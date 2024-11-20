Bakan Bolat, Filistin Dayanışma Platformu temsilcileriyle görüştü Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Bolat, Filistin Dayanışma Platformu temsilcileriyle görüştü Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Filistin Dayanışma Platformunun Ankara'da bulunan kurucu derneklerinin başkan ve yöneticileriyle bir araya geldi.

20.11.2024 15:47
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Filistin Dayanışma Platformunun Ankara'da bulunan kurucu derneklerinin başkan ve yöneticileriyle bir araya geldi.

Bolat, sosyal medya hesabından, bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her zaman Filistin'in yanında durduğunu vurgulayan Bolat, ülkenin, Filistinlilerin haklı davasını her platformda desteklediğini, bu noktada sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına destek vermeye devam ettiğini bildirdi.

Bolat, Türkiye'nin İsrail'in işlediği savaş suçlarına karşı uluslararası arenada çalışmayı sürdürdüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye, aynı zamanda İsrail ile ticari işlemleri durdurmuş yegane devlettir. Sivil toplum kuruluşlarımızın Filistin'in haklı davasına destek için yürüttüğü her türlü çalışmaya desteğimiz tamdır. Sosyal medya başta olmak üzere farklı alanlarda bilinçli bir şekilde dolaşıma sokulan gerçek dışı bilgilere karşı da sivil toplum kuruluşlarımızla yakın koordinasyon içinde çalışmaya ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle Filistin Platformuna ve Filistin ile ilgili hakkaniyetli bir şekilde çalışmalarını sürdüren bütün kuruluşlarımıza ortaya koydukları duruş için teşekkür ediyorum. Türkiye her zaman için hakkı ve hakikati rehber almaya, mazlumların yanında durmaya ve Filistin davasına sahip çıkmaya devam edecektir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Bolat, Filistin Dayanışma Platformu temsilcileriyle görüştü Açıklaması - Son Dakika

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