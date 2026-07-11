Bakan Işıkhan: Mardin'den Aziz Sancar'lar yetişsin - Son Dakika
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Bakan Işıkhan: Mardin'den Aziz Sancar'lar yetişsin

Bakan Işıkhan: Mardin\'den Aziz Sancar\'lar yetişsin
11.07.2026 16:15
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Bakan Vedat Işıkhan, Mardin'de yapımı süren çocuk ve gençlik merkezini ziyaret ederek, bu merkezde gençlerin teknoloji ve bilimle buluşacağını, Türkiye Yüzyılı'nın yetişmiş gençlerle şekilleneceğini, Aziz Sancar gibi bilim insanlarının yetişmesini dilediğini söyledi.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Biz istiyoruz ki Mardin'den bilim insanları, mühendisler, girişimciler, akademisyenler, sporcular ve ülkesine değer katan gençler yetişsin. Yetişmeye devam etsin. Yine bu toprakların evladı, kıymetli bilim insanı, Nobel ödüllü Aziz Sancar'lar yetişmeye devam etsin. Zira Türkiye Yüzyılı'nın en güçlü sermayesi, iyi yetişmiş gençler olacaktır. Mardin de Türkiye de buna fazlasıyla layıktır" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yapımı süren Mardin Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'ni ziyaret etti. Bakan Işıkhan'a Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, İl jandarma Komutanı Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, Derik Kaymakamı ve Mazıdağı Kaymakam Vekili Yunus Emre Bayraklı eşlik etti.

'MARDİN'E HİZMET ETMENİN GURURUNU YAŞIYORUM'

Burada konuşan Bakan Işıkhan, merkezin kendisi için Mardin'e duyduğu vefanın somut bir göstergesi olduğunu belirterek, "Ben bu şehrin bir evladı olarak, doğup büyüdüğüm, kültürüyle yoğrulduğum, insanıyla gurur duyduğum Mardin'e, bugün ülkemizin bir bakanı olarak hizmet etmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyorum. İnsan, ülkesine ve doğduğu topraklara hizmet edebildiği ölçüde kendisini bahtiyar hisseder. Bu proje de benim için; Mardin'e duyduğum vefanın ve bu şehrin geleceğine olan inancımın somut bir ifadesidir. Bizler görevlerimizi yürütürken sadece bugünü değil, gelecek nesilleri de düşünmek zorundayız. Çünkü kalıcı olan makamlar değil, geride bıraktığımız hizmet ve eserlerdir. Mardin'imize alt yapı hizmetleri, yollar, köprüler yapmak önemlidir. Ancak kalkınmayı bu tür sosyal donatılarla desteklediğimizde daha başarılı olacağız. İşte bugün ziyaret ettiğimiz; yapımı devam eden bu proje de uzun yıllar boyunca Mardin'in çocuklarına, gençlerine ve bölgemize hizmet edecek kalıcı eserlerden biri olacaktır" dedi.

'TEKNOFEST RUHUNU TAŞIYAN YENİ NESİLLER BURADA YETİŞECEK'

Bakan Işıkhan, "Bu merkez, ilk etapta yaklaşık 290 bin metrekarelik proje alanı üzerinde kuruluyor. Yaklaşık 565 milyon liralık yatırım büyüklüğüne sahip bulunuyor. 10 bin metrekarelik kapalı alanı olacak bir proje. Eğitim binaları, teknoloji atölyeleri, kütüphanesi, konferans salonları, konaklama birimleri, spor alanları ve sosyal yaşam alanlarıyla Mardin'e ve bütün bölgemize hizmet verecek örnek bir merkez olmasını hedefliyoruz. Bu projeyi değerli kılan şey, alanın büyüklüğüyle birlikte burada yetişecek çocuklarımız ve gençlerimizdir. Bir ülkenin en büyük zenginliği yetişmiş insan kaynağıdır. Bu merkezde çocuklarımız robotik kodlama ile tanışacak, gençlerimiz yapay zeka, yazılım, elektronik ve girişimcilik alanlarında kendilerini geliştirecek. TEKNOFEST ruhunu taşıyan yeni nesiller burada yetişecek. Aynı zamanda kişisel gelişim eğitimlerinden yabancı dil çalışmalarına, tarımsal uygulama alanlarından sosyal ve sportif faaliyetlere kadar çok geniş bir yelpazede kendilerini geliştirme imkanı bulacaklar" diye konuştu.

'AZİZ SANCAR'LAR YETİŞMEYE DEVAM ETSİN'

Mardin'den yeni bilim insanları ve girişimcilerin yetişmesini istediklerini ifade eden Işıkhan, şöyle devam etti:

"Biz istiyoruz ki Mardin'den bilim insanları, mühendisler, girişimciler, akademisyenler, sporcular ve ülkesine değer katan gençler yetişsin. Yetişmeye devam etsin. Yine bu toprakların evladı, Kıymetli bilim insanı, Nobel ödüllü, Aziz Sancar'lar yetişmeye devam etsin. Zira Türkiye Yüzyılı'nın en güçlü sermayesi, iyi yetişmiş gençler olacaktır. Mardin de Türkiye de buna fazlasıyla layıktır. Binlerce yıllık medeniyet birikimine sahip bu şehir, bilimde, teknolojide, girişimcilikte ve gençlik çalışmalarında da örnek gösterilen şehirlerden biri olacaktır. Bu proje tam da bu hedefe hizmet edecektir. Bu proje elbette birçok kişinin emeğiyle bugünlere geldi. İnanıyorum ki inşaat süreci planlandığı şekilde tamamlandığında burası sadece Mardin'in değil, Türkiye'nin örnek çocuk ve gençlik merkezlerinden biri olacaktır. Yıllar sonra burada eğitim alan, proje üreten, spor yapan, kitap okuyan, yeni fikirler geliştiren binlerce gencimizi gördüğümüzde, bugün verdiğimiz emeğin ne kadar kıymetli olduğunu hep birlikte daha iyi anlayacağız. Bizler; bir kardeşiniz olarak; Mardin'e hizmet etmeye, gençlerimiz için üretmeye ve şehrimize değer katacak kalıcı eserleri hayata kazandırmaya devam edeceğiz."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bakan Işıkhan: Mardin'den Aziz Sancar'lar yetişsin - Son Dakika

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