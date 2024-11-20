Bakan Göktaş, Dünya Çocuk Hakları İçin Somut Adım Atılmasını İstedi

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bakanlık olarak, sadece ülkemizin değil, bütün dünya çocuklarının haklarını korumak ve güçlendirmek için çalışıyoruz. Tüm sosyal politikalarımızı, çocuğun üstün yararı ilkesi doğrultusunda belirliyor ve hayata geçiriyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen '25'inci Ulusal Çocuk Forumu Kapanış Töreni'ne katıldı. Törene, Bakan Göktaş'ın yanı sıra TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, bakan yardımcıları ve forumun paydaşları katılım gösterdi. Bakan Göktaş, Türkiye'nin çocuk hakları konusunda kat ettiği mesafenin, birçok ülkeye örnek olacak düzeye yükseldiğini belirterek, "Bakanlık olarak, sadece ülkemizin değil, bütün dünya çocuklarının haklarını korumak ve güçlendirmek için çalışıyoruz. Tüm sosyal politikalarımızı, çocuğun üstün yararı ilkesi doğrultusunda belirliyor ve hayata geçiriyoruz. İnsanlığın ortak değeri olan çocukları her türlü riske karşı özenle koruyor, bütün çalışmalarımızla güçlü ve duyarlı nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Şüphesiz çocuklarımız bize emanettir" diye konuştu.

'SOMUT ADIM ATMAYA DAVET EDİYORUZ'

Çocukların yaşam hakkını korumanın herkesin sorumluluğunda olduğunu belirten Göktaş, dünyanın farklı coğrafyalarında çocukların savaş, çatışma ve yoksullukla mücadele etmek zorunda kaldığının altını çizerek, "Bugün bir kez daha, İsrail'in insanlık dışı saldırılarını durdurması, Gazzeli çocukların, maruz kaldığı acılar ve haksızlıkların bir an önce son bulması için tüm ülkeleri, Birleşmiş Milletler (BM) ve insan hakları savunucularını, somut adımlar atmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu da "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nün 35'inci yılı. Bu sözleşmenin varlığı bile durumun vahametini ortaya koymaktadır. Çocuklarımız katledildiği, hakları çiğnendiği ve istismar edildiği için uluslararası bir sözleşme imzalamak zorunda kalıyoruz ve buna rağmen çocuklar öldürülmeye devam ediyor. Bugün Filistin'de yaşananlar sadece savaş değil, açıkça bir soykırımdır. Birleşmiş Milletler 'in 16 Kasım'da aldığı soykırım kararı da bu yaşanan acıları uluslararası hukuk açısından tescillemiştir" dedi.

Haber: Ayça YASLI-Samet ÖKSÜZ/ANKARA,