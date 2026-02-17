Bakan Göktaş "İnsan Hakları ve Aile Zirvesi"nde konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Cinsiyetsizleştirme üzerinden, kimlik ve rol kavramlarının bulanıklaştırıldığı küresel bir kültürel basınçla karşı karşıyayız. Tam da böyle bir dönemde aile, doğru desteklerle güçlenen ve toplumsal güvenlik alanı haline geliyor. İşte bu nedenle, aileyi güçlendiren her adım, insan haklarını da güçlendiren bir adım haline geliyor." dedi.

Bakan Göktaş, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığınca parti genel merkezinde düzenlenen "İnsan Hakları ve Aile Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, ailenin, toplumu tüm yönleriyle var eden, değerleri yaşatan, nesilleri birbirine bağlayan ve hayatın her alanına yön veren merkezi bir yapı olduğunu söyledi.

İnsan haklarının ancak böyle bir zeminde gerçek anlamını bulduğunu belirten Göktaş, "İnsan hakları, insanın onurunu koruyan, adaleti güçlendiren, ailenin huzurunu teminat altına alan bir anlayışla ele alındığında güçlü ve kalıcı olur. Bizim yaklaşımımız ise tam olarak budur. İnsanı merkeze alan, aileyi güçlendiren ve toplumsal dayanışmayı büyüten bir insan hakları perspektifi." dedi.

"Aile, toplumsal güvenlik alanı haline geliyor"

Birçok ülkede artık ailenin yalnızca sosyal yapı olarak ele alınmadığını, ekonomik istikrarın, toplumsal dayanıklılığın ve geleceğin inşasının belirleyici unsurları arasında yeniden konumlandırdığını anlatan Göktaş, "Küresel ölçekte aile, stratejik bir öncelik haline geldi. Çünkü artık bütün dünya biliyor ki aileyi güçlendirmeden hiçbir kalkınma modeli, sosyal politika kalıcı olamaz. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da dikkati çektiği gibi aile, yeri doldurulamayacak, yerine başka hiçbir kurum, ilişki veya bağ konulamayacak derecede mühimdir, değerlidir, kutsaldır. Bu anlayış, Türkiye'nin aile politikalarını istikrarlı biçimde hayata geçiren bir ülke olmasının temellerini oluşturdu." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, "Cinsiyetsizleştirme üzerinden, kimlik ve rol kavramlarının bulanıklaştırıldığı küresel bir kültürel basınçla karşı karşıyayız. Tam da böyle bir dönemde aile, doğru desteklerle güçlenen ve toplumsal güvenlik alanı haline geliyor. İşte bu nedenle, aileyi güçlendiren her adım, insan haklarını da güçlendiren bir adım haline geliyor. Çünkü insan onurunun korunduğu, adalet duygusunun yerleştiği ve güvenin büyüdüğü ilk yer evin tam içerisidir." diye konuştu.

Aileyi merkeze alan politikaları çağın ihtiyaçlarına göre sürekli güncellediklerini kaydeden Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsan haklarını, vatandaşımızın günlük hayatında daha görünür ve daha etkili kılma kararlılığımızı sürdürüyoruz. Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Eylem Planımız doğrultusunda her haneye dokunan somut adımlarla hizmetlerimizi yaygınlaştırıyoruz. 2024-2028 dönemini kapsayan ve aileyi odağına alması bağlamında bir ilk olan eylem planımızla kurumsal yapımızı daha da güçlendirdik. Aile Dostu Ekosistem anlayışıyla, aileyi koruyan, değerlerini yaşatan, kuşaklar arası dayanışmayı güçlendiren ve güçlü bir toplumun temelini ailede gören bir vizyonla yol alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın takdirleriyle ilan ettiğimiz 2025 Aile Yılı toplumun tüm kesimlerinde büyük bir teveccühle karşılık buldu."

Aile Yılı'nda aileyi ve nüfus yapısını güçlendirmeyi toplumu kapsayan ortak bir hedef haline getirdiklerini, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, iş dünyası ve yerel yönetimlerin bu yıla özgü çalışmalar yürüttüğünü aktaran Göktaş, Bakanlık olarak yıl boyunca 19 binden fazla etkinlik ve faaliyet gerçekleştirdiklerini söyledi.

Aileleri ve evlenmek isteyen gençleri destekleyen 2 bin 47 kurumla işbirliği kurduklarını, finansal destekler, eğitim programları, kültürel faaliyetler, dijital dönüşüm projeleri gibi pek çok alanda aileyi güçlendiren politikaları hayata geçirdiklerini anlatan Göktaş, "Gençlerimizin aile kurmalarına destek olmak üzere başlattığımız Aile ve Gençlik Fonunu 81 ilimizde yaygınlaştırdık. Bugüne kadar 154 bin 788 gencimiz fondan faydalanmaya hak kazandı. Bugün itibarıyla 120 bin 958 gencimiz için 9 milyar 386 milyon lira kredi ödemesini gerçekleştirdik. Ancak burada durmadık. Fondan daha fazla gencimizin yararlanması için hem gelir şartını yükselttik hem kredi miktarını artırdık." ifadelerini kullandı.

"Çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz"

Göktaş, gençleri güçlü bir geleceğin teminatı olarak gördüklerinin altını çizerek, "Bugüne kadar 787 bin 598 anneye 10,3 milyar lira ödeme gerçekleştirdik. Hem kadın hem erkek memurların, çocukları ilköğretim çağına gelene kadar yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanmalarını sağladık. Kamu kurum ve kuruluşlarında, kreş ve çocuk bakımevlerinin yaygınlaştırılması için çalışmalarımızı hızlandırdık." diye konuştu.

Hayata geçirdikleri çalışmaların, aileyi hayatın her alanında destekleyen kalıcı bir altyapıyı adım adım kurduklarının göstergesi olduğunu vurgulayan Göktaş, 2026-2035 dönemini kapsayan Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda da bu çalışmaları aynı kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Göktaş, AK Parti'nin tam 24 yıldır insanı merkeze alan bir siyaset anlayışıyla yol yürüdüğünü, hak ve özgürlük alanını genişleten, sosyal devletin kapasitesini büyüten ve vatandaşın yanında duran politikaları hayata geçirdiğini söyledi.

"Bizim siyaset anlayışımız kuru söylem üzerine değil, somut icraatlar üzerine kuruludur." diyen Göktaş, bu siyaset anlayışının 86 milyon vatandaşın hayatına, her haneye dokunduğunu, her şehre refah ve daha güçlü bir gelecek olarak yansıdığını kaydetti."