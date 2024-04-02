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Bakan Göktaş, Otizmli Bireyler ve Aileleri İçin Sosyal Hizmet Danışmanlığı Modelini Açıkladı - Son Dakika
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Bakan Göktaş, Otizmli Bireyler ve Aileleri İçin Sosyal Hizmet Danışmanlığı Modelini Açıkladı

Bakan Göktaş, Otizmli Bireyler ve Aileleri İçin Sosyal Hizmet Danışmanlığı Modelini Açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bireysel Sosyal Hizmet Danışmanlığı Modeli pilot uygulamamızla Bakanlığımıza başvurduğu andan itibaren otizmli birey ve ailesi için bir sosyal hizmet danışmanı görevlendireceğiz.

02.04.2024 14:40  Güncelleme: 15:46
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bireysel Sosyal Hizmet Danışmanlığı Modeli pilot uygulamamızla Bakanlığımıza başvurduğu andan itibaren otizmli birey ve ailesi için bir sosyal hizmet danışmanı görevlendireceğiz. Bu modelle, otizmli bireyler tanı aldıktan hemen sonra kendilerine ve ailelerine destek vermeye başlayacağız." dedi.

Bakan Göktaş, Sultanbeyli Otizm Aktif Yaşam Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, bugünün Dünya Otizm Farkındalık Günü olduğunu belirterek, erken tanının ve eğitimin önemini anlattı.

Otizmli bireyler ve aileleri için eğitim ile danışmanlık modelleri geliştirmenin çok önemli olduğuna dikkati çeken Göktaş, çocuklara daha iyi bir geleceğin kapılarının açılması için atılan her adımı kıymetli bulduklarını dile getirdi.

Göktaş, merkezde her şeyden önce otizmli bireylerin rehabilitasyon süreçlerini destekleyeceklerini, bu merkezin rehabilitasyon hizmetlerinden eğitim programlarına kadar geniş etkinlik alanına sahip olduğunu kaydetti.

Merkezdeki hizmetlerle birlikte gerçekleştirecekleri çalışmaları anlatan Göktaş, dünya standartlarında bakım hizmetleri sunacakları İstanbul'un ilk otizm aktif yaşam merkezinin otizmli bireyler ve aileleri için bir nefes olacağını söyledi.

Engelli hakları için son 22 yılda önemli adımlar atıldı

Bakan Göktaş, bu tür kuruluşların sayısını arttırmak için çalışmaları sürdüreceklerini ifade ederek, "Ülkemizde son 22 yılda Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde engelli hakları ve hayat standartlarını yükseltecek önemli atılımlar gerçekleştirdik. Otizmli bireylerimizin her türlü yaşam ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra ekonomik ve sosyal desteklerle hayata daha aktif katılımlarına destek olacak çalışmalar yürüttük. Özellikle ailelerin üstlendikleri sorumluluğu paylaşmak, onlara bir nebze de olsa destek olmak amacıyla etkili hizmet modelleri geliştirdik." diye konuştu.

Geçen hafta, Afyonkarahisar'da yeni bir hizmet modelini vatandaşlarla paylaştıklarını hatırlatan Göktaş, şöyle devam etti:

"Bireysel Sosyal Hizmet Danışmanlığı Modeli pilot uygulamamızla Bakanlığımıza başvurduğu andan itibaren otizmli birey ve ailesi için bir sosyal hizmet danışmanı görevlendireceğiz. Bu modelle, otizmli bireyler tanı aldıktan hemen sonra kendilerine ve ailelerine destek vermeye başlayacağız. Danışmanlarımız her aileye, ihtiyaçları doğrultusunda belirli aralıklarla takibini yapmak üzere bir çalışma planı oluşturacak. Böylece, otizmli bireyin en uygun hizmetlere ulaşması için aileyle birlikte çalışarak karar alma süreçlerine yardımcı olacağız. Bunun yanı sıra ailelerimize psikososyal destek hizmeti vereceğiz. Gerektiğinde aileleri ekonomik olarak destekleyecek sosyal yardım araçlarımızı devreye sokacağız."

"Eylem planıyla özel eğitim sisteminin güçlendirilmesini sağladık"

Göktaş, Otizmli Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı'yla erken tanı için otizm tarama programı, ardından en etkili hizmetin sunulması için erken müdahale programı oluşturduklarını bildirdi.

Böylece özel eğitim sisteminin güçlendirilmesini sağladıklarının altını çizen Göktaş, "Yine eylem planıyla bu alanda ihtisaslaşmış bakım modeli geliştirerek, otizmli bireylerimize nitelikli bakım hizmetleri sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Afyonkarahisar, İstanbul, Kayseri ve Sakarya'da ihtisaslaşmış 4 yatılı bakım, Ankara, Antalya, Aydın ve Mersin'de 4 gündüz bakım kuruluşumuzla hizmet veriyoruz." bilgisini paylaştı.

Bakan Göktaş, 2. Ulusal Otizm Eylem Planı için çalışmaları hızla sürdürdüklerini, toplumun her bir ferdinin, hiçbir ayrım gözetmeden hayatın her alanında yer almasının Türkiye'nin geleceği açısından önemli olduğuna inandıklarını sözlerine ekledi.

Vali Gül, emeği geçenlere teşekkür etti

İstanbul Valisi Davut Gül de engelli bireylerin yaşam kalitelerinin geliştirilmesi, kişisel becerilerinin arttırılması ve aileleriyle birlikte hayatlarını mutlu bir şekilde sürdürebilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'de yeni bir sayfa açıldığını söyledi.

Merkezin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Gül, "Devletimizin, milletimizin kıt kanaat imkanları, mümkün olduğunca engellilerimizin hayatının kolaylaştırılmasına aktarıldı, aktarılmaya devam ediyor." dedi.

Otizmli bireylerin folklor gösterisi sunduğu programda, Sultanbeyli Müftüsü Hasan Erdoğan açılış için dua etti.

Bakan Göktaş, Vali Gül, protokol üyeleri, otizmli bireyler ve ailelerinin katılımıyla kurdele kesildi.

Açılışa katılan kadınlarla fotoğraf çektiren Göktaş, merkezi ziyaret etti.

Merkezi inceleyen Göktaş, eğitim ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Göktaş, Otizmli Bireyler ve Aileleri İçin Sosyal Hizmet Danışmanlığı Modelini Açıkladı - Son Dakika

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