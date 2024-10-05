Bakan Işıkhan İstanbul'da "Trabzon Günleri" etkinliğine katıldı Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Işıkhan İstanbul'da "Trabzon Günleri" etkinliğine katıldı Açıklaması

Bakan Işıkhan İstanbul\'da "Trabzon Günleri" etkinliğine katıldı Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bu ortamın teminatı hiç kuşkusuz Türkiye'nin her bir ilçesinde 23 yıldır yılmadan, yorulmadan büyük bir coşkuyla ve memleket sevdasıyla aziz milletimize hizmet sunma gayretinde olan AK Parti olmuştur.

05.10.2024 18:46
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bu ortamın teminatı hiç kuşkusuz Türkiye'nin her bir ilçesinde 23 yıldır yılmadan, yorulmadan büyük bir coşkuyla ve memleket sevdasıyla aziz milletimize hizmet sunma gayretinde olan AK Parti olmuştur." dedi.

Arnavutköy'de düzenlenen "Trabzon Günleri" etkinliğine katılan Işıkhan, horon gösterisinin ardından topluluğa hitap etti.

Bakan Işıkhan, Trabzon'un çalışkanlığını, üretkenliğini ve maharetini sergileyen bir şehir olduğunu vurgulayarak, "Trabzon, çayıyla sohbeti, varlığıyla kardeşliği ve birliği kuvvetlendiren öncü karakteristik bir şehirdir. Hem doğasıyla hem de ekonomiye, turizme ve kültürel kalkınmamıza sağladığı katkılarla sadece bölgesinin değil, ülkemizin gönlünde özel yeri olan bir şehrimiz." ifadesini kullandı.

Trabzon'un Türkiye'nin tamamı için önemli bir miras olduğunu belirten Işıkhan, etkinliğin önemine değinerek, "Bizi biz yapan da işte bu tablodur. Bu ortamın teminatı hiç kuşkusuz Türkiye'nin her bir ilçesinde 23 yıldır yılmadan, yorulmadan büyük bir coşkuyla ve memleket sevdasıyla aziz milletimize hizmet sunma gayretinde olan AK Parti olmuştur. Bugün burada sadece kültürel zenginliğimizin değil, aynı zamanda ülkemizi temsil eden iradenin birleştirici gücünü de görmekteyiz." diye konuştu.

Bir taraftan şehirleri imar ederken, diğer taraftan insanı ihya etmeyi prensip haline getiren gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerine Arnavutköy'de şahit olduklarını anlatan Işıkhan, yol, çevre düzenlemelerinden sağlık hizmetlerine, eğitimden istihdama kadar toplumsal hayata katkı sağlayan pek çok hizmeti bir arada gördüklerini kaydetti.

Bakan Işıkhan, İŞKUR ile kurulan istihdam merkezine dikkati çekerek özellikle engelli vatandaşların istihdamına ayrı bir önem verdiği için Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ve ekibine teşekkür etti.

Türkiye'nin ekonomik ve kültürel kalkınma hamlelerini tamamlayarak, güçlü bir ülke olma yolunda ilerlediğini vurgulayan Işıkhan, "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, devlet ve millet el ele verip bu hedeflerin gerçekleşmesi için elimizden gelen her türlü imkanı sağlamaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum." dedi.

Bu hedef doğrultusunda hiçbir vatandaşı geride bırakmayacak, her bir vatandaşın refahını, mutluluğunu ve huzurunu en öncelikli hedef olarak belirleyeceklerini dile getiren Işıkhan, "Her ne kadar büyükşehir ve diğer ilçelerimiz her geçen gün daha da artan bir kirlilikle eski Türkiye manzaralarını aratmayacak utanç verici görüntülere sahne olsa da biz milletimizin huzuru, refahı ve geleceği için çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.

Etkinlikte yer alan stantları da ziyaret eden Bakan Işıkhan, yöresel lezzetlerin tadına baktı, etkinliğe katılanlara kuymak dağıttı ve çocuklara futbol topu hediye etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Işıkhan İstanbul'da 'Trabzon Günleri' etkinliğine katıldı Açıklaması - Son Dakika

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