Onların özellikle Ukrayna transitinin kesilmesiyle oluşan süreçleri vardı. Onlara bu konuda yardımcı olduk ve 1 Şubat itibarıyla Türkiye üzerinden gazın ulaşmasını sağladık. Bir proje eğer Türkiye için ve ilgili ülke veya ülkeler için değer yaratıyorsa, kazan-kazanı yaratıyorsa, o projeye Türkiye mutlaka destek olacaktır. Bölgesel barışa ve refaha katkı sağlayacak her projeyi Türkiye mutlaka destekleyecektir. Bölgenin arz güvenliğine katkı sağlayacak projelerde bundan sonra da olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.