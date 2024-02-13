Güncel

Bakan Ersoy: Yapay zeka destekli 100 akıllı kütüphane açacağız

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2024 yılı itibarıyla yapay zeka destekli 100 akıllı kütüphane açacaklarını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) önünde düzenlenen 'Gezici Kütüphane Uğurlama Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Bakan Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak ülkenin hemen her noktasına kültür merkezleri inşa ederek, kültür ve sanata kolay erişimin sağlanması için gerekli altyapıyı oluşturduklarını belirtti. Bakan Ersoy, konuşmasında, "Bu bağlamda kütüphanecilikte en önemli noktalarından biri olarak görüyoruz. Vatandaşlarımızın özellikle yerleşik kütüphanelere ulaşmakta zorlandıkları noktalarda ulaşabilmeleri için gezici kütüphane çalışmaları yapıyoruz. Yıl sonu itibarıyla kütüphane sayımız 1296'ya ulaştı. Son 5 yıllık dönemde 300 yeni kütüphaneyi inşa ederek vatandaşlarımızın kullanımına açtık" dedi.

YENİ KONSEPT KÜTÜPHANELER

Yeni konsept kütüphanelerini son 5 yıllık dönemde vatandaşların kullanımına açtıklarını belirten Bakan Ersoy, "Alışveriş merkezlerinde, GAR'larda, havalimanlarında ve okullarda kütüphaneler yapıyoruz. Aynı zamanda çocuklar ve bebekler için çocuk ve bebek kütüphanelerini de bu dönemde hayata geçirmeye başladık ki en çok talep gören kütüphane çeşitlerimizin başında geliyorlar. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında 100 yeni kütüphane hedefimize ulaştık. 100 kütüphaneyi tamamlayarak yeniden inşa ettik veya yapılandırarak hayata geçirdik" diye konuştu.

2024 yılı itibarıyla yapay zeka destekli 100 akıllı kütüphanenin kullanıma sunulacağını ifade eden Bakan Ersoy, "Bu akıllı kütüphane konseptini aşamalı ve hızlı bir şekilde bütün kütüphanelerimize, gelecek dönemde yer vermeyi planlıyoruz. Özellikle yerleşik kütüphanelere ulaşmakta zorluk çeken vatandaşlarımızın da kütüphanelerden yararlanabilmelerini sağlamak için gezici kütüphaneleri hızlandırdık ve 10 yeni gezici kütüphanemizi, bir tanesi Ankara'da, bir tanesini Antalya'ya, Balıkesir'e, Zonguldak'a, Tokat'a, Tunceli'ye, Samsun'a, Çankırı'ya, Kars'a, Bayburt'a yollayacağız" dedi.

DEPREM BÖLGESİNDE 17 NOKTADA YENİ KÜTÜPHANE

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde, deprem bölgelerine çok sayıda gezici kütüphane gönderdiklerini ifade eden Bakan Ersoy, "Önemli olan küçük yaştaki çocukların kitapla tanışmasını sağlamak ve okuma sevgisini onlara aşılayarak, hızlı bir şekilde kütüphane üyesi yaparak bilgiye kolay ulaşabilmelerini sağlamak. Gezici kütüphanelerimiz 6 Şubat depreminde önemli işler yaptı. 48 gezici kütüphanemizi deprem zamanında bölgelere gönderdik. Özellikle uzman psikolog desteği gereken noktalarda uzmanlar bulundurduk. Gittikleri yerlerde hem psikolog desteği verdiler, hem de kültürel faaliyetlerde yer aldılar. 45 binden fazla etkinlikle 700 bin vatandaşımızın gezici kütüphaneden yararlanmalarını sağladılar. Deprem bölgelerinde 17 noktada yeni kütüphane inşaatı çalışmalarını başlattık. İnşallah yıl sonuna kadar yıkılmış olan kütüphanelerimizin yerine yeni kütüphaneler açarak oradaki eksikliği de tamamlamayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 10 gezici kütüphane 10 ilde halka hizmet vermek üzere uğurlandı.