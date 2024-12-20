Bakan Bolat: Suriye ile ticaret hızlanacak - Son Dakika
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Bakan Bolat: Suriye ile ticaret hızlanacak

Bakan Bolat: Suriye ile ticaret hızlanacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin 2023 yılında ihracat rekoru kırarak 260 milyar dolar hedeflediğini açıkladı. Suriye ile ilişkilerin güçleneceği ve ticaretin hızlanacağı müjdesini verdi.

20.12.2024 19:18  Güncelleme: 19:25
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Bakan Bolat: Suriye ile ticaret hızlanacak (2)

Gaziantep bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nde (GAİB) düzenlenen 'İhracatın Yıldızları' ödül törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Bolat, Türkiye'de ekonomik büyümenin beklenilen seviyede gerçekleştiğini söyledi. Türkiye ihracat rakamlarını 300 milyar doların üzerine çıkartmayı hedeflediklerini ifade eden Bolat, ihracat rekorunun bu yıl 260 milyar dolar seviyesinde kapatacaklarını kaydederek, "İhracatımızı 300 milyar dolarların üzerine çıkartma hedefimiz doğrultusunda siz iş insanlarımızın katkıları çok önemli. Kişi başına milli gelirimizi 22 yılda 3 bin 600 dolardan, 13 bin 200 dolara ve bu yıl sonunda 15 gün sonra 15 bin dolar bandına çekmiş olacağız. Toplam milli gelirimizi 230 milyar dolar, geçen sene sonu 1 trilyon 130 milyar dolar, eylül ayı sonu itibarıyla kesinleşmiş 1 trilyon 260 milyar dolar, aralık ayı sonu itibarıyla de 1 trilyon 300 milyar dolara yükseltmiş olacağız. İhracatta da bu yıl Cumhuriyet rekorunu kırıyoruz. 260 milyar dolar gibi bir rakamla kapatacağız. Hizmetler ihracatımızı da 115 milyar dolar bandına taşımış olacağız. Bu rakamlarla 22 yılda mal ve hizmet ihracatında 7 buçuk kat artmış olacağız" dedi.

'ENFLASYONLA MÜCADELEDE ÖNEMLİ YOL KATETTİK'

Toplam istihdam rakamlarının 33 milyona ulaşıldığını kaydeden Bakan Bolat, "Bu şartlarda baktığımızda istihdamımız da iyi gidiyor. 2002 yılında yola çıktığımızda 21 milyon istihdam vardı ülkemizde. İşsizlik oranımız 2 yıla yakın sürede tek haneli rakamda yüzde 8,8 oranında. Enflasyonda da yüzde 77'den yüzde 46'ya kadar inen çizgide enflasyonla mücadelemizde de önemli yol katettik" diye konuştu.

'SURİYE'NİN AYAĞA KALKMASI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ VAR'

Bakan Bolat, "Komşularımızla ilişkilerimiz mükemmel seviyeye yükseldi. Irak-Türkiye ilişkileri şu anda en iyi dönemlerinden birini yaşıyor. Irak'ta Türkiye ile ilişkileri çok ileriye götürmek isteyen hükümet var. Suriye'de çok önemli gelişme oldu. 8 Aralık devrimiyle Suriye'de yeni bir dönem başlamış oluyor. Yaklaşık 13 sene çekilen acı ve ızdıraptan sonra Türkiye-Suriye ilişkilerinde çok daha güçlü bir döneme geçeceğiz. Suriye, Irak, Orta Doğu ve Körfez'e açıldığımız çok önemli bir geçiş bölgesi. Suriye bu süreci en iyi şekilde atlatsın diye Türkiye olarak tüm desteğe hazırız. 13 yıl ensarlık görevimizi yaptık. Kendi vatanlarına dönüşler başladı. Devlet olarak da Cumhurbaşkanımızın önderliğinde geri dönüşler ve Suriye'nin yeniden ayağa kalkması ve imarı gibi birçok alanda çalışmalarımız var. Çok önemli bir genelge yayınladık. Geri dönüşlerde Suriyeli vatandaşlar yanlarında varsa ev eşyaları, dükkan eşyaları gibi alanlarda gümrük düzenlemelerini içeren yasamız Resmi Gazetede yayınlandı" dedi. Bakan Bolat, konuşmaların ardından ihracat rakamlarında ilk 100'e giden ihracatçılara ödüllerini takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haber- Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bakan Bolat: Suriye ile ticaret hızlanacak - Son Dakika

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