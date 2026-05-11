Bakan Göktaş, "Kadınların Güçlenmesinde İş Dünyası ve Girişimciliğin Rolü Paneli"nin açılışında konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Dünyanın farklı coğrafyalarında kadınların güçlenmesi alanında iş birliklerimizi her geçen gün daha da geliştiriyoruz. Bilgi, tecrübe ve iyi uygulama örneklerimizi uluslararası platformlarda paylaşmaya büyük önem veriyoruz. Bu anlamda Türkiye ile Belçika arasındaki güçlü ilişkilerin, kadın girişimciliği ve kapsayıcı kalkınma alanlarında yeni ortaklıklarla daha da güçleneceğine inanıyorum." dedi.

Bakan Göktaş, Belçika Kraliçesi Mathilde'nin başkanlığındaki heyetle gerçekleştirilen Belçika Ekonomik Misyonu ziyareti kapsamında ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) ev sahipliğinde düzenlenen "Kadınların Güçlenmesinde İş Dünyası ve Girişimciliğin Rolü Paneli"ne katıldı.

Panelin açılışında konuşan Göktaş, bugün ele alınan konunun sadece kadınların iş hayatındaki temsiliyetiyle sınırlı olmadığını, meselenin kalkınmanın yönü, üretimin niteliği, toplumsal refahın derinliği ve gelecek nesillere bırakılacak ekonomik düzenle doğrudan ilgili olduğunu belirtti.

Dünya ekonomisinin dijitalleşme, yeşil dönüşüm, yapay zeka, yeni üretim teknolojileri ve küresel tedarik zincirlerindeki değişimlerle yeniden şekillendiğini kaydeden Göktaş, bu yeni dönemde ülkelerin gücünün, sermaye birikimi, pazar büyüklüğü ya da doğal kaynaklarla sınırlı kalmayacağını dile getirdi.

Göktaş, "Asıl belirleyici olan insan kaynağını harekete geçirme, bilgiyi değere dönüştürme ve fırsatları toplumun tüm kesimlerine açma kabiliyeti olacak. Bugün biliyoruz ki girişimcilik, ülkelerin rekabet gücünü belirleyen en kritik alanlardan biridir. Yenilikçi fikirlerin desteklendiği, finansmana erişimin kolaylaştığı, dijital becerilerin güçlendiği ve ağlara katılımın yaygınlaştığı ekonomiler daha yüksek katma değer üretmektedir." ifadelerini kullandı.

Kadın girişimcilerin ise bu dönüşümün merkezinde yer aldığını belirten Göktaş, şunları söyledi:

"Çünkü kadınlar bir işletme kurduklarında yalnızca ekonomik değer üretmezler. İstihdam oluşturur, yerel kalkınmayı güçlendirir, başka kadınlara rol model olur ve toplumsal dönüşümün taşıyıcısı haline gelir. Bu bakımdan iş dünyasının ve girişimcilik ekosisteminin kadınların güçlenmesindeki rolü son derece hayatidir. Bu nedenle kadınların ekonomik hayata katılımını stratejik bir kalkınma meselesi olarak görüyoruz. Kadınların bilgi, beceri, üretkenlik ve liderlik kapasitesinin ekonomiye tam olarak yansıdığı bir yapının daha dirençli, yenilikçi ve adil bir büyüme zemini oluşturacağına inanıyoruz."

"Kadınların bu ekosistemdeki varlığı her geçen yıl daha da artıyor"

Bakan Göktaş, Türkiye'nin son 24 yılda, kadınların sosyal ve ekonomik hayattaki konumunu güçlendirmek için önemli adımlar attığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kadınların her alanda güçlenmesini sağlayan politikalar hayata geçirdiklerini dile getiren Göktaş, şöyle devam etti:

"'Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı' ile kadınların potansiyelini hayatın her alanına yansıtacak güçlü bir politika çerçevesi oluşturduk. Eylem Planımızla, kadınların istihdamda, girişimcilikte, STEM alanlarında, dijital ekonomide ve yenilikçi sektörlerde daha fazla yer almasını destekleyen projeler hayata geçirdik. Kadın kooperatiflerini, kadın emeğini üretime, yerel kalkınmaya ve sürdürülebilir gelire dönüştüren güçlü yapılar olarak destekliyoruz. Bu kapsamda kadınlara eğitim, dijital beceri, teknolojiye erişim, mentorluk, pazara açılma, finansmana erişim imkanları sunuyoruz. Güvenli çalışma koşullarını güçlendiriyor, karar alma süreçlerinde daha fazla temsil edilmelerini destekliyoruz."

Göktaş, geçen yıl başlatılan "Yükselen Kadınlar: Kendi İşim, Benim İzim" programıyla girişimcilik desteklerini yerelden ulusala uzanan güçlü bir ekosisteme dönüştürdüklerini belirterek, "Bugün ülkemiz, küresel ölçekte rekabet eden dinamik girişimcilik ekosistemiyle kadın girişimcilere güçlü üretim ve inovasyon fırsatları sunuyor. Kadınların bu ekosistemdeki varlığı her geçen yıl daha da artıyor." dedi.

Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile teknoparklarda çalışan kadın Ar-Ge personeli sayısının son 10 yılda yaklaşık 8 kat artarak 61 binin üzerine çıktığını vurgulayan Göktaş, "Bunun yanı sıra Türkiye, uluslararası patent başvurularında yüzde 26'yı aşan kadın buluşçu oranıyla dünyada ilk sırada yer almaktadır. Bu başarı, kadınların bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarındaki güçlü potansiyelini ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Göktaş, Türkiye'de kadınların, yazılımdan yapay zekaya, savunma sanayisinden temiz teknolojilere, ileri üretimden dijital ticarete kadar pek çok stratejik alanda başarı hikayeleri yazdığını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sahip olduğumuz bu birikimle, dünyanın farklı coğrafyalarında kadınların güçlenmesi alanında iş birliklerimizi her geçen gün daha da geliştiriyoruz. Bilgi, tecrübe ve iyi uygulama örneklerimizi uluslararası platformlarda paylaşmaya büyük önem veriyoruz. Bu anlamda Türkiye ile Belçika arasındaki güçlü ilişkilerin, kadın girişimciliği ve kapsayıcı kalkınma alanlarında yeni ortaklıklarla daha da güçleneceğine inanıyorum. Belçika Kraliyet Ekonomik Misyonu'nun Türkiye ziyareti, ülkelerimiz arasında ticaret, yatırım, teknoloji ve inovasyon alanlarında yeni temaslara kapı aralıyor."

Panelin de bu temaslara stratejik bir boyut kazandıracağına inandığını kaydeden Göktaş, "Şunu özellikle vurgulamak isterim ki kadınların iş dünyasında güçlenmesi, sadece ulusal politikalarla sınırlı kalamayacak kadar büyük bir meseledir. Türkiye olarak kadınların üretimde, girişimcilikte, teknolojide ve liderlikte daha etkin yer almasını sağlayacak her ortak çabaya katkı sunmaya hazırız." diye konuştu.