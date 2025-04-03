Bakan Fidan NATO Toplantısında - Son Dakika
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Bakan Fidan NATO Toplantısında

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

03.04.2025 17:02
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- Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Aile fotoğrafında yer aldı

BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında aile fotoğrafında yer aldı.

Belçika'nın başkenti Brüksel, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yapıyor. Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor. Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında aile fotoğrafında yer aldı.

Bakan Fidan'ın ikili temasları

Bakan Fidan, toplantı kapsamında NATO'nun Asya-Pasifik bölgesindeki Ortakları Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın katılımıyla düzenlenecek Kuzey Atlantik Konseyi oturumuna da katılacak. Bakan Fidan, söz konusu oturumu ardından resmi çalışma akşam yemeği formatında düzenlenecek NATO- Ukrayna Konseyi oturumuna da iştirak edecek.

Bakan Fidan'ın ayrıca ikili temasları kapsamında Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna iğle de görüşmesi bekleniyor.

Rutte'nin ilk Dışişleri Bakanları Toplantısı

Brüksel'deki NATO karargahında gerçekleştirilen toplantı, 1 Ekim'de görevi devralan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin ilk NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı olacak. Rutte'nin yanı sıra ABD Başkanı Marco Rubio da göreve gelmesinin ardından ilk kez NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılıyor.

Toplantı 4 oturum halinde yapılıyor

Dört oturum halinde düzenlenecek olan toplantının ilk oturumu, yalnızca 32 müttefik ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek. Bu oturumda kolektif savunma, müttefikler arasındaki külfet paylaşımı, savunma harcamalarının artırılması ve müttefiklerin savunma sanayii altyapılarının güçlendirilmesi, Rusya-Ukrayna savaşı ve bu bağlamda Avrupa güvenliğinin geleceği ile haziran ayında Lahey'de tertiplenecek NATO Zirvesi hazırlıklarının ele alınması öngörülüyor. Bakan Fidan'ın oturumda Türkiye'nin güçlü ordusu, modern askeri yetenekleri ve gelişmiş savunma sanayii altyapısıyla Avrupa-Atlantik güvenliğine katkılarını sürdüreceği, NATO'nun Avrupa güvenliğindeki asli rolünün zayıflatılmaması gerektiği, NATO'nun güneydoğu kanadında kritik bir konumda bulunan Türkiye'nin Avrupa güvenliğinin geleceğine dair süreçlerin doğal bir parçası olduğu mesajlarını vermesi öngörülüyor.

Üçüncü oturum NATO-Ukrayna Konseyi formatında yapılacak

Toplantının ikinci oturumu ise NATO'nun Asya-Pasifik bölgesindeki ortakları Avustralya, Güney Kore, Japonya ve Yeni Zelanda'nın katılımıyla gerçekleştirilecek. Oturumda Asya-Pasifik ile Avrupa-Atlantik güvenliğinin gündemindeki müşterek meseleler ile anılan ortaklarla ilave iş birliği imkanlarının ele alınması bekleniyor. Oturumda Bakan Fidan'ın Avrupa-Atlantik ile Asya-Pasifik bölgelerinin güvenliğinin birbirini yakından etkilediğine, bu çerçevede Asya-Pasifik ortakları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine değinmesi bekleniyor.

Toplantının üçüncü oturumu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın katılımıyla NATO-Ukrayna Konseyi formatında yapılacak. Oturumda Ukrayna'nın acil ihtiyaçları, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum, savaşın sonlandırılmasına yönelik çabalar, Ukrayna'nın daha fazla desteklenmesinde Avrupalı müttefiklerin üstlenebilecekleri roller gibi hususların gündeme getirilmesi bekleniyor. Bakan Fidan'ın oturumda Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği yinelemesi, Ukrayna'da sürdürülebilir bir ateşkesin ve nihayetinde kalıcı barışın sağlanmasına yönelik Türkiye'nin desteğini paylaşması, Ukrayna'da ateşkesin sağlanmasını müteakip hayata geçirilebilecek girişimler üzerindeki çalışmalar hakkında Türkiye'nin değerlendirmelerini gündeme getirmesi, bu bağlamda başta Türkiye olmak üzere AB üyesi olmayan müttefiklerin AB'nin savunma ve güvenlik alanındaki gayretlerine tam katılımının esas olduğu mesajını vermesi öngörülüyor.

Kallas, AB'nin son dönemde güvenlik ve savunma alanında başlattığı girişimler hakkında bilgi verecek

Yarın ise AB Yüksek Temsilcisi Kallas'ın NATO ülkeleri Dışişleri Bakanlarına AB'nin son dönemde güvenlik ve savunma alanında başlattığı girişimler hakkında bilgi vereceği bir oturum düzenlenecek. Oturum vesilesiyle anılan girişimlerin NATO'nun Avrupa-Atlantik güvenliğinin tesisindeki asli rolünü nasıl destekleyebileceğinin de tartışılması bekleniyor. Oturumda Bakan Fidan'ın Türkiye'nin Avrupa güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve Avrupa güvenliğine gereken katkıları sağlamayı sürdüreceğini belirtmesi, AB'nin savunma alanındaki gayretlerinin ancak Türkiye gibi AB üyesi olmayan Avrupalı müttefiklerin tam dahliyle başarıya ulaşabileceğini vurgulaması, bu itibarla AB'nin savunma sanayii alanındaki girişimlerine Türkiye'nin katılımına ilişkin görüşleri kayda geçirmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Hakan Fidan, Diplomasi, Brüksel, Güncel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Fidan NATO Toplantısında - Son Dakika

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