Göktaş: Kadın girişimciliği sosyal kalkınmanın temeli

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadın girişimciliğini sosyal kalkınmanın ve aile refahının temel unsurlarından biri olarak gördüklerini söyledi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Balkanlar Kadın Buluşması düzenlendi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve DTİK tarafından düzenlenen programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kuzey Makedonya Devlet Bakanı Zülfikar Zeynula, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Kuzey Makedonyalı milletvekilleri, DEİK ve DTİK temsilcileri, ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluşların temsilcileri, diaspora temsilcileri, Balkanlar'da faaliyet gösteren Türk kadın girişimci iş insanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Göktaş, program açılışında yaptığı konuşmada, Balkanlar'ın dört bir yanından gelen girişimci kadınlarla aynı çatı altında buluşmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Buluşmanın hem bölgesel hem de uluslararası ölçekte güçlü bir iletişim ağının kurulmasına vesile olacağına inancını dile getiren Göktaş, "Böylesi değerli bir platformun girişimcilik ekosisteminde kadınlara yeni işbirlikleri, yeni fırsatlar sunacağına ben yürekten inanıyorum." dedi.

Balkanlar'ı ortak tarih, kültür, dostluk ve gönül bağlarının hayat bulduğu çok özel bir coğrafya olarak nitelendiren Göktaş, "Gönül coğrafyamızdır. Üsküp'te, Saraybosna'da, Priştine'de, Sofya'da, Kalkandelen'de, Manastır'da aynı tanıdık izlerle karşılaşırız. Aynı ezgilerde duygulanırız, aynı sofralarda buluşuruz, aynı kelimelerde birbirimizi anlarız. Asırlardır bizi birbirimize bağlayan gönül köprülerine bugün yeni bir güç daha ekleniyor. Kadınların fikri, emeği, cesareti ve girişimcilik ruhu." diye konuştu.

Göktaş, bugün Balkan kadınlarının yalnızca üretmediğini, şirket kurduğunu, istihdam oluşturduğunu, teknoloji geliştirdiğini, yeni pazarlara açıldığını ve ülkeler arasında yeni ekonomik köprüler kurduğunu söyledi.

Dünyanın çok büyük bir dönüşümden geçtiğine, dijitalleşme, yapay zeka, veri ekonomisi ve yeni üretim modellerinin yalnızca ekonomiyi değil, rekabeti de özellikle küresel ölçekte çok etkilediğine işaret eden Göktaş, bu dönüşümün dışında kalan ülkelerin rekabet gücünü kaybedeceğini, bu dönüşümün dışında kalan şirketlerin geride kalacağını ve kadınların bu dönüşümün dışında bırakıldığı toplumların potansiyellerinin yarısından vazgeçmiş olacaklarını vurguladı.

"Kadınların önündeki engelleri kaldırmak için çok önemli mesafeler katettik"

Göktaş, kadınların teknolojinin yalnızca kullanıcısı değil, geliştiricisi, girişimcisi, yatırımcısı ve karar vericisi olmasını istediklerini söyleyerek, "Çünkü dünyanın neresinde olursanız olun bir kadının ekonomik hayata güçlü biçimde katılması yalnızca kendi hayatını değiştirmez. Ailesini güçlendirir. Çocukların geleceğine umut katar. Yaşadığı toplumu dönüştürür, ülkesinin refahına katkı sunar. İşte bu nedenle bizler kadın girişimciliğini sosyal kalkınmanın ve aile refahının temel unsurlarından biri olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Son 24 yılda bu doğrultuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devrim niteliğinde reformları hayata geçirdiklerini anımsatan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğitimden istihdama, siyasetten girişimciliğe kadar kadınların önündeki engelleri kaldırmak için çok önemli mesafeler katettik. Şimdi bu kazanımları yeni dönemin ihtiyaçlarıyla buluşturuyoruz. 2024-2028 dönemini kapsayan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile kadınların ekonomik ve sosyal hayattaki konumunu daha da güçlendiriyoruz. Eğitim, sağlık, enerji, tarım, sanayi gibi pek çok alanda kamu, özel sektör ve sivil toplumla işbirlikleri kuruyoruz. Bu yıl 8 Mart'ta açıkladığımız Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi bu faaliyetlerin somut bir çıktısı oldu. Bu hamleyle kadın fikrini girişimciliğin, kadın emeğini sektörel dönüşümün, kadın vizyonunu iş dünyasının merkezine konumlandırıyoruz."

Göktaş, bu doğrultuda doğum izinlerini geçen mayıs ayında 24 haftaya yükselttiklerini ve Türkiye'nin, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında doğum izinlerini reforme eden ilk 10 ülke arasında yer aldığını söyledi.

Kadınların yeterince temsil edilmediği veri setleri ve teknoloji ekiplerinin toplumun tamamının ihtiyaçlarını doğru biçimde yansıtmayabildiğine işaret eden Göktaş, "Bu da yapay zeka sistemlerinin, ön yargıların ve ayrımcılık risklerinin yeniden üretilmesine yol açıyor. Dolayısıyla kadınların dijital dönüşümün dışında kalmaması lazım. Bizzat içinde ve yapanların arasında yer alması lazım." dedi.

Göktaş, kız çocuklarını bilim, teknoloji, matematik, mühendislik gibi alanlarla buluşturmak gerektiğini kaydederek, kadınların dijital veri becerilerini geliştirecek eğitim programlarının yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.

"Balkanlar kadın girişimcilik ağı oluşturabiliriz"

Türkiye ile Balkanlar arasında yeni bir ekonomik işbirliği modeli kurabileceklerine olan inancını paylaşan Göktaş, şu şekilde konuştu:

"Balkanlar genç, dinamik ve girişimci bir insan kaynağına sahip. Türkiye ise güçlü sanayi altyapısı, girişimcilik ekosistemi, teknoloji kapasitesi ve geniş ticaret ağıyla önemli imkanlar sunuyor. Bu iki potansiyeli kadın girişimciler üzerinden çok daha güçlü biçimde buluşturabiliriz. Bir 'Balkanlar kadın girişimcilik ağı' oluşturabiliriz. Buradan bu çıkabilir. Öyle ki Üsküp'teki bir kadın girişimci İstanbul'daki bir yatırımcıya ulaşabilsin. Priştine'deki bir girişimci Saraybosna'daki bir kadınla ortak proje geliştirebilsin. Hatta Batı Trakya'da bir kadın Orta Asya'ya, Körfez'e veya Afrika'ya açılabilsin. Türkiye'deki bir teknoloji girişimi Balkanlar'daki kadın girişimcilerle yeni pazarlara ulaşabilsin."

Türkiye ile Balkanlar arasındaki bağları yalnızca geçmişin hatıraları üzerine değil, geleceğin ortak başarıları üzerine de inşa etmek istediklerine dikkat çeken Göktaş, bu yüzden kadın girişimcilerin başarılarını önemsediklerini söyledi.

Göktaş, "Siz güçlendikçe Balkanlar'daki Türk toplumu da güçleniyor. Siz yeni ortaklıklar kurdukça Türkiye ile Balkanlar arasındaki ekonomik ve beşeri bağlar güçleniyor. Siz başarı hikayelerinizi paylaştıkça sizden sonra gelecek yeni başarı hikayelerin kapılarını aralıyorsunuz. Biz de Türkiye olarak nerede olursa olsun, nerede yaşarsa yaşasın vatandaşlarımızın ve soydaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Kadınların girişimcilik yolculuklarını desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.