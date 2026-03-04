Bakan Kacır: Türkiye, masada sözünün ağırlığını hissettiren bir ülkedir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Kacır: Türkiye, masada sözünün ağırlığını hissettiren bir ülkedir

Bakan Kacır: Türkiye, masada sözünün ağırlığını hissettiren bir ülkedir
04.03.2026 21:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİYLE İFTARDA BULUŞTUSanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli programı kapsamında Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİYLE İFTARDA BULUŞTU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli programı kapsamında Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'nde düzenlenen iftar programına katıldı. İftar programına Bakan Kacır'ın yanı sıra AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, parti yöneticileri ve öğrenciler katıldı.

Üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Kacır, programda yaptığı konuşmada, "Dünya çok farklı bir dönemden geçiyor. Bütün yerleşik kabullerin terk edildiği, uluslararası hukukun adeta ortadan kalkmakta olduğu bir dönemi maalesef dünya müşahede ediyor. Böyle bir dönemde bizler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'mizin, Türk milletinin sadece bu gününü değil, gelecek 50 yılını, 100 yılını teminat altına alabilmek, milletimizin hiçbir ferdinin kılına dahi zarar gelmemesini temin etmek adına ne gerekiyorsa, hangi adımları atmamız gerekiyorsa tüm sorumluluk mevkiinde olanlar olarak, bu adımları kararlılıkla atmaya gayret ediyoruz. En büyük gücümüz Türk milletidir. Türk milletinin bir ve beraber olmasıdır. En büyük kuvvetimiz Türk gençliğidir. Türk gençliğinin milletine, bayrağına sımsıkı sahip çıkmasıdır. İnşallah bu yolu hep birlikte yürümeye devam edeceğiz" dedi.

'23 YILDA SAVUNMA SANAYİNDE MUAZZAM ADIMLAR ATTIK'

Barış vurgusu da yapan Bakan Kacır, "Ateş çemberine dönmüş bu coğrafyada Türkiye huzur ve istikrar adası olarak, güven adası olarak yoluna kararlılıkla devam edecek. Elbette bizim bir anlayışımız var. Her daim bunu vurguluyoruz. Bu tarihin bize öğrettiği bir hakikattir. Atalarımız derler ki 'Hazrol cenge istiyorsan sulh-ü salah.' Bu anlayışla özellikle son 23 yılda savunma sanayinde muazzam adımlar attık. Türk milletinin evlatları, sizler gibi gencecik insanlar Bayraktar'la, Akıncı'yla, ANKA'yla, Aksungur'la, Hürkuş'la, Hürjet'le, Atak'la, Gökbey'le, Kaan'la, Kızılelma'yla Türk milletinin mührünü gökyüzüne vurdular ama çok daha fazlasını yapacağız. Çünkü istiyoruz ki, Türk milleti şehitlerimizin emaneti olan bu topraklarda ilelebet, hür ve tam bağımsız yaşasın. Bu anlayışla bu yolculuğu sürdüreceğiz. Elbette coğrafyamızda barışın, huzurun hakim olması için de başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Dışişleri Bakanımız, tüm ilgili bu işten sorumlu kurumlarımız, müesseselerimiz barışın bir an evvel sağlanabilmesi için, diplomasinin ve hukukun işler hale gelebilmesi için bütün gayretlerini ortaya koymaya devam ediyorlar" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Kocaeli Üniversitesi, Mehmet Fatih Kacır, Umuttepe, Etkinlik, Kocaeli, Türkiye, Savunma, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kacır: Türkiye, masada sözünün ağırlığını hissettiren bir ülkedir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş sürerken Suriye’den dikkat çeken Türkiye kararı Savaş sürerken Suriye'den dikkat çeken Türkiye kararı
İsrail, hava sahasını kademeli olarak açma kararı aldı İsrail, hava sahasını kademeli olarak açma kararı aldı
İran’a saldıran Trump’a Hollywood ünlülerinden sert tepkiler İran'a saldıran Trump'a Hollywood ünlülerinden sert tepkiler
İsrail, savaşın başından bu yana kullandığı mühimmat sayısını açıkladı İsrail, savaşın başından bu yana kullandığı mühimmat sayısını açıkladı
Washington Post: İran Suudi Arabistan’daki CIA İstasyonunu vurdu Washington Post: İran Suudi Arabistan'daki CIA İstasyonunu vurdu
’’Trump Türkiye’ye İran’a saldırma talimatı verdi’’ iddiasına yalanlama ''Trump Türkiye'ye İran'a saldırma talimatı verdi'' iddiasına yalanlama
“Hamaney’in yerine gelen isim belli oldu“ iddiası "Hamaney'in yerine gelen isim belli oldu" iddiası
Atom Enerjisi Ajansı: İran’ın nükleer bomba ürettiğine dair bir kanıt yok Atom Enerjisi Ajansı: İran'ın nükleer bomba ürettiğine dair bir kanıt yok

21:17
Erbil ve Bağdat’ta patlama sesleri duyuluyor ABD’den vatandaşlarına ’’Ülkeyi terk edin’’ uyarısı geldi
Erbil ve Bağdat'ta patlama sesleri duyuluyor! ABD'den vatandaşlarına ''Ülkeyi terk edin'' uyarısı geldi
21:00
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
20:40
Gaziantep FK-Fenerbahçe mücadelesi ışıklandırmadaki arıza nedeniyle 1 saat gecikmeli başladı
Gaziantep FK-Fenerbahçe mücadelesi ışıklandırmadaki arıza nedeniyle 1 saat gecikmeli başladı
20:30
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
19:59
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk açıklama
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
19:21
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama
İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
19:01
İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500’den fazla ABD askeri öldü
İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500'den fazla ABD askeri öldü
18:16
Türkiye’den yeni İran hamlesi Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
Türkiye'den yeni İran hamlesi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 22:00:39. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Kacır: Türkiye, masada sözünün ağırlığını hissettiren bir ülkedir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.