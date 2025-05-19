Bakan Işıkhan, Türk Metal Sendikası 2. Genç İşçiler Kurultayı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bakan Işıkhan, Türk Metal Sendikası 2. Genç İşçiler Kurultayı'nda konuştu Açıklaması

Bakan Işıkhan, Türk Metal Sendikası 2. Genç İşçiler Kurultayı\'nda konuştu Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Gençliğin emeği, alın teri ve kararlılığı olmadan bu ülkenin ne sanayisi yükselebilir ne kalkınması tamamlanabilir ne de büyük ve güçlü Türkiye hayali hayata geçebilir.

19.05.2025 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Gençliğin emeği, alın teri ve kararlılığı olmadan bu ülkenin ne sanayisi yükselebilir ne kalkınması tamamlanabilir ne de büyük ve güçlü Türkiye hayali hayata geçebilir." dedi.

Bakan Işıkhan, Türk Metal Sendikası tarafından bir otelde düzenlenen 2. Genç İşçiler Kurultayı'na katıldı.

19 Mayıs gibi anlam yüklü bir günde Türkiye'nin sanayi gücünü omuzlayan genç işçilerle bir araya geldiklerini belirten Işıkhan, "Gençliğin emeği, alın teri ve kararlılığı olmadan bu ülkenin ne sanayisi yükselebilir ne kalkınması tamamlanabilir ne de büyük ve güçlü Türkiye hayali hayata geçebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Işıkhan, metal sektörünün, üretimin olduğu kadar direncin, aklın, mühendisliğin ve alın terinin de sektörü olduğunu dile getirerek, "Yıllık 94 milyar dolarlık ihracat kapasitesiyle ülkemizin toplam ihracatının yüzde 40'ına yakınını tek başına gerçekleştiren bu sektör, otomotivden çeliğe, alüminyumdan ağır sanayiye kadar geniş bir yelpazede yüksek katma değer üretiyor." ifadelerini kullandı.

"İşçilerimizin sendikalaşma oranı yaklaşık yüzde 15"

Sektörde, yaklaşık 195 bin iş yerinin faaliyet gösterdiğini, sektörün yaklaşık 2 milyon düzeyinde ve üstünde kişiye doğrudan istihdam sağladığını bildiren Işıkhan, metal sektöründe 30 yaş altında yaklaşık 564 bin gencin istihdam edildiğini vurguladı.

Bu sayının her yıl arttığını belirten Işıkhan, "Gençlerimiz üretime katılıyor, atölyeye giriyor, mesai yapıyor, çalışıyor, alın teri döküyor. Bu tablo, bizi hem gururlandırıyor hem de gelecek adına umutlandırıyor. Ayrıca, bu gençlerin yüzde 17'si kadınlardan oluşuyor. Bu oran da gösteriyor ki Türk kadını üretimin merkezinde, atölyede, montaj hattında, metalin yürekli işçileri arasında yerini almaktadır. Bizler bu tabloyu toplumsal dönüşümün ve kalkınmanın bir göstergesi olarak görüyoruz." diye konuştu.

Yapılan kurultayın aynı zamanda bir hak arayışının, bir bilinç yükselişinin ve örgütlü emeğin gücünün göstergesi olduğunu dile getiren Işıkhan, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde işçilerimizin sendikalaşma oranı yaklaşık yüzde 15, metal sektöründe bu oran yüzde 19. Yani sizler, ortalamanın üzerinde bir sendikal bilinçle bu mücadelede yer alıyorsunuz. Bugün, metal iş kolunda 1 milyon 987 bin işçi çalışmakta ve bunların 382 bini sendikalı durumda. Sadece Türk Metal Sendikasının üye sayısı 294 bine yaklaştı. Bu başarı, alın terinin, emeğin ve mücadelenin eseridir."

"Özellikle genç istihdamı için sektörü önceliklendirdik"

Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirdikleri reformların sosyal devleti güçlendirdiğini, çalışma hayatına yeni bir vizyon kazandırdığını söyledi.

1 Mayıs'ın artık resmi tatil olduğunu hatırlatan Işıkhan, sendikal hak ve özgürlüklerin güvence altında olduğunu ve çalışma hayatında devrim niteliğinde düzenlemelerin hayata geçirildiğini vurguladı.

Metal sektörünün yeşil dönüşüm ve dijitalleşmenin en çok etkilediği sektörlerden biri olduğuna dikkati çeken Işıkhan, şöyle devam etti:

"Ama bu dönüşümün getirdiği her değişim aynı zamanda gençler için yeni fırsat kapıları açmaktadır. Yapay zekadan otomasyona, verimlilikten enerji verimliliğine kadar her başlıkta gençlerin dinamizmine ihtiyacımız var. Bu noktada 1 Şubat 2025'te yürürlüğe giren Ulusal İstihdam Stratejisi ile bu sektör stratejik öncelikler arasında yer aldı. Özellikle genç istihdamı için sektörü önceliklendirdik. Gençlerin daha nitelikli, güvenceli ve sürdürülebilir koşullarda istihdam edilmesini destekliyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanı'mızın Türkiye Yüzyılı vizyonuyla genç işçilerimizin yanında olmaya, sendikalarımızla birlikte yürümeye ve büyük ve güçlü Türkiye yolculuğunda alın terini baş tacı etmeye devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ, Bakan Işıkhan'a halı işlemeli bir tablo hediye etti.

Kaynak: AA

Türk Metal Sendikası, Vedat Işıkhan, Vedat Işıkhan, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Işıkhan, Türk Metal Sendikası 2. Genç İşçiler Kurultayı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 ilde eş zamanlı operasyon: 50 milyar liralık vurgun son anda engellendi 5 ilde eş zamanlı operasyon: 50 milyar liralık vurgun son anda engellendi
Avcılar’da binadan kopan beton parçaları bir kadının kafasına düştü Avcılar'da binadan kopan beton parçaları bir kadının kafasına düştü
Mersin’de üç yangın birden İnceleme başlatıldı Mersin'de üç yangın birden! İnceleme başlatıldı
Fenerbahçe tribünleri maç başlar başlamaz futbolcuları ıslıkladı Fenerbahçe tribünleri maç başlar başlamaz futbolcuları ıslıkladı
Rusya, Baltık Denizi’nde Yunanistan’a ait petrol tankerine el koydu Rusya, Baltık Denizi'nde Yunanistan'a ait petrol tankerine el koydu
Eski sevgilisini ve kardeşini silahla vurdu, yakınları tarafından darbedildi Eski sevgilisini ve kardeşini silahla vurdu, yakınları tarafından darbedildi
Galatasaray’da Osimhen’in gol anonsunu kızı yaptı Galatasaray'da Osimhen'in gol anonsunu kızı yaptı
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti’den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var
En-Nesyri gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti En-Nesyri gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti
Kaçak kazı yaparken üzerine devrilen kayanın altında can verdi Kaçak kazı yaparken üzerine devrilen kayanın altında can verdi
Portekiz’de hükümet düştü Halk 3 yılda 3. kez sandık başına gitti Portekiz'de hükümet düştü! Halk 3 yılda 3. kez sandık başına gitti

15:44
Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı
Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı
15:28
Futbolseverler müjde Kritik maç şifresiz kanalda
Futbolseverler müjde! Kritik maç şifresiz kanalda
15:12
Bahçeli’nin “komisyon“ önerisine Kurtulmuş Gabar’dan yanıt verdi
Bahçeli'nin "komisyon" önerisine Kurtulmuş Gabar'dan yanıt verdi
12:24
Tapuda yeni uygulama başlıyor Herkes için zorunlu
Tapuda yeni uygulama başlıyor! Herkes için zorunlu
21:35
Şampiyonluk sonrası Galatasaray’ı bekleyen dev gelir
Şampiyonluk sonrası Galatasaray'ı bekleyen dev gelir
21:33
Yunanistan’da deprem paniği Okullar tatil edildi
Yunanistan'da deprem paniği! Okullar tatil edildi
21:26
25. Şampiyonluğun ardından Fatih Terim’den 5. yıldız mesajı
25. Şampiyonluğun ardından Fatih Terim'den 5. yıldız mesajı
21:23
Muslera şampiyonluk maçında penaltı attı
Muslera şampiyonluk maçında penaltı attı
21:18
Mauro Icardi’den 5. yıldız sonrası ilk açıklama: Burası çok büyük bir camia
Mauro Icardi'den 5. yıldız sonrası ilk açıklama: Burası çok büyük bir camia
21:04
Neler oldu neler Küme düşme hattını karıştıran sonuçlar
Neler oldu neler! Küme düşme hattını karıştıran sonuçlar
21:03
Fenerbahçe, Eyüpspor’u golcüleriyle mağlup etti
Fenerbahçe, Eyüpspor'u golcüleriyle mağlup etti
20:57
Süper Lig’den düşen üçüncü takım Sivasspor
Süper Lig'den düşen üçüncü takım Sivasspor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2025 16:18:34. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Işıkhan, Türk Metal Sendikası 2. Genç İşçiler Kurultayı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.