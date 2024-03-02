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Bakan Kacır: "Ziyarete açık olan bilim merkezlerimizde bugüne dek 11 milyona yakın vatandaşımızı ağırladık"

Bilim Çekmeköy, Bakan Kacır'ın katıldığı törenle açıldı

İSTANBUL - Çekmeköy'de bilim ve teknolojiye meraklı çocukların yeni adresi Murat Çobanoğlu Bilim Çekmeköy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın katıldığı törenle açıldı.

İlçeye yeni kalıcı eserler kazandırmaya devam eden Çekmeköy Belediyesi, TÜBİTAK işbirliği ile Murat Çobanoğlu Kültür Merkezi'ni a'dan z'ye yenileyerek "Bilim Çekmeköy" merkezini hizmete açtı. Gelişmiş müfredatı, zengin eğitim içeriği ve yeni nesil eğitim sistemini destekleyen metodolojisi ile etkileşimli eğitim alanında model merkez olacak nitelikteki merkezin açılış törenine; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Milletvekili Ümmü Gülşen Öztürk, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Akın İlhan, Milliyetçi Hareket Partisi Çekmeköy İlçe Başkanı Tahsin İnce, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Murat Arslan, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

TÜBİTAK ve Çekmeköy Belediyesince yapılan Çekmeköy Murat Çobanoğlu Bilim Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Bakan Kacır, "Murat Çobanoğlu Bilim Merkezimizin Çekmeköy'e ve İstanbul'a hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Atak, Anka, Gökbey, Bayraktar TB-2, Kızılelma gibi projelerimize dokunan gençlerimizde 'Bu asır Türk'ün asrı olacak' inancı pekişiyor. Benzer şekilde, geçtiğimiz hafta ilk uçuşunu başarıyla tamamlayarak göğsümüzü kabartan milli muharip uçağımız Kaan, yarının mühendislerinin, bilim insanlarının, teknisyenlerinin geleceğe umutla bakmasını sağlıyor. Bugüne kadar büyük ölçekli bilim merkezlerimizi 10 şehrimizde bilim gönüllülerinin hizmetine sunduk. 6 şehrimizde daha bilim merkezleri kurmaya dönük çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ziyarete açık olan bilim merkezlerimizde bugüne dek 11 milyona yakın vatandaşımızı ağırladık" dedi.

Bakan Kacır konuşmasının devamında, "ilçe ölçeğindeki bilim merkezlerinden en öncelikli kurduklarından merkezlerinden birisi de Çekmeköy'deki Murat Çobanoğlu Bilim Merkezi. Niçin ilklerden biri Çekmeköy'de; Çünkü Çekmeköy'de, gece gündüz, 7/24 şehrinin, ilçesinin gençleri için, çocukları için seferber olan bir belediye başkanımız var. Bu eser öncelikle Çekmeköy Belediyemizindir, Çekmeköy Belediye Başkanımız Ahmet Poyraz'ındır. Biz ona sadece destek olduk ve Türkiye'de ilklerden birini daha burada gerçekleştirmiş olduk.Bugüne kadar ilçelerimizde kurduğumuz bilim merkezlerinde 775 binden fazla öğrencimizi bilim atölyelerinde ağırladık. 14'üncüsünü İstanbul'da Çekmeköy'e kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Bakan Kacır konuşmasının sonunda, "Yerel yönetimle merkezi yönetimin uyum içinde çalışması çok çok önemli. Elindeki kaynakları israf etmek yerine bu ülkenin geleceği için kullanarak istikbali şekillendirmenin derdinde olan, büyük Türkiye hedefi için durmaksızın koşan, gayret eden bir belediyecilik anlayışı olması çok kıymetli. 1 Nisan sabahında 7/24 çalışacak bir ekip hem Çekmeköy'de hem İstanbul'da iş başına gelecek. Bizler de onlara destek vermeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde inşallah Cumhuriyetimizin ikinci asrını 'Türkiye Yüzyılı' yapacak eserlerle, projelerle milletimizi buluşturacağız" dedi.

Çekmeköy Murat Çobanoğlu Bilim Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Başkan Ahmet Poyraz, "Gençler; bilimi ve teknoloji burada yaşayarak görecek ve öğrenecekler. Biz Çekmeköy Belediyesi olarak bu güne kadar gençlerimizi hep ön planda tuttuk. Gençlerimize yönelik birçok hizmet yaptık ve hep onların yanında olduk. Allah'a gençlerimizle kalplerimize karşılıklı sevgiyi koyduğun için şükrediyorum. Önümüzdeki dönemde de gençlerimizin yanında olacağız.Sizler için birçok projeyi hayata geçireceğiz. Gençlerimize bir müjde daha vereyim, önümüzdeki hafta çok daha güze ve özel, gençlerimiz için önemli, içinde halı sahaları, voleybol, basketbol sahalarıyla, sosyal tesisleriyle önemli bir spor merkezini hizmete açıyoruz. Hepinizi o tesisimizin de açılışan bekliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun gençler" dedi.

Murat Çobanoğlu Bilim Çekmeköy'de 4 atölyede eğitimler verilecek

Alanında uzman eğitmen kadrosuyla gençlere hizmet verecek merkezde 4 branşta eğitimler her branş için ayrı ve özel olarak hazırlanan sınıflarda verilecek.

Teknoloji Atölyesi: Bu atölyede öğrenciler zengin teknolojik araçlarla donatılmış bir ortamda kodlama, elektronik ve mekanik tasarım becerileri kazanırken, problem çözme ve düşünme yeteneklerini de geliştirebilecek. Eğitim ile birlikte öğrenciler teknolojinin geleceğine şekil verecek bilgi ve becerilere sahip olacak.

Tasarım Atölyesi; Çocuklar, çizim teknikleri ve araçlarını öğrenerek, kendi çizgi romanları, kendi oyunları ve kendi dijital karakterlerini özgün bir biçimde tasarlayabilecekler.

Doğa Bilimleri Atölyesi: Bu atölyede tarih öncesinde nesilleri tükenmiş dinozorları temel simülasyon ve 3 boyutlu sanal gerçeklik ile tanıyacak ve yaşam şekilleri hakkında bilgi edinecek. Fizik, Kimya ve Biyoloji deneyleri ile bilimin temel konularını deneyerek öğrenebilme imkanına sahip olacaklar.

Astronomi Havacılık ve Uzay Atölyesi: Çocuklar, kendi roketlerini tasarlayıp uçurabilecek ve teleskop eğitimleri ile birlikte de kendi teleskoplarını tasarlayıp, teleskop gözlemleri ile uzayın derinlikleri keşfedebilecek.