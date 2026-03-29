Bakan Çiftçi: Tarım ve Su Sorunları Görüşüldü

29.03.2026 09:19
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya'da tarım sorunlarını ve su kaynaklarını değerlendirdi.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Çumra Şeker Fabrikası'nda PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, memleketi Konya'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Konya'nın Çumra ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Çiftçi hem hemşehrilerinin sorunlarını dinledi hem de çözüm önerilerini not aldı. Ziyaret kapsamında Bakan Çiftçi, Çumra Şeker Fabrikası'nda PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu ile bir araya geldi. Görüşmede Erkoyuncu sektörün genel durumuyla ilgili şeker pancarı başta olmak üzere tarım ve sanayi de karşılaşılan zorlukları, üreticilerin beklentilerini ve çözüm önerilerini Bakan Çiftçi'ye aktardı.

DIŞ HAVZALARDAKİ SULAR KONYA OVASI İÇİN ÖNEM TAŞIYOR

Çumra Şeker Fabrikası'nda PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, ihtiyaç duyulan suyun neredeyse tamamının yeraltından karşılandığını belirterek Çarşamba Suyu'nun kuruduğunu ifade etti. Konya Ovası'nın geleceği açısından dış havzalardaki suların büyük önem taşıdığına dikkat çeken Erkoyuncu, söyledi:

"Bu kapsamda özellikle Beyşehir, Suğla, Ermenek Çayı ve Manavgat Çayı gibi su kaynaklarının ovaya yönlendirilmesi hayati önem taşıyor. Yağışlar bu yıl belli ölçüde sevindirici oldu ancak bu yeterli değil. Kar yağışının az olması nedeniyle yeraltı sularını besleyecek düzeyde bir kazanım sağlanamadı. Özellikle Çumra'da bu yıl da beklenen kar yağışı gerçekleşmedi. Yine de şükrediyoruz. En büyük temennimiz, bölgemizde su sorununun daha da büyümemesi."

Bakan Çiftçi, Başkan Erkoyuncu'nun aktardığı beklenti ve önerileri not aldı. Ayrıca Bakan Çiftçi, Konya Şeker ve iştirakleri ile TORKU markasını yakından ve gururla takip ettiğini ifade etti. Üretimden istihdama kadar ortaya koyulan başarının takdire şayan olduğunu vurgulayan Bakan Çiftçi, Konya Şeker'in ülke ekonomisine sunduğu katkının her geçen gün daha da arttığını sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA

