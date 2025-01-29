Bakan Kacır: Yeşil teknolojilere yönelik talep, 2035\'e kadar 2 trilyon dolarlık ekonomi oluşturacak

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SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır , "Net sıfır emisyon hedeflerinde elde edeceğimiz başarı, yenilikçi teknolojilerle henüz gelişim aşamasında olan fakat olgunlaşmayı ve ticarileşmeyi bekleyen teknolojilerin ışığında şekillenecek. Gerçekleştirilen çalışmalar, yeşil teknolojilere yönelik talebin 2035'e kadar yıllık 2 trilyon dolarlık bir ekonomi oluşturacağını ifade ediyor" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) ve Küresel Çevre Fonu (GEF) iş birliğiyle yürütülen, TÜBİTAK Başkanlık Feza Gürsey Salonu'nda düzenlenen 'Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı (GCIP) Türkiye 2024 Hızlandırıcı Programı Ödül Töreni'ne katıldı.

'KADINLAR, DÖNÜŞÜMÜN TAM KALBİNDE GÜÇLÜ BİR AKTÖRDÜR'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı konuşmada, geçen yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK ile kadın girişimcilere destek olmak adına iş birliğine imza attıklarını belirterek, bu iş birliği kapsamında dünyayı daha yaşanabilir, daha temiz ve daha sürdürülebilir kılmak adına yenilikçi fikirleri ödüllendirmenin amaçlandığını söyledi. Bakan Göktaş, kadınların tarih boyunca hem içinde yaşadığı toplumları hem de ailelerini dönüştüren değişim liderleri olduğunu belirterek, "Aynı liderlik ruhunu iklim değişikliğiyle mücadelede, Sıfır Atığın yaygınlaştırılmasında, temiz enerjiye geçişte ve yenilikçi çözümler geliştirmede de görmekteyiz. Bugün kadınlar, bu dönüşümün tam kalbinde yer alan güçlü bir aktördür. Kadınlar, doğaya uyumlu yaşam pratiklerinin en büyük ustaları, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın ve gelişmenin öncülerindendir. Kadınlar, aileden topluma, yerelden küresele her seviyede çevresel farkındalığın artırılması, inovatif çözümler geliştirilmesinde kilit roller üstlenmektedir. Dolayısıyla, bu yolda ekonomik değer yaratan kadın girişimci sayısını artırmayı ve var olan kadın girişimcileri güçlendirmeyi son derece önemsiyoruz" dedi.

'KADINI GÜÇLENDİREN POLİTİKALAR GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Bugüne kadar 1207 kadın kooperatifinin kurulmasına destek olduklarını kaydeden Bakan Göktaş, kadın kooperatiflerini güçlendirmek için eğitim programları ile 45 binin üzerinde kadına ulaştıklarını, özel sektörle iş birlikleri geliştirerek, ürünlerinin daha nitelikli bir stratejiyle pazarlanmasına katkıda bulunduklarını söyledi. Bakan Göktaş, program süresince, kadın girişimcilerin ihtiyaçları doğrultusunda alanında uzman mentörlerle çalışıp, eğitimler aldığını anlatarak, "Bu ödüllerle fikirleri ve teknolojilerle sektörde devrim yaratan, özgün çözümler üreterek iş dünyasına yenilikçi bir bakış açısı sunan, zorluklara rağmen kararlılıkla ilerleyen, sürekli öğrenen ve büyüyen kadınlara destek oluyoruz. Bugün ödül alan projeler sadece bir başarı değil, bir başlangıç, fark yaratma yolunda atılan önemli bir adımdır. Kadın girişimcilerimizin bu başarısının tüm kadınlara cesaret ve ilham kaynağı olacağına inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği gibi 'Güçlü aile, sadece millet ve devlet olarak bekamızın değil, aynı zamanda geleceğimizin de garantisidir. Güçlü ailenin ilk ve en önemli şartıysa hiç şüphesiz güçlü kadındır.' Biz de bu inançla, 2025 Aile Yılında, kadını her alanda güçlendiren politikalar geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'16 BİN 624 YATIRIMIN ÖNÜNÜ AÇTIK'

Bakan Kacır ise son 22 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye'yi dünya sahnesinde hak ettiği noktaya taşımayı esas alan sürdürülebilir bir kalkınma yaklaşımı sergilediklerini işaret ederek, "Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve çevre yatırımlarına sağladığımız kapsamlı teşviklerle, 2012'den bu yana toplam yatırım büyüklüğü 1,5 trilyon lirayı aşan 16 bin 624 yatırımın önünü açtık. Enerji sektöründe doğayla uyumlu ve yenilikçi bir dönüşüm anlayışıyla elektrik kurulu gücümüzde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 58'e yükselttik. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ve Uluslararası Finans Kurumu iş birliğinde kurduğumuz Türkiye Endüstriyel Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu'yla, sanayimizin karbonsuzlaşma yatırımlarına 2030'a kadar 5 milyar avro finansman sağlamayı öngörüyoruz. Sanayinin yeşil dönüşümünü gerçekleştirmek kadar, yatırımların yerli ve milli teknolojilerle gerçekleştirilmesi de önemli. Net sıfır emisyon hedeflerinde elde edeceğimiz başarı, yenilikçi teknolojilerle henüz gelişim aşamasında olan fakat olgunlaşmayı ve ticarileşmeyi bekleyen teknolojilerin ışığında şekillenecek. Gerçekleştirilen çalışmalar, yeşil teknolojilere yönelik talebin 2035'e kadar yıllık 2 trilyon dolarlık bir ekonomi oluşturacağını ifade ediyor. Yeşil teknolojilerin yalnızca müşterisi ve pazarı olmayı, Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda, teknolojinin öncü ülkelerinden biri olma iradesini gösteren ülkemiz için asla bir seçenek olarak görmüyoruz. Yeşil dönüşümün teknolojide meydana getirdiği paradigma değişimlerini Türkiye Yüzyılı'nda, ülkemizin büyümesi ve kalkınması için tarihi bir fırsat penceresi olarak görüyoruz" diye konuştu.

'ÜLKEMİZİ DEVLER LİGİNE TAŞIYACAĞIZ'

Amaçlarının, daha fazla yeşil teknoloji girişimi çıkarmak olduğunu ve bu istikamette sürdürülebilirlik alanında faaliyet gösteren 346 teknoloji girişimini desteklediklerini belirten Bakan Kacır, "Ülkemizde tohum ve tohum öncesi aşamadaki girişimlerin en büyük destekçisi konumundaki TÜBİTAK BiGG programı kapsamında, yeşil teknolojilerde 276 girişimin kurulmasını sağladık. Bugün bir araya gelmemize vesile olan Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı'yla da iş hızlandırma eğitimlerinden mentörlüğe, ağ kurma imkanlarından fon sağlama kolaylıklarına kadar pek çok alanda temiz teknoloji girişimlerinin hayata geçmesi ve ölçeklenmesinde ihtiyaç duyulan desteği sağlıyoruz. Toplumun tüm kesimlerinin teknoloji geliştirme ve dünyayı değiştirme iddiası taşıyabilmesi, Türkiye'nin teknoparklarıyla, Ar-Ge destekleriyle, fon uygulamalarıyla, TEKNOFEST'lerle dünyaya sunduğu girişimcilik modelinin özüdür. Bugün milyar dolar değeri aşan 7 unicornumuz, bizim deyimimizle 7 turcornumuz var. Bunlardan dördünün kurucuları kadın girişimcilerimiz. Bizler her alanda kadın girişimcilerimizin, yenilikçi, yaratıcı ve öncü fikirlerinin filizlendiğini görmek istiyoruz. Kadınların emeği ve katkısı olmayan her iş bizim için eksiktir. Teknoloji geliştirme imkanlarına erişimi temel bir insan hakkı olarak gören bir yaklaşımla ülkemizi teknoloji üretme ve geliştirmede devler ligine taşıyacağız. Türkiye'den 100 bin teknoloji girişiminin doğmasını ve aralarından 100 girişimin milyar dolar değerlemeyi aşmasını sağlayacağız. Dereceye giren takımlarımız, ilk kez bu yıl Türkiye'de gerçekleştirilecek Global Cleantech Innovation Days etkinliğinde ülkemizi temsil edecekler" dedi.

Konuşmaların ardından Bakanlar Göktaş ve Kacır, girişimcilere ödüllerini ve plaketlerini takdim etti.