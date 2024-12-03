Bakan Göktaş, "Turistik Tuz Ekspresi Engelleri Kaldırmak İçin Sefere Çıkıyor" programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Göktaş, "Turistik Tuz Ekspresi Engelleri Kaldırmak İçin Sefere Çıkıyor" programında konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Dünya Engelliler Günü bir farkındalık günü olmasının yanı sıra, daha kapsayıcı bir toplum inşa etmek için somut adımlar atmamız gerektiğini anımsatan önemli bir gündür.

03.12.2024 11:18
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Dünya Engelliler Günü bir farkındalık günü olmasının yanı sıra, daha kapsayıcı bir toplum inşa etmek için somut adımlar atmamız gerektiğini anımsatan önemli bir gündür. Her bir engelli vatandaşımız, geleceğimizi birlikte inşa ettiğimiz yol arkadaşlarımızdır." dedi.

Göktaş, Ankara Garı'ndaki "Turistik Tuz Ekspresi Engelleri Kaldırmak İçin Sefere Çıkıyor" uğurlama programında yaptığı konuşmada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün engellilerin hakları konusunda toplumsal farkındalığı artırmak için fırsat olduğunu belirtti.

Engellilerin yaşam koşullarını iyileştirmenin, sosyal, kültürel ve ekonomik alanda hayata daha aktif katılımlarını desteklemenin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu söyleyen Göktaş, "Bugün Cumhuriyetimizin 101. yılında, Ankara- Çankırı arasında yolculuğa çıkacak 101 engelli kardeşimizi uğurlayacağız." dedi.

Engellilerin çıktıkları bu tarihi ve kültürel yolculukla hayatı kucaklamanın birer simgesi olacaklarını dile getiren Göktaş, Çankırı Valiliği ve İl Müdürlüğünün düzenlediği bu yolculuğun Tuz Mağarası başta olmak üzere, tarihi medreseler, camiler ve diğer turistik mekanlara ziyaretlerle engellilerin toplumla bağını daha da güçlendireceğine işaret etti.

Göktaş, "Dünya Engelliler Günü bir farkındalık günü olmasının yanı sıra, daha kapsayıcı bir toplum inşa etmek için somut adımlar atmamız gerektiğini anımsatan önemli bir gündür. Her bir engelli vatandaşımız, geleceğimizi birlikte inşa ettiğimiz yol arkadaşlarımızdır." diye konuştu.

"Engelli Kanunu büyük bir reformdur"

Bakan Göktaş, Türkiye'de son 23 yılda, engellilerin hak ettiği hayat standartlarına sahip olmaları için devrim niteliğinde çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, engellilere yönelik sosyal politikaları hak temelli anlayışıyla hayata geçirdiklerini ifade eden Göktaş, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda 2005'te çıkarılan Engelli Kanunu, engelli vatandaşlarımızın hayatına yenilikler katan büyük bir reformdur. Tüm imkanlarımızı, engelli kardeşlerimizin toplumla bütünleşerek, hiçbir zorluk yaşamadan günlük hayata katılabilmeleri için seferber ettik. Tüm tarafların katılımıyla hazırladığımız 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi, çalışmalarımızda bizlere yol haritası oldu. Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı çerçevesinde engelli vatandaşlarımızın topluma tam ve eşit katılımını sağlamak, erişilebilirlik standartlarını yükseltmek için önemli adımlar atıyoruz. Bugün 6 bin 832 engelli bireyimiz, 106 bakım ve rehabilitasyon merkezimizde ücretsiz hizmet alıyor. Ayrıca 317 özel engelli bakım merkezimizde yatılı bakım hizmeti alan engelli vatandaşlarımızın sayısı 30 bin 165'e ulaştı. 137 gündüzlü bakım ve rehabilitasyon merkezimizde, engelli bireylerimizin öz bakım ve sosyal yaşam becerilerini geliştirmelerini sağlarken, ailelerine de rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz."

Yeni bakım modeli olan "Bakım Destek Merkezleri"nin ilk pilot uygulamasını İstanbul Kıraç'tan başlattıklarını anlatan Göktaş, kamu ve özel sektöre engelli çalıştırma zorunluluğu getirdiklerini, kolaylaştırıcı ve teşvik edici politikalarla engelli çalıştırma zorunluluğunda doluluk oranını yüzde 80'lere çıkardıklarını dile getirdi.

"190 kapasiteli 2 Engelsiz Yaşam Merkezi hizmete girecek"

Göktaş, E- KPSS'yi başlatarak kamuda çalışan engelli sayısını 70 bin 878'e çıkardıklarını belirterek, "Evde Bakım Yardımıyla 546 bin 642 kişiye destek veriyor ve bakımı üstlenen engelli yakınlarına aylık 9 bin 77 lira ödeme yapıyoruz. Bu yılın sonuna kadar 190 kapasiteli 2 Engelsiz Yaşam Merkezi hizmete girecek. 2025 yılında ise 264 kapasiteli 3 yeni merkezimizi daha açmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Günün koşulları ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hizmetlere yenilikler getirdiklerine işaret eden Göktaş, şöyle devam etti:

"2024 yılında Afyonkarahisar ile Antalya'da başlattığımız ve 2025 yılında 16 ilde daha yaygınlaştıracağımız 'Bireysel Sosyal Hizmet Danışmanlığı Modeli' ile otizmli bireylere ve ailelerine birebir destek sunuyoruz. Ayrıca gelişim geriliği riski taşıyanlar ile engelli çocukların kaliteli bakım, sağlık, koruma ve eğitim hizmetlerine erişimi için Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemini hayata geçiriyoruz. Bu sistemin ilk uygulamalarını önümüzdeki günlerde Ankara, Bursa ve Mersin'de başlatıyoruz."

Konuşmaların ardından Bakan Göktaş ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, trene geçerek, yolculuğa çıkacak engelliler ve ailelerine çiçek hediye etti.

Engelliler ve aileleriyle bir süre sohbet eden bakanlar daha sonra trenden inerek, Çankırı'ya gidecek yolcuları uğurladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Göktaş, 'Turistik Tuz Ekspresi Engelleri Kaldırmak İçin Sefere Çıkıyor' programında konuştu Açıklaması - Son Dakika

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