Bakan Göktaş: Biz artık hiçbir anne ağlamasın istiyoruz

'AİLE ŞENLİĞİ' PROGRAMINA KATILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim TIR'ını ziyaretinin ardından Biçer Mahallesi'nde bulunan Meydan Medresesi önünde düzenlenen 'Aile Şenliği' programına katıldı.

Bakan Göktaş, Hakkari'ye ikinci ziyareti olduğunu ve bu kapsamda özellikle ailelerle bir araya gelmek için kente geldiklerini söyledi. Göktaş, "Sosyal ve ekonomik desteği alan ailelerimiz, engelli ailelerimiz var. Aynı zamanda evlilik kredisinden istifade etmiş, yeni evlenmiş genç çiftlerimiz var, bebek sahibi olmuş ailelerimiz var. Neden Aile Yılı ilan ettik? Nüfusumuz oldukça yaşlanıyor ama aynı zamanda Türkiye genç ve dinamik nüfus yapısına sahip bir ülke. Hakkari de yine genç nüfusuyla bildiğimiz bir ilimiz. Güçlü aileler, güçlü gelecek demek ve güçlü gelecek daha güçlü bir Türkiye demek. Dolayısıyla bizim için önemli olan, aileleri en başından itibaren güçlendirmek. Aile şenliklerimiz etrafında özellikle aile değerlerimizin yeniden hatırlatılması, ailenin birliğine, beraberliğine, gücüne yeniden atıfta bulunmak bizler için çok kıymetli. Hakkari'de yaptığımız ziyaretlerde şehirlerimizin ihtiyaçlarını yerinde belirledik. Sahada yaptığımız bütün çalışmalarda annelerin, ailelerin taleplerini dinledik. Engelli ailelerle, şehit yakını ve gazilerimizle bir araya geldik" dedi.

'ÇOK DAHA GÜZEL YARINLAR BİZİ BEKLİYOR'

'Terörsüz Türkiye' süreciyle çok kritik bir dönemeçte olduklarını belirten Bakan Göktaş, "Terörsüz Türkiye bizim huzurun, barışın, istikrarın yeniden dirildiği ve güçlü bir Türkiye'yi kurduğumuz önemli bir idealdir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde özellikle 'Terörsüz Türkiye' sürecinde Hakkari'de çok daha güzel yarınlar bizleri bekliyor. Hakkari terörden çok çekmiş bir ilimiz. Terörsüz Türkiye sürecinde de artık hiçbir annenin gözyaşı akmasın, hiçbir evlat baba acısı, baba hasreti çekmesin diye Terörsüz Türkiye'yi çok kıymetli, çok kritik bir süreç olarak görüyoruz. Hakkari'de de Terörsüz Türkiye ne demek? Daha çok huzur, daha çok barış, daha çok istikrar, ekonomik yatırım, gençler için güvenli bir gelecek, çocuklar için yarınlara umutla bakacağı bir Türkiye demektir. Kadınlar için umutlu bir gelecek demektir. Sokakların güvenliği gibi aynı zamanda istihdam güvencesi, ekonomik güçlenme, demokrasinin güçlenmesi demektir. İşte Terörsüz Türkiye'nin Hakkari'ye kazandıracağı bunlar" diye konuştu.

'HAKKARİ'NİN YER ALTI ZENGİNLİKLERİ ÇOK FAZLA'

Hakkari'nin yer altı zenginliklerine de değinen Bakan Göktaş, "Buradaki yer altı zenginliklerinden doğrudan Hakkarili kardeşlerimizin istifade etmesini oldukça önemsiyoruz. Geçtiğimiz yıl iki önemli proje başlattık; evlenmek isteyen 18-29 yaş arasındaki gençlerimizin yuva kurmalarına destek olduk. 18-29 yaş arasındaki gençlerimize 250 bin liraya varan sıfır faizli 4 yıllık bir destek sunduk. 2 yıl ödemesiz, 4 yıllık sıfır faizli bir kredi. Buradan özellikle şunu söylemek istiyorum; Hakkarili 1316 genç çift gencimizi bu evlilik kredisinden evlendirdik. İnşallah onlara destek olmaya devam edeceğiz. Evlendirdiğimiz bu genç çiftlerimize aynı zamanda İŞKUR'da öncelik tanıyoruz ve sosyal konutlarda yine bu gruba öncelik tanıyoruz. Bakın, aynı zamanda bu gençlerimize evlilik öncesi eğitim programıyla da destek oluyoruz. Çocuk sahibi olan, evlilik kredisinden faydalanan gençlerimizin kredilerini 12 aya erteliyoruz. Şayet iki çocukları varsa bu krediyi tamamen sıfırlıyoruz. Amacımız 'Güçlü Aile, Güçlü Türkiye'yi hep beraber kurmak. Bu vesileyle gençlerimize sahip çıkmak bizim boynumuzun borcu." dedi.

'İLK ÇOCUK SAHİBİ OLAN AİLELERİMİZE TEK SEFERLİK 5 BİN LİRA DESTEK SUNUYORUZ'

İlk çocuk sahibi olan ailelere tek seferlik 5 bin TL destek sunduklarını anlatan Göktaş, "İkinci çocuk sahibi olan ailelerimize bin 500 liralık, çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar her ay annenin hesabına yatırıyoruz. Üçüncü ve sonraki her bir çocuk için 5 bin liralık bir destek sunuyoruz. Bu da yine çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar yine annelerimizin hesabına yatırıyoruz. Hakkari'de 6 bin 110 annemize de doğum yardımı desteği sağladık. Burada 3 bin 823 annemize her ay düzenli destek sağlamaya devam ediyoruz. Yine milletimizin en güçlü limanı aile. Bakın aile bizim bugünümüz, yarınımız. Aile olmazsa bu toplum olmaz. Biz her zaman ailelerimizden güç almış bir milletiz. Ailelerimizin desteğiyle ayakta duruyoruz. Annelerimiz sayesinde evlatlarımız güvenli büyüyor. Dolayısıyla burada ailenin her bir ferdine sorumluluk düşüyor. Yaşlıya sahip çıkmak, çocuklarımızı bereket olarak görmek. Aile ve Nüfus Yılı'nda da yine güçlü ve müreffeh bir Türkiye'yi özellikle ailelerimizin gücüyle güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'TERÖR, EN ÇOK AİLELERİ YOK ETTİ'

Terörün en çok aileleri yok ettiğini de söyleyen Bakan Göktaş şöyle devam etti:

"Terör, ailelerimizi parçaladı. Güçlü ailelerimizle güçlenmeye devam etmemiz lazım. O sebeple biz 'Aile Yılı' diyoruz, 'Aile ve Nüfus Yılı' diyoruz. Önümüzdeki yıllarda da özellikle Hakkari'nin genç nüfusunu desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü burada genç nüfus gelecek demek, genç nüfus istikrar demek, genç nüfus geleceğe umut demek. Gelişen ve büyüyen Türkiye'de el birliğiyle daha da büyütmeye devam edeceğiz. Tabii bizler aile politikalarımızı daha kalıcı ve uzun hale getirmeye devam edeceğiz. O yüzden sizlerin varlığı gerçekten çok kıymetli. Aynı zamanda burada 23 bine yakın vatandaşımıza düzenli sosyal yardımda bulunduğumuzu özellikle ifade etmek istiyoruz. Yine burada periyodik paylarımızla ailelerimize destek oluyoruz. Bir müjdemizi de paylaşmak isteriz; biliyorsunuz, okullar açılıyor, çocuklarımızın özellikle kırtasiye ihtiyaçlarına yönelik bütün ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımıza 2 milyar lira dün kaynak aktardık. Dolayısıyla burada da sizlere çağrıda bulunmak istiyorum. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz. Biz çocuklarımızın neşesiyle büyüyen bir Türkiye'yiz. Aynı zamanda ailelerimizin birliği, beraberliği bizim için oldukça kıymetli. Bundan sonraki süreçlerde de aileleri güçlendirmeye devam etmek istiyoruz."

Göktaş, daha sonra Meydan Medresesi önünde spor aktiviteleri yapan çocuklarla masa tenisi oynadı, satranç oynayan çocukları izledi. Göktaş, medresedeki fotoğraf ve yöresel sergiyi gezerken, kendisini 'erbane' çalarak karşılayan yöresel kıyafetli kızları izledi.

Bakan Göktaş'ın, Hakkari'deki programın ardından helikopterle Van'a, oradan da Ankara'ya geçeceği belirtildi.

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/Hakkari,