Bakan Göktaş, "İstanbul\'u Büyüten Kadınlar" programında konuştu Açıklaması

Güncel

" İstanbul'u Büyüten Kadınlar" programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, son 20 yılda kadınların sosyal hayata katılımının önemine dikkat çekerek, "2002'de yüzde 27,9 olan kadınların işgücüne katılma oranını 2023 yılı Kasım ayı itibariyle yüzde 36'ya yükseltmiş durumdayız" dedi. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerle ilgili de konuşan Göktaş, "İnşallah İstanbul yeniden gerçek belediyecilik ile buluşacak, İstanbul Muradına erecek" diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen "İstanbul'u Büyüten Kadınlar" programında kadınlarla bir araya geldi. Eski Başbakanlardan Tansu Çiller ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un da katıldığı programda konuşan Bakan Göktaş, kadınların sosyal hayata katılımlarının önemine dikkat çekerek, AK Parti'nin iktidara geldiği ilk andan itibaren bu çerçevede birçok projeye imza attığını ve 2002'de yüzde 27,9 olan kadın işgücüne katılma oranının 2023 yılı Kasım ayı itibariyle yüzde 36'ya yükseldiğini dile getirdi. 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerle ilgili de konuşan Göktaş, Murat Kurum ile birlikte İstanbul'un hak ettiği gerçek belediyecilikle buluşacağını ifade etti.

"İstanbul'a karşı hepimizin bir sorumluluğu var"

Konuşmasına "Aziz şehrimiz İstanbul'u, aynı tarihi sorumlulukla yükselen bir yıldız haline getirecek "İstanbul'un Büyüten Kadınlar" ile bir arada olmaktan duyduğum mutluluğu dile getirmek isterim" diyerek başlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün Türkiye Yüzyılı'nda, İstanbul'umuzun gelecek 5 yılını konuşacağız. Bu 5 yıl herhangi bir 5 yıl değil. Bu 5 yıl bir dünya mirası olan bu kadim şehrin yeni dünyaya uyum sağlaması gereken, kritik bir 5 yıl. İstanbul'a karşı hepimizin bir sorumluluğu var. Ecdadımızdan bize miras kaldığı gibi, ecdadımızın da tarihten aldığı bir miras İstanbul. Şimdi bu mirası en güzel haliyle geleceğe taşıma görevi hepimizin omuzlarında. İstanbul'un yeri hepimiz için çok ayrı. Fakat bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız için İstanbul'un anlamı bambaşka. Cumhurbaşkanımızın İstanbul'a karşı hep ayrı bir muhabbeti olmuştur. Bir kuşağın hafızasında Sayın Cumhurbaşkanımız hala İstanbul'u İstanbul yapan efsane Belediye Başkanıdır. 'Sevdam' dediği İstanbul'da belediye başkanı olmasında kadınların büyük katkısı vardır. 1994 seçim çalışmalarında kadınların çok büyük emeği vardı. Kendisi de bunu her fırsatta dile getirir" dedi.

"Kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 36'ya yükseldi"

AK Parti iktidarı döneminde kadınların sosyal hayata katılım oranının artırıldığını söyleyen Göktaş, "2002 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadın temsili oranı yüzde 4,4 iken 2023 yılında yapılan genel seçimlerde bu oran yüzde 20'ye yükseldi. Son 20 yılda kadınlar, siyasette güçlü profilleriyle yer aldılar, almaya devam ediyorlar. Kadınlara yönelik politika ve hizmetler bizim Bakanlığımızın da ana çalışma alanları arasında yer alıyor. Kadının statüsünün güçlendirilmesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bizim en önemli gündem başlıklarımızdan birisi oldu. Bu konudaki ciddiyetimizi hayata geçirdiğimiz birçok politika ve hizmetlerimizle gösterdik. 22 yılda kadınlara yönelik, hem iş hayatında hem de sosyal hayatta var olan ayrımcı uygulamalara son verdik. Kadınların hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan hayatın her alanında daha güçlü hale gelmeleri için çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. 2002'de yüzde 27,9 olan kadınların işgücüne katılma oranını 2023 yılı Kasım ayı itibariyle yüzde 36'ya yükseltmiş durumdayız. İş ve aile dengesini korumak çok önemli. Bu kapsamda doğuma bağlı izin hakları ve esnek çalışma modellerine ilişkin düzenlemeler gibi son yıllarda önemli düzenlemeler hayata geçirdik. Tüm işlerin yüzde 95'inin dijitalleştiği bir dünyada, kadınların bu alandaki varlığı kritik önem taşıyor. Kısaca STEM dediğimiz Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik alanlarında yetişmiş insan gücü artık stratejik bir güç haline geldi. Biz de özellikle kız çocuklarımızın bu alanlarda eğitimleri ve kariyer yapmaları için özel çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.

"İstanbul'u büyüten kadınlardır"

Kadınların yerel yönetimlerine katılımının önemine dikkat çeken Göktaş, "Ülke olarak bizim siyasi tecrübemizde yerel yönetimlerin önemi çok büyük. Biz 'Demokrasi yerelde başlar' anlayışını benimsiyor ve her kademede kadınların varlığını önemsiyoruz. Kadınların yerel yönetimlerde etkili olmasını çok değerli buluyorum. Belediyecilikte farklı kesimlerin ihtiyaç ve beklentilerini anlama ve bu doğrultuda politikalar geliştirme konusunda kadınların perspektifi fark oluşturur. Nitekim burada bulunan her bir katılımcımız, gururla söyleyebiliriz ki 'İstanbul'u Büyüten Kadınlar'dır. Murat Kurum Başkanımızın projelerini incelerken İstanbul için ayrıca heyecanlanıyorum. Çünkü bu projeler İstanbul'un çehresini değiştirecek, değer katacak, güzelleştirecek. Her şeyden önce birikimi ve tecrübesiyle Murat Başkanımız, 'Sadece İstanbul' diyerek yola çıktı ve bütün tecrübesini İstanbul'umuza vakfetmeye hazır. Murat Başkanımızı bürokraside başarılı çalışmalarıyla tanıyoruz. İklim Elçileri Projesiyle gençleri, Doğanın Anneleri projesiyle kadınları ve gençleri çalışmalarında her daim birer yol arkadaşı yaptığına, hepimiz şahidiz. Aynı şekilde, Bakanlık yaptığı dönemde de, şehircilik anlamında Türkiye'nin en önemli dönüşümlerini gerçekleştirdi. Şimdi İstanbul yönetimine talip. Murat Başkanımız, sosyal belediyecilikte de çığır açacak projelerle geliyor. Çalışan kadınlar için iş ve aile dengesini korumak adına kreş ve bakım yardımları çok önemli. 39 ilçe, 964 mahallemize açılacak kreşler büyük bir hizmet olacak. Bu kreşlerin kadınların sosyal ve ekonomik hayata daha aktif katılımları için çok büyük birer destek olacağına yürekten inanıyoruz. İnsanı merkeze alan ve sosyal belediyecilik anlamında çığır açacak olan "STEM İstanbul" konseptinin tüm dünya şehirlerine model olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

"31 Mart akşamı, İnşallah İstanbul Muradına erecek"

Bakan Göktaş konuşmasında, "İstanbul o kadar nadide bir şehir ki, ihmal edilmesi sadece İstanbul'a değil Türkiye'ye kötülük. İstanbul'un zaman kaybetmesine izin veremeyiz. Murat Başkanımızın önemle vurguladığı bir noktaya dikkat çekerek sözlerimi tamamlamak istiyorum: Bana göre en anlamlı ve en büyük sözü 'Sadece İstanbul için geliyoruz' sözüdür. Murat Başkanımız, tek gündemi İstanbul olan, sadece İstanbul'a odaklanacak olan bir yönetimle İnşallah dünyanın en güzel şehri İstanbul'u hak ettiği yere taşıyacak. 31 Mart akşamı, İnşallah İstanbul yeniden gerçek belediyecilik ile buluşacak, İstanbul Muradına erecek" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL